中國艦艇以雷射光束照射澳洲軍機危及飛安，戰略專家：北京欲展現其在南太平洋更強大的影響力

文：張瑞邦（Tucker Chang）

澳洲國防部於今（2022）年2月19日表示，一艘中國人民解放軍所屬的海軍艦艇，在行駛於澳洲和新幾內亞之間的阿拉弗拉海域（Arafura Sea）時，以軍用雷射光束直接照射一架載有約10名澳洲軍方人員的P-8「海神式」海上巡邏機（P-8A Poseidon）。

據《路透社》轉述澳洲軍方的聲明提及，中國的艦艇以雷射光束直照澳洲軍機的行為，已構成嚴重的安全事件，尤其該行為可能危急澳洲國防軍人員的生命：「我們（澳洲）強烈譴責中國這種不專業及罔顧安全的軍事行為。」

澳洲軍方的聲明中也稱，該事件發生在2月17日晚間，當時發射雷射光束的中國軍艦旁還伴有另一艘中國艦艇，這兩艘軍艦其後穿越了托列斯海峽（Torres Strait），最後駛入澳洲東方的珊瑚海（Coral Sea）。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）亦於2月20日斥責中國的行為，其表示當軍機遭受雷射光束照射時，可能會使飛機雷達等儀器失靈，進而致使機上的飛航人員身陷危險之中。

「我認為中國軍方的做法是一種恐嚇行為，一種毫無根據的無端恫嚇行徑，澳洲永遠不會接受這類恐嚇行為。」莫里森如此說道。

澳洲國防部長彼得・達頓（Peter Dutton）亦於同日宣稱，雷射光束照射恐使飛行員失明，中國的行徑是一種刻意的侵略行為，達頓亦強調，通常不該看到中國的海軍在澳洲領海活動。

澳洲國立大學亞太學院教授暨國家安全學院院長羅里．麥加夫（Rory Medcalf）對此也提出相似的看法，其認為中國海軍使用雷射光束直照澳洲軍機，是相當魯莽的行為。

「中國所針對的目標是一架相當靠近澳洲海岸線的澳洲軍機，因此無論中方有什麼藉口，北京當局都不應將其描述為中國艦艇的遠程防禦。」麥加夫表示。

中國反批澳洲造謠抹黑

面對澳洲的指控，中國外交部發言人汪文斌在2月21日主持例行記者會時稱，澳洲發布的資訊並不屬實，且中國的船艦在公海海域航行符合相關國際法規範，汪文斌更強調：「我們敦促澳方尊重中方艦船依據國際法在相關海域享有的合法權利，停止惡意散佈涉華虛假信息。」

中國官媒《環球時報》則於澳洲國防部發布聲明後，立即反控坎培拉當局，其表示澳方不但回避所有事件發生的細節，也忽略了在此次爭議事件的海域為非領海海域，中國海軍的軍艦和其他國家一樣，都享有自由航行的權利。

「坎培拉當局的言論，其實暴露了其軍機對中國船隻的威脅、以挑釁的方式近距離偵察中國軍艦。」中國軍事評論員宋忠平在接受《環球時報》表示。

宋忠平認為，澳洲官方並沒有告訴大眾，其自身的軍機在中國的軍艦附近飛行時距離有多近，因此也有可能是中方的艦艇在情勢所迫下所採取的防禦手段。

一位與中國解放軍過從甚密的分析人士則為中國軍方辯解，全球幾乎所有的現代軍艦都有配備雷射光測距裝置，該工具主要是用來量測軍艦本身到目標物的距離，且其也應用於民間船隻，並沒有危險性，因此其認為澳洲軍方是故意渲染事情的嚴重性，藉機汙衊中國軍方。

《環球時報》亦提及，按照澳方所提供的照片，遭指控以雷射光照射軍機的軍艦可能為中國海軍的「導彈驅逐艦合肥艦」以及「兩棲船塢登陸艦井岡山艦」，而這兩艘軍艦當時正前往東加及索羅門群島等國家進行COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情及天然災害援助。該報強調，澳洲根本是因為不喜歡中國向澳洲附近的國家提供好處，才會設法抹黑中國。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

若中國軍方威嚇行為屬實，其背後用意為何？

根據英國《金融時報》（Financial Times）指稱，隨著中國人民解放軍海軍在過去20年來於太平洋地區的大規模擴張後，美國、澳洲等西方國家便多次警示中國在該區域所帶來的潛在威脅。

尤其自2017年以來，涉及中國雷射光束的干擾事件開始頻繁出現，2018年及2020年，皆有美國軍方向中國政府投訴，指控中國軍方以雷射光束瞄準美國軍機，威脅美國空軍飛行員飛航安全；《澳洲廣播公司》（ABC）在報導中也稱，中國海上民兵所持有的小型船隻於2019年開始，多次以雷射照射南海上空的澳洲軍機，而本次的事件更發生在澳洲的專屬經濟區（EEZ）內。

此外，中國也是《關於雷射致盲武器的議定書》的簽署國，該議定書明確禁止使用雷射光瞄準飛行員，畢竟在近距離的雷射強光照射下有可能對人眼造成永久性的損傷，甚至有機會損壞重要的航空導航和其他飛安系統，然而中國卻沒有遵守該議定書之協議。

英國《衛報》（The Guardian）分析，中國的目的可能是要向坎培拉當局展示「澳洲在南海的軍事巡邏不受中國待見」，且包括澳洲在內，連美國、法國、英國以及日本的海軍艦艇都以「自由航行行動」（FONOP）為由，自由在南海航行。

「北京當局認為，以美、澳等國為首的『自由航行行動』具有挑釁意味，因為北京長期主張的南海『九段線』即代表了中國擁有幾乎所有南海海域、島礁主權及管轄權。」不過《衛報》亦補充，其實荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）早於2016年就否定且駁回了中國的「九段線」海權劃定，並繼續維持《聯合國海洋法公約》（UNCLOS）內的相關規定，但中國仍稱此為「非法、無效」的仲裁判決，仍持續堅持其「九段線」主張。