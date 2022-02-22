香港名導楚原離世，金像獎上訴說人生成經典

香港著名導演兼演員楚原昨日（21日）病逝，享年87歲。

楚原的家人表示：「他早上有點不舒服。太太打了999，送醫院，兩個小時後就走了，約中午的事，走得很安詳，家人都在身旁。」

楚原開創拍攝改編自古龍的武俠小說熱潮，由1976年《流星•蝴蝶•劍》開始到《天涯•明月•刀》、《楚留香》、《白玉老虎》、《三少爺的劍》、《多情劍客無情劍》等一系列作品。楚原當年與導演李翰祥、胡金銓及張徹被喻為「四大帥」，是香港武俠電影的開山鼻祖，一生共執導逾120套電影。

楚原原名張寶堅，生於1934年，父親為粵語片演員張活游，妻子為粵劇花旦南紅。楚原在父親影響下，1955年投身粵語電影編劇工作，筆名泰雨，別號「張寶仔」。1958年，楚原以24歲之齡獨立執導《湖畔草》，1960年拍出叫好叫座的社會倫理悲劇《可憐天下父母心》。其代表作包括其成名作《可憐天下父母心》，以及《大丈夫日記》和《七十二家房客》、《玉女添丁》。70年代初，楚原執導的《七十二家房客》，由岳華、井莉、田青、胡錦、沈殿霞、何守信及劉一帆等人主演，現影最終大收560多萬港元，打破數年來嘉禾公司憑李小龍電影壟斷的票房紀錄。

拍完幾部仆街片的「幸福導演」

粵語電影60年代衰落，楚原執導了個人首部國語武俠片《龍沐香》後事業一帆風順，1971年更加入了邵氏電影公司。不過後來他有幾部電影作品票房稍差，他指自己當時被嘲是邵氏公司內最難堪的導演，更有傳「六嬸」方逸華因此而棄用他作導演。

2018年，楚原獲香港電影金像獎頒終身成就獎，他上台領獎也提到當年的經歷，指拍過幾部叫座電影後，以為一帆風順，還可以加薪，被指是邵氏最幸福導演，可惜好景不常，幾次失手，實力立即被老闆質疑。楚原︰「我拍完幾部仆街片，就有人話，楚原你根本唔識電影藝術。」事後有傳指他不懂藝術的，是已故的「六嬸」方逸華。

即管如此，他當日上台領獎的感言，也成為一時佳話：

「人生這兩個字，就是歡聲、淚影四字砌成，無乜奇怪。任何人無論昨日幾風光、幾失意，明日天光一樣要起身做番一個人，繼續生活下去，因為明天總比昨天好，這個就是人生。⋯⋯『管它天下千萬事，閒來輕笑兩三聲』，⋯⋯當你回首往事時，不因碌碌無能而悔恨，不為虛度年華而羞恥，你就可以很驕傲同自己講，你無負此生！」

楚原逝世消息昨日傳出後，不少傳媒、網民都「翻炒」他這段發言，回味楚原對人生的看法。

楚原1991年轉到幕前，亦有演出電視劇，時裝處境喜劇《卡拉屋企》為他代表作之一，2000年他開始淡出影視界。2018年金像獎典禮上則是他最後一次公開露面。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex