今日本土新增5例皆為隔離中陰轉陽，陳時中：對社會影響很低

中央流行疫情指揮中心今（22）日公布國內新增44例COVID-19確定病例，分別為5例本土個案及39例境外移入（9例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為3例男性、2例女性，年齡介於10多歲至30多歲。

今日新增的5例本土案例中， 4個案例皆屬於宗教聚會延伸，為家人親密接觸導致染疫，20234、20218、20217皆在17日被匡列，現在才轉為陽性，20233為另外一個家庭延伸的感染個案，陳時中強調4位宗教聚會延伸個案當天都沒參加吃飯和唱歌，且是在隔離期間才為轉陽性，對社會影響很低。

另外一位確診個案是從煉油廠所延伸出來的，該為案 19862 的妻子。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，至今剩下7條基因定序待釐清，其中案20020新北加強型防疫旅館護理師，病毒基因序列屬於正統的Omicron並非變異株，但和先前本土傳播鏈的序列皆不同。接下來會針對此個案的接觸者進行序列比對，目前整理有11位CT值小於28人員須進行比對，其中高傳染力（CT值小於20）有9位。

目前台灣累積疫苗施打總量共4597萬，第一劑覆蓋率82.65％、第二劑76.32％，追加劑為37.11％。

今（22）日起開放疫苗第24期預約接種，民眾可於今下午2時起於預約平台進行預約資格查詢，明（23）日上午10時開始分流：55歲以上為上午10時、38-54歲為中午12時、18-37歲為下午2時，預約截止時間為25日中午12時。施打時間為2月28日至3月6日。

另外陳時中回應高端疫苗獲得WHO贊助的經費來源，陳表示高端參加的「團結疫苗臨床實驗計畫」由WHO和哥倫比亞、菲律賓、馬利三國主導，經費皆由WHO和三國贊助 ，高端疫苗能入選為WHO團體試驗疫苗，陳時中感到「與有榮焉」。

雖然疫情已逐漸獲得控制，指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、佩戴口罩等防護措施，積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範