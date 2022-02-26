超市常見六款「冷凍水餃」大評比：從外皮厚薄比到內餡飽滿度，哪一款最值得買？

文：eld editor

躺在床上滑著手機，你一邊心不在焉地看著從眼前快速流過的資訊，一邊等待熟悉的睡意將你抱起，帶入深沉而甜美的夢鄉。但就在此時，「咕嚕──」好吧，看來今天的這場較量，是胃袋戰勝了腦袋。

翻了幾個不情願的身，你帶著罪惡感從床上艱難爬起，晃進廚房後，打開了那扇24小時營業的冰箱大門──您好歡迎光臨，還有一包水餃唷。

說到家庭冰箱中最常見的常駐居民，兼具便宜、方便、飽足三重特性的冷凍水餃，絕對佔有不可忽視的地位。撕開包裝、無需解凍，無論要豪氣地丟到水裡滾個粗飽，還是放進平底鍋裡煎來下酒，只要照著包裝上的說明乖乖地做，就算你是地獄來的廚房破壞神，大概也找不到搞砸的空間。

不過，超市裡的冷凍水餃品牌那麼多，你也跟我們一樣，總是吃了A就忘了B，從沒搞清楚每家吃起來有哪裡不一樣嗎？這次，編輯部就到超市裡搜刮了最常見的六款冷凍水餃，一包一包打開來煮。

Photo Credit：Tom Phan

本次參與測試的水餃品牌包括灣仔碼頭、義美、龍鳳、台糖、奇美與及第。為求評比公平，同時顧及產品的普及性，我們一律選擇吃起來最無聊，卻最吃得出用心程度的「高麗菜豬肉」口味，就連烹煮方式也完全依照各品牌包裝上的說明進行。

討論內容主要分為外觀完整度、內餡飽滿度、外皮厚薄度以及尺寸飽足度四項，指標後的「◉」符號表示的是客觀狀態而非主觀得分，舉例來說，「外皮厚薄度 ◉◉」即代表外皮偏薄、「尺寸飽足度 ◉◉◉◉◉」的意思是餃子超大（但你有可能熱愛厚皮的咬感或是一口的尺寸），至於主觀的試吃評價，我們將在下方以文字敘述方式提供參考。

#01：灣仔碼頭手工水餃

Photo Credit：Tom Phan

外觀完整度 ◉◉◉◉◉

內餡飽滿度 ◉◉◉◉

外皮厚薄度 ◉◉

尺寸飽足度 ◉◉◉◉◉

第一位上場的選手是「灣仔碼頭手工水餃」。爽快地撕開包裝後，你可以看見內裡被分成上下兩層塑膠盒，而一顆顆外型飽滿有朝氣的餃子們，就這樣安坐在自己的沙發上，誰也不打擾隔壁的誰，大幅降低了水餃在運送過程中因碰撞而破裂的機會（但同時也相對較不環保）。

Photo Credit：Tom Phan

不同於多數人習慣的「加水煮法」，灣仔碼頭包裝上的建議料理方式，是在滾水中加入餃子，蓋上鍋蓋後先煮6分鐘，接著再開蓋煮1分30秒，中間完全不用加水，相當方便。但在實際試吃時，雖然感覺皮的口感相當Q彈有嚼勁，但或許是因為飲食習慣不同的關係，我們都一致覺得餃子摺狀處的存在感有點太過強烈，應該可以再多煮個30秒至1分鐘。

Photo Credit：Tom Phan

餡料的部分說得上飽滿多汁，吃得到高麗菜的脆感，整體口味偏鮮甜，對口味較清淡的人來說，就算不沾醬應該也能接受。中大型的尺寸吃起來飽足感十足，以平常八方雲集都會點10顆水餃的我為尺標的話，約8顆的灣仔碼頭就能達到差不多的滿足度。

售價：940克裝，199元

#02：義美手工水餃

Photo Credit：Tom Phan

外觀完整度 ◉◉

內餡飽滿度 ◉◉

外皮厚薄度 ◉◉

尺寸飽足度 ◉

接著打開的是紫色包裝的「義美手工水餃」。相較於外觀工整的灣仔碼頭，標榜「手工捏花」的義美水餃的造型十分奔放，不僅尺寸有大有小，每顆的包法與形狀看起來似乎也不盡相同，套句同事的話形容眼前的畫面──手工感十足？

Photo Credit：Tom Phan

根據包裝上的建議烹調方式，義美手工水餃須先後加入兩次冷水，我個人的建議是將水維持在小滾的狀態就好，火開太大可能會增加餃子破損的機率。試吃時有明顯感覺到餃子的皮整體偏厚，吃起來的口感也稍微偏軟，喜歡與否見仁見智。

Photo Credit：Tom Phan

餡料方面，雖然吃起來相當多汁，口感也相當不錯，但整體調味偏淡、吃起來較無層次感，可能需要搭配醬料。另外，義美手工水餃的內餡肉量似乎也偏少（從剖面照中可以看見巨大的空洞），吃了幾顆後還是覺得有點微微空虛。

售價：810克裝，120元

#03：龍鳳冷凍水餃

Photo Credit：Tom Phan

外觀完整度 ◉◉◉◉

內餡飽滿度 ◉◉◉◉

外皮厚薄度 ◉◉◉

尺寸飽足度 ◉

緊接著登場的，是在各大超市賣場都能輕鬆找到的「龍鳳冷凍水餃」。拆開包裝的瞬間，看到的是個頭嬌小、卻一顆顆圓滾滾的水餃，擠在大型塑膠盒裡開派對的畫面，有趣的造型讓人忍不住驚呼「也太可愛了吧！」

Photo Credit：Tom Phan

雖然在冷凍狀態中看起來體型相當嬌小，好像沒什麼裙邊，但在煮熟後似乎有種整顆長大的感覺。餃皮的厚度偏厚，但大概是由於餡料很飽滿的關係，吃起來的整體口感其實還蠻協調的，算是位小鋼炮型的參賽選手。

Photo Credit：Tom Phan

至於內餡的部分，雖然吃不太出高麗菜的脆感與甜味，但明顯的蔥味也算是勉強補足了沒吃到菜的遺憾。另外，我個人有在餡料中吃到一點豬肉的腥味，因此覺得這款水餃必須搭配醬料食用，但其他參與試吃的三人則表示沒什麼感覺。

售價：980克裝，103元

#04：台糖手工水餃

Photo Credit：Tom Phan

外觀完整度 ◉◉

內餡飽滿度 ◉◉◉◉

外皮厚薄度 ◉◉◉

尺寸飽足度 ◉◉◉

下一位登場的選手，是主打使用了自家嚴選豬腿肉的「台糖手工水餃」。其實吃到這裡大家心中已經都很明白，大概是主打手工的餃子，外型都比較不規則些，因此在打開包裝後也沒有感到太意外。

Photo Credit：Tom Phan

根據包裝上的烹煮建議，煮這款水餃總共要加水3次，最後再以中小火煮約5分鐘，直到水餃凸腹並浮於水面即可。煮熟後的台糖手工水餃看起來相當扎實，雖然皮的部分有點厚，但每顆稍微有點不同的捏花，卻意外帶來不同口感，有吃不膩的效果。