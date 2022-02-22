傅崐萁「強勢回歸」操盤國民黨年底選戰：絕對不選2024，「勝利藍」就是唯一目標

因應年底選戰，國民黨近日接連成立「中央選舉提名委員會」和「中央選戰策略會報」，提名委員會由朱立倫主席任召集人，成員包括新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、副主席黃敏惠、夏立言、連勝文、秘書長黃健庭，負責審核建議提名人選及策進輔選工作。不過侯友宜、盧秀燕、黃敏惠等人都以「不宜球員兼裁判」為由婉拒參加。

而「中央選戰策略會報」，由主席指派黃健庭秘書長召集，成員均有縣市長或議長經驗，包括傅崐萁、周錫瑋、邱鏡淳、劉政鴻、吳碧珠、莊啟旺、黃敏恭，負責審核各直轄市委員會提名作業時程、各選區提名名額及建議輔選方式暨名單。

其中甫恢復黨籍的立委傅崐萁被傳將擔任執行長，將會是年底選戰的「主要操盤手」引發議論。除了傳出有中常委不滿之外，台北市議員徐巧芯也公開批評，馬英九時代操盤手是金溥聰，到朱立倫就變成傅崐萁，「這個落差未免也有點太大。」還有人指傅崐萁已推薦了部分縣市的藍營候選人，並可能與朱立倫搭配選2024。

傅崐萁惹議：助國民黨勝利，絕對不選2024

傅崐萁今（22）日早上召開記者會表示，黨內對他的指導，他欣然接受；而面對民進黨鋪天蓋地的攻擊，他也深刻了解民進黨的恐懼，並強調他願意承擔九合一選舉的責任，也不怕任何挑戰犧牲，一定會完成使命，讓國民黨得到最終的勝利。

傅崐萁指出，中華民國不能只有一種聲音，國家健全發展必須有勢力均衡的兩大政黨，因此國民黨2024贏回中華民國，這才是全民之福，也是他加入國民黨的初衷，「國民黨交付重責大任，有人選擇跳船，但我選擇同船一命，這是對國家的責任，我必須承擔。」

傅崐萁提醒民進黨，不論現在如何見縫插針，九合一選舉民進黨要面對的是一個團結的國民黨，「我們一定會團結一心，全力對抗民進黨這個鴨霸政權，讓台灣人民真正享受到民主自由。」「任何犧牲傅崐萁都可以承擔，只要台灣社會導入正軌，朝野必須有均衡力量。」

傅崐萁強調：

在民進黨內有陳明文、柯建銘、黃承國、洪耀福，他們讓民進黨完成了霸業；而「勝利藍」就是唯一的目標，未來的國民黨一定是非常的團結，「我想在過程中，會有些陣痛，沒有關係，對傅崐萁的任何指正，我一肩挑起，概括承受」。

傅崐萁宣誓國民黨2024要贏回政權，被問到自己是否為參戰人選之一，傅崐萁則回應，他從沒有分享過國民黨執政的果實，或是黨產的協助，一路走來他就是支持國民黨的「深藍」，此時此刻只有贏得政權的目標。日前他到高雄、台南，深刻感覺到基層非常熱情，希望國民黨收復高雄，也深具信心。

媒體也追問他是否會如外傳角逐2024大選提名？傅崐萁說，他已說明過，他從來沒有分享過國民黨執政後的果實，或是黨產的協助，他熟悉台灣各縣市，瞭解怎麼樣與民進黨拼選戰，但既然他是一個協調、幫助國民黨輔選的人，自然而然就不會「下場」（參選）。

他更表示，自己參與黨內部所有事物都是義務職，都是當義工來服務，「不會在乎什麼稱呼，目標只有一個，就是就是勝利藍，沒有其他藍，只有勝利藍，贏才是唯一的目標」。

傅崐萁如何「強勢回歸」國民黨？

傅崐萁因為20多年來的炒作凱聚等股票訴訟，經台灣高等法院於2019年更三審判處有期徒刑2年10月、最高法院駁回上訴而定讞，2020年5月25日入花蓮監獄服刑。2021年5月13日，獲假釋出獄；同年11月剛就任國民黨主席的朱立倫主導中常會通過同舟計劃（大幅修正被撤銷與被開除黨籍者的入黨資格）並立即生效，使傅崐萁於11月20日重返國民黨。

傅崐萁爭取恢復黨籍已久，在2020年，代理黨主席林榮德強勢運作下，中常會通過提案恢復傅崐萁黨籍，要求考紀會遵照常會決議辦理，當時還引發中常會凌駕考紀會的程序正當性爭議，考紀會前主委魏平政因此請辭。之後考紀會並未開會審議傅崐萁恢復黨籍案，僅要求補送對黨貢獻相關文件。

傅崐萁在立法院也加入國民黨團運作，去年11月正式恢復黨籍後，在公投積極幫國民黨拉票。花蓮縣在傅崐萁和其妻花蓮縣長徐榛蔚的聯手動員下，每案都交出「漂亮成績單」，同意票遠超過不同意票2倍以上；當時就有分析認為，傅崐萁將有望以此動員成績進行「軍火展示」，爭取朱立倫的重視以及在國民黨內掌握更多主導權。

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核稿編輯：翁世航