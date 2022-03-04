瑞士科學家突破脊髓植入技術，讓三位下半身癱瘓的病人再度踏出步伐
我們想讓你知道的是
當電脈衝第一次啟動，羅卡提踏出第一步時的感受：「這是非常令人激動的經驗。」他是3位參與這項研究的病人當中的其中1位，在將6公分的植入物插入並微調脈衝不久後，他們3位都能夠再度踏出步伐。
文：Сергей Хуан
2017年，米克爾．羅卡提（Michel Roccati）出了一場摩托車意外，這使他的下半身完全地癱瘓。2020年，他再度恢復行走能力，這要歸功於新的脊髓植入技術的突破。植入的設備模擬大腦動作，將電脈衝傳送到他的肌肉。這有一天可能可以幫助脊髓嚴重受損的人們再次站立、走路以及運動。
再度行動
這項成果發表於科學期刊《自然醫學》（Nature Medicine），其基礎是建立於長期的研究上。這些研究探討著使用電脈衝，來為脊髓受傷的人們改善生活品質，其中包括一項由同一個團隊在2018年發表的研究，目的是幫助下半身部分癱瘓的人們能夠再度走路。
羅卡提先生向記者說明，當電脈衝第一次啟動，而他踏出第一步時的感受：「這是非常令人激動的經驗。」他是三位參與這項研究的病人當中的其中一位，而他們三位在意外後都無法移動下半身。但是，在將六公分的植入物插入並微調脈衝不久後，他們三位都能夠再度踏出步伐。
洛桑大學醫院（Lausanne University Hospital）幫忙領導測試的神經外科醫生喬瑟琳．布洛赫教授（Jocelyne Bloch）說：「這些電極比我們之前植入的還要長且大，而幸虧有這項新技術，我們可以操控更多的肌肉。」
這些初始的步伐，即便對研究人員以及他們的病人而言是很嘆為觀止的，但實際上要達成是很困難的，需要支撐桿與顯著的上半身力量。但是，這些病人可以立即開始復健，而且在四個月內，羅卡提先生就可以僅靠支架平衡來行走。
蘇黎世聯邦理工學院（Swiss Federal Institute of Technology）中，與布洛赫教授一起帶領此研究的神經科學家葛列果．庫廷教授（Gregoire Courtine）說：「並不是說會馬上就會發生奇蹟，至少不是現在。」
目前，羅卡提先生能夠站立兩個小時，且可以走幾乎一公里而不用停下來。這位義大利人描述說，都是幸虧這項移植，他現在能夠注視著客戶、在立桌旁喝酒、以及站著沖澡。而他與其他受試者也能夠爬樓梯、游泳、以及划獨木舟。
當前限制
動作的改善是取決於電刺激，而電刺激是藉由一台由病患所攜帶的電腦所觸發，這台電腦會啟動一系列脈衝模式。其中，兩位病人現在可以在沒有電脈衝的情況下，稍微活動他們的肌肉，但只是非常稍微。
這三位病人都是在研究開始前至少一年發生了意外，而布洛赫教授說，研究團隊希望能夠對發生意外不久後的病人進行測試。她說：「我們所有人都猜想，如果早點進行測試，或許就會有更顯著的效果。」
挑戰仍然存在。在早期復原階段，病人的能力仍然不斷在變化中，這使得要設定基準線來量測進展變得困難，且持續進行的藥物治療以及疼痛，都有可能阻礙復健。
目前，這項移植也僅適合那些受傷部位在下胸椎（thoracic spinal cord）以上的人，也就是從脖子基座延伸到腹部的部分，因為這會需要六公分的健全脊髓。
未來曙光
使用電脈衝來治療癱瘓的想法，是從用來調節疼痛的技術所延伸出來的，且研究人員預見此技術有進一步應用的空間，例如根據他們的展示，這項技術能夠調節脊髓受傷病人的低血壓問題。研究人員計劃不久後發表一份研究，主題是關於將此技術使用於嚴重的帕金森氏症（Parkinson’s disease）患者上。
研究團隊提醒說，在此移植技術能夠在臨床研究外作為治療方法前，還需要進行大量的研究工作，而根據布洛赫醫生所述，她與庫廷教授每天都會收到約五則左右的訊息，是來自正尋求幫助的病患。
研究團隊接著計畫要讓啟動脈衝的電腦小型化，這樣它也能被植入病人體內，並由一台智慧型手機進行操控。他們預期這個計畫今（2022）年會成真，並且計劃在美國然後歐洲，對50－100位病人進行大規模試驗。庫廷教授說：「我們相信，神經刺激科技有個光明的未來。我們會盡快達成此目標。」
參考資料
- Hussein, S., AFP, (2022, February 8). Spinal Implant Enables Paralyzed Man with Severed Spine to Walk Again. ScienceAlert
- Ravier, J., (2022, Febuary 7). New implant offers promise for the paralyzed. NeuroRestore
- Rowald, A. et al., (2022, February 7). Activity-dependent spinal cord neuromodulation rapidly restores trunk and leg motor functions after complete paralysis. Nature Medicine. doi.org/10.1038/s41591-021-01663-5
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航