第20屆台新藝術獎揭曉名單，疫情帶來的衝擊確切影響了表演藝術

第20屆台新藝術獎昨（21）日公布入圍名單，名單經由9位提名觀察人王柏偉、王寶祥、王聖閎、汪俊彥、吳孟軒、吳思鋒、黃大旺、蔡佩桂、龔卓軍經過獨立提名之後，再經複選會議，最後選出入圍作品。共有17件作品入圍，其中包含10組視覺藝術、7組表演藝術。

台新藝術獎走至20個年頭，已成為台灣藝文界的重要大事之一，也成為各界關注台灣整年度藝文活動、展演作品的某種編年史。而本屆被提名並同意參選總件數為110件，包含視覺藝術67組，表演藝術43組。

台新銀行文化藝術基金會新聞稿中指出，表演藝術類別受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響甚鉅，去年停演的衝擊反映在提名數，本屆表演藝術的入圍數量低於過往。

攤開本屆表演藝術入圍的7件作品，又以「戲劇類」作品比例最高，其中多位資深編導的新創作品再次入圍，包含賴聲川導演的《江／雲・之／間》；王墨林導演分別與鄭尹真、楊奇殷以「獨角戲」演譯莎翁劇作的《母親・李爾王》及《王子・哈姆雷特》；導演黎煥雄向文學作家陳映真致敬的《感傷旅行》等等。至於編舞家李貞葳與美國音樂家Dutch E首次合作的《共狂》，則成為本屆唯一入選的舞蹈作品。

至於視覺藝術入圍的10件作品，根據台新指出，入圍作品風格迥異，巧妙地運用各類媒材，靈活設置展陳空間及場域調度，關注議題多元。包含楊登棋的《父親的錄影帶_碧兒不談》探討親族中對酷兒議題的迴避與和解、黃亦晨的《最後身影之後》直面親密關係暴力創傷與救贖、黃立慧的《月桃B面》透過母親的角色提煉出面對轉型正義的感性層次、廖烜榛與黃奕捷的《複本》以淨白的空間與殘響，冷靜召喚抗爭運動的身體記憶、致穎的《總是春光乍現》突顯當代影像機器與圖像技術的政治／權力／種族問題。

本屆也看到多起歷經長時間考察與田調，探索地方場域與大環境轉化的互動關係之作。

康雅筑的《棉花研究計畫》以棉紡／織品為題，深度探討消費文化如何影響傳統產業與自然環境；林介文的《裹山》以不可為而為之的行動，以編織裹敷山林、戰爭與迫遷的傷逝；《土步．土語：洪政任研究展》透過對台灣攝影「野生派」代表人物的作品研究，以其異質圖像突顯台灣社會與環境災害史；莊偉慈在臺灣當代文化實驗場的《勒法利計畫》細膩勾勒空間特殊肌理，並重探空間與城市關係。

此外，隨著影像科技的發展，藝術家運用電玩及影音媒材於創作，手法及呈現方式耳目一新，如李奕凡的《不好意思⋯請問一下這個怎麼打開》以「遊戲引擎」與實時影像，開發電腦圖形的美學特質與奇異時空。

去（2021）年第19屆台新藝術獎首次以「網路直播獎項揭曉」方式取代實體的「頒獎典禮」，今（2022）年則將於5月下旬進行決選，預定5月28日頒獎典禮現場揭曉「表演藝術獎」、「視覺藝術獎」（獎金各100萬元）以及不分類的「年度大獎」（獎金150萬元）三大獎項。

第20屆台新藝術獎入圍名單（依視覺、表演入圍作品筆劃序排列）

視覺藝術

《土步・土語｜洪政任研究展》洪政任、楊順發、吳孟真、林小溪

《父親的錄影帶_碧兒不談》楊登棋

《月桃B面》黃立慧（2021綠島人權藝術季）

《不好意思…請問一下這個怎麼打開》李亦凡（2021亞洲藝術雙年展）

《勒法利計畫》莊偉慈策展

《最後身影之後》黃亦晨

「棉花研究計畫」：《三分之一之外-棉花研究計畫第四章》、《軸梭延承出的---棉花研究計畫番外篇》、《對蹠點：康雅筑個展》康雅筑

《裹山》林介文策展（2020-2021 Pulima藝術節）

《複本》廖烜榛、黃奕捷

《總是春光乍現》致穎

表演藝術

《王心心吟唱─長恨歌》心心南管樂坊

《王子・哈姆雷特》身體氣象館、人力飛行劇團

《母親・李爾王》身體氣象館、窮劇場

《江／雲・之／間》賴聲川／表演工作坊

《共狂》李貞葳（2021桃園鐵玫瑰藝術節）

土地計畫貳部曲《國姓爺之夢》／三缺一劇團

《感傷旅行（kanshooryokoo）》人力飛行劇團

新聞來源

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範