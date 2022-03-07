躺賺時代來臨？默默進展到2.0與3.0的DeFi（去中心化金融）將更加普及

DeFi的全名是Decentralize Finance（去中心化金融），是一種透過與無中心化控制的鏈上智能合約（smart contract）互動、從事金融行為或賺取報酬的行為。

若把DeFi到目前為止的發展，分成1.0－3.0的階段，那DeFi 1.0指的是在AMM（自動做市商）出現後，智能合約上大量蓬勃興起的流動性挖礦、lending／borrowing（類似銀行借款／貸款的行為）與Farming（結合流動性挖礦、lending／borrowing等策略分配的獲利）等多樣化的金融投資行為。

更多關於DeFi 1.0的相關詳細介紹，能從筆者的文章〈【金融／FI／Crypto】DeFi到底在紅什麼？新手入門指南：關於流動性挖礦、聚合器與NFT〉，裡面有更多的介紹。

DeFi 1.0 ：LP的愛恨情仇

對於DeFi 1.0來說，因為AMM解決了流動性的問題（俗稱的「有行無市」問題，你出價卻沒有人要購買，而讓成交時間極長而拖累了交易效率），而使DeFi 1.0迎來了屬於自己的暴漲期，幣圈也因此迎來了另一波牛市。

但其實DeFi 1.0有個根深蒂固的痛點，在於如何以持久性的方式，吸引長期穩定的流動性池（LP）。簡單來說，DeFi 1.0 項目如Uniswap、Sushiswap等的成功，在於AMM機制，用「將交易手續費分給提供流動性的用戶」及「空投自家代幣」等兩種方式，吸引散戶將LP存入協議中。

但因為這些流動性提供者（散戶）是為了高額的報酬率與獎勵而來的，一但原本吸引他們的誘因結束時，散戶也會將LP轉移到其他更高獎勵的項目中，而「逐APY（annual percentage yield）而居」。

這樣像蝗蟲過境般，一但吸乾了項目方的獎勵後就大量抽空LP，對於項目方來說不但流動性變差，開始影響到用戶而造成抱怨，進而變成客戶流失；而客戶流失則會影響大眾對於項目的信心，造成項目幣價下跌。流失的客戶與下跌的幣價，會進一步讓本來「分潤手續費」與「獎勵空投」的誘因變得更沒有吸引力，而加速了LP的轉移，造成滾雪球般的惡性循環。

總結而論，在DeFi 1.0項目的LP結構並不忠誠，仰賴外部提供LP，始終是種治標不治本的方法。於是出現了標榜「Liquidity as a service」的DeFi 2.0，透過機制設計將LP的控制權，從外部散戶轉向了單一項目方手中。

DeFi 2.0：靠人不如靠己，將LP鎖在自己手中

承接了上述DeFi 1.0的問題，DeFi 2.0的出現，就是要解決過去流動性不穩定的問題，透過機制將流動性的掌握，從散戶轉移到項目方本身，而維持了流動性的穩定，間接穩定了幣價（Liquidity as a service）。

以下是各家項目透過不同的機制，將散戶的分散流動性，透過機制牢牢掌握在自己，或單一其他項目手中的簡易邏輯：

Olympus DAO

Olympus是最著名的DeFi 2.0項目，發行的代幣為OHM。其鎖住流動性的方法，就是允許用戶以其他主流代幣（例如DAI）與流動性代幣（例如OHM-DAI），以折扣價的價格購買OHM。

透過用戶以流動性代幣購買OHM，Olympus得以將市場上大部分的流動性收歸自己囊中（根據統計，市場中99.9％與OHM有關的流動性，皆在Olympus自己手中）。

而Olympus也透過自己儲備資金的支持，創造了一個實際價格不應低於該底價的模型。通常OHM的價格因為用戶對該協議未來的期待而是溢價的，但當市場上OHM的價格低於底價時，Olympus便會以Treasury中的資產，反過來向市場回購OHM而使價格回升；有點像是企業從市場上購買股票而推升股價的做法。

Convex

與上述的Olympus不同，Convex（項目方）不是透過機制來將散戶的LP鎖在自己手中，而是透過機制將Curve這個另一個協議的流動性，掌握在自己手中。

講到Convex，就不得不提到Curve（Ethereum上最大做穩定幣交易對的Dex）。Convex的方式，是給予擁有Crv（Curve原生幣）的用戶，比Curve更好的激勵機制與流動性，來吸引Crv用戶將幣從Curve轉移到Convex。

那Convex圖的是什麼呢？答案是Curve的治理權。對Crv的用戶來說，除了獲利以外，Crv還能拿來決定Curve的一些項目重大事項，比如說決定給Curve LP pool中APY的報酬率；APY報酬率越高、越能夠吸引LP進駐，等於是能控制住LP的走向。

但對單一的Crv用戶來說，一來多半用戶不知道Crv還有這樣的功能，二來因為單一用戶對投票的影響決定不大，所以多半忽略了這塊。

Convex就是看準一般Crv用戶在意的只是更多直接的獲利報酬，因此開出比Curve自己本身更高的報酬率，甚至還讓質押Crv（幣）在Convex（項目）的用戶，不用像在Curve時需要被鎖一段時間，而馬上解放了流動性。

唯一的壞處是Crv擁有的投票權，就被Convex給收為己有。而透過收集了市場上大部分的Crv，Convex對於Curve裡哪個LP pool要有高報酬率的決定權就很大，而掌控了市場上在Curve裡的LP。