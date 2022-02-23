台積電徵「政治經濟學專才」的原因，可能來自一份美國「晶片兵棋推演」報告

文：趙君朔（有個雲霄飛車式的人生，曾很輕鬆的進了不太好進的美國學校博士班，以為自己會是華文社會科學界的明日之星，又因為一個烏龍，更「輕鬆」的被踢出來，開始闖盪亞洲江湖，到處求人下單，到目前為止的心得是「我32歲以前到底活了什麼？」）

台灣近日最熱門的話題之一就是台灣最重要，又名列全球市值前十大公司的台積電，忽然公開招募有政治經濟學背景的商業情報分析師，至於為什麼台積電這個商業和製造業巨頭會覺得有必要設置專門職位，聘請有政治學博士學位的人來進行資料分析，則是眾說紛紜。

不過如果先介紹美國民主黨智庫新美國安全研究中心（CNAS）於一月底公布的一份政策建議報告：當晶片斷貨：模擬全球半導體競爭的重要內容後，相信會對台積電為何做出這個決定會有更清楚的認識。當然不只是因為這份報告，台積電在二月初也剛被通過晶片法案的歐盟點名，希望台積電能成為在歐盟本土生產晶片的夥伴。

當「石油危機」發生在台積電身上時，世界該如何因應？

近來世界主要國家的政府和政策研究機構都把目光焦點放在台積電上的主要原因也很容易理解：在十奈米以下的高階晶片市場，台積電的市佔率達到了驚人的92%。在國際間主要大國的競爭以人工智慧、5G、物聯網為主軸的科技轉型期，對高階晶片的需求自然節節升高。

但晶片和驅動美國打造二戰後國際政治軍事架構的戰略物資——石油——不同，現在能供給高階晶片的工廠只有台積電一家獨大，偏偏台灣又面臨晶片自製能力薄弱但是軍事能力不斷在進化的中共的武力威脅。因此身為世界霸主的美國和其盟邦自然要推出新政策因應。

這就類似冷戰時期為了保護石油的供應充足穩定而問世的「卡特信條」。

卡特在1980年1月國情咨文演說中公開宣布會以武力保衛波斯灣的油田對抗外部入侵。卡特的高調宣示是為了因應前一年伊朗發生革命，石油產量掉到只剩革命前的四分之一，不巧蘇聯又陳兵數萬在剛剛佔領的伊朗鄰國阿富汗境內，有可能趁伊朗情勢不穩趁機進軍佔領油田。卡特為了增加自己宣示的可信度，順勢成立了美軍中央司令部來維護區域與能源供應的安全。

這個「卡特信條」之後在雷根總統時期又得到補強，因為在1987年伊朗為了報復海灣國家在兩伊戰爭中支持伊拉克開始攻擊這些國家輸出石油的油輪，美國在歷經討論後決定展開摰誠意志行動（Earnest Will Operation），在波斯灣護衛科威特的油輪，但伊朗竟然持續攻擊科威特油輪和護衛的美國海軍，最後美伊雙方在波斯灣的海空進行交火，美軍摧毀了伊朗的大部分海軍，這就是補充「卡特信條」的「雷根保證」：美國會以武力保衛波斯灣的石油出口，抵抗來自區域內外的威脅。

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那麼美國為了確保高階晶片能和石油一樣穩定供應已經在國內推動了法案─眾議院2月4日通過的《美國競爭法2022》，預計撥出520億美金推動國內的半導體產業，解決晶片短缺問題。

但是，即使是已經宣布在俄亥俄州設廠的英代爾工廠也要2025年才能開始運作，而且其製程還無法生產和台積電一樣的最先進高階晶片，萬一在美國國內的高階晶片供給還無法跟上，過去發生的石油供應遭到威脅狀況也降臨在台積電身上時，美、台和美國盟邦要如何因應？這個威脅又會是誰發動的呢？

台積電的兵棋推演結論：美國應該做哪些準備？

這就是為什麼新美國安全研究中心的兵棋實驗室，會決定針對這個影響到美國經濟與國家安全與世界半導體產業的狀況，進行模擬推演，並在結束後發表了報告。（這場兵棋推演進行的形式和大致規則，因為並不會影響討論報告中最重要的政策建議內容，因此僅在全文最後以附註的方式說明。）

在模擬了中共在2025年對台積電的三個工廠發動資訊戰，癱瘓工廠運作導致晶片供應暫時斷貨之後，美中台三方持續策略互動直到2029年推演中止後根據三方採行的應對，這份報告給出了以下重要的政策建議：

首先，是台灣方面即使遇到晶片暫時無法出貨，也不會讓關鍵技術外流，而會持續加強美、中還有其他國家對台灣半導體產業的依賴，因為這樣才能保證台灣的安全。

所以報告建議美國政府和半導體業，不要對讓台積電的先進晶片製程移轉到國外有太大的期望。為了減低供貨上的風險，比較可行的做法是將供應鏈中比較後端的部分如組裝（assembly and packaging）轉移到美國就好。此外，美台也該強化在晶片設計上的合作，因為這部分是整條供應鏈上進入成本較低的部分，而且中共在這部分對美國領先地位的威脅日增。

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從模擬中，研究者還發現中共不會以傳統的大規模軍事入侵手段來試圖控制台灣的半導體業，而是以各種灰色戰爭的手段——如類似對澳洲的經濟脅迫、以市場逼迫技術轉移、重金挖角台灣或是其他國家的半導體人才、對台積電發動資訊戰或是放出影響營運的假消息，甚至對台灣執行海上封鎖等。

所以報告建議美國對於台灣安全的評估，要改變現在各部會各有其職掌的狹隘分工，造成過多資源掌握在專注於評估爆發傳統戰爭威脅的國防部手上之困境。比較好的做法，是改由國家安全會議來統籌、協調各政府部門對保障台灣安全的規畫，這樣才能強化美國政府發展出預測何種情境下中共會使出灰色戰爭的手段，或是以灰色戰爭手段搭配傳統的武力威脅來影響台灣的半導體業的指標。