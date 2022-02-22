普亭全國演說透露其戰略企圖：乖乖把兩個共和國給我，不然我連整個烏克蘭都端走

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）在這次烏克蘭危機中，講話始終虛虛實實，讓美國跟北約不斷猜測其戰略意圖，然後不斷讓其撲空，這不但折損美國總統拜登（Joe Biden）的威信，更讓人質疑其情報掌握能力。

這次俄羅斯突然承認頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）人民共和國主權，可以說是跌破所有人的眼鏡。

從普亭的全國演說中，可以明確感受到「抓小放大」的戰略企圖，原先各國都把焦點集中在俄羅斯要進攻烏克蘭，甚至要直取首都基輔，普亭的威嚇動作也做得很足，陳兵十幾萬人在烏克蘭北東南三面，一天前普亭才跟法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）達成協議，稱會在演習結束後從白羅斯撤軍，還要跟拜登舉行峰會。

結果，才過一天就翻盤。

普亭完全用話術把西方玩弄在手掌心上，當西方以為達成協議時，俄羅斯已經把重點換成了烏東兩個共和國。看起來尊重了烏克蘭東部的停火協議，實際上卻是烏克蘭境內的兩個共和國獲得承認，因為之前兩個共和國早已經是獨立狀態，跟現在的烏克蘭危機無關，普亭趁著危機抓小放大，看起來放掉了烏克蘭，實際上掌握了兩個共和國。

西方國家要擔心的還在後面。普亭在承認兩個共和國前，發表了一小時的演講，把俄羅斯的目標講得比之前還要大，他說：「烏克蘭是俄羅斯不可分割的一部分」，也就是說，俄羅斯的戰略意圖是有意願把「整個」烏克蘭納進去的。

講簡單一點，就是這次乖乖把兩個共和國給我，不然我連整個烏克蘭都端走。

那普亭這樣強硬的對話，目標是什麼？在他的談話中，不只一次強調，不可能讓烏克蘭加入北約。有許多人強調烏克蘭應該有自主的權利，選擇加入國際組織，這話只對了一半。因為北約是軍事安全組織，有共同安全防衛義務。也就是說如果北約對俄羅斯認定有安全威脅，那烏克蘭是有義務去協助北約監視、防禦甚至攻擊俄羅斯。

俄羅斯的傳統地緣政策就是要維持「緩衝國」，例如說東部是北韓，南部有蒙古國，西南部有哈薩克（俄羅斯一月才派兵到哈薩克平亂），西北邊是芬蘭（芬蘭長期持守中立政策，也不加入北約組織），西邊則是白羅斯跟烏克蘭。

烏克蘭邊界距離莫斯科只有480公里，俄羅斯西部從烏克蘭到波蘭全都是大平原，最適合裝甲部隊快速突進，俄羅斯吃過德國裝甲部隊的虧，更何況現在還有飛彈可以佈署。

普亭對於國際政治的判斷就是現實主義，他根本不相信「承諾」的意義。所以他會說西方國家一再欺騙俄羅斯，逼迫俄羅斯撤出地緣勢力範圍。其實這一次普亭敢於強硬，也是因為吃定了地緣戰略優勢。

美國的軍事動作一定是先發動空中轟炸跟戰斧巡弋飛彈的攻擊，但是這次美國航空母艦艦隊只能在地中海，因為地中海進入黑海的海峽孔道，是由土耳其控制的，這次土耳其保持中立。1936年簽署的《蒙特勒關於海峽制度公約》，強調若戰時土耳其為中立國，各交戰國軍艦不可通過海峽。

不能進入黑海，將讓美國航空母艦的攻擊距離增加1300公里，美國主力的F/A-18黃蜂式戰鬥攻擊機作戰半徑不超過1000公里，F-35也1100公里，這將讓美國自豪的空中力量嚴重受限。如果要比地面部隊，俄羅斯已經準備十幾萬人，北約跟美國卻是一退再退，連外交人員都撤出基輔，轉到波蘭。這樣的意思就是只要俄羅斯不要打到波蘭，美國跟北約不會出兵地面干涉。

總而言之，普亭的談話的確是威脅，但俄羅斯已經把兵力部署完畢，美軍跟北約如果沒有動兵的準備，很容易被人看破手腳。普亭的演說不只對西方嗆聲，更是對國內民族主義的召喚，經濟制裁一旦癱瘓俄羅斯經濟，更可能讓內部的民怨外洩到鄰近國家，別忘了俄羅斯周邊國家都有親俄勢力，俄羅斯要再找新的藉口並不難。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航