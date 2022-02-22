歐盟推「全球門戶夥伴關係歐洲戰略」計畫，1500億歐元協助非洲數位化、反制中國一帶一路

近年，歐美國家逐漸發現中國在非洲、南亞及中東等地驚人的影響力，為了反制中國持續擴張，擬定「全球門戶夥伴關係歐洲戰略」（European Strategy of Global Gateway Partnerships）計畫，承諾向非洲提供1500億歐元（新台幣4.7兆元）的打造通訊基礎建設，抗衡北京主導的「一帶一路」。

中國將在「一帶一路」輸出數位通訊基礎建設

中國的大型區域合作倡議計畫「一帶一路」，目的在推動中國與中亞、西亞，乃至於歐洲的經濟合作，透過沿線基礎設施建設，帶動中國西部城市的產業發展，如新疆、青海、甘肅、陝西、寧夏、四川，還有西南重慶等。

起初，「一帶一路」在「設施聯通」層面上花很大的心力，像是跨境通關、轉運和海陸聯運等；還有沿線國家的基礎建設，電力、石油還有天然氣運輸管線，接著再透過消除貿易障礙方式，強化金融合作，發行人民幣債券，獲取國家利益。

其中著名的是，在南亞國家斯里蘭卡漢班托塔（Hambantota）興建的港口和機場，達3.61億美元（新台幣101億元），另外則是在非洲剛果、奈及利亞以及幾內亞等多國，擁有採礦廠股份及開採權利。

不過，2017年斯里蘭卡興建完漢班托塔港口後，卻無力負擔貸款，被迫將設施抵押給中國公司長達99年，在當地爆發抗議事件，反對北京觸角深入當地。而中國積極擴張也讓歐美各國備感壓力，對外發出警訊，甚至抨擊北京讓參與一帶一路的國家陷入債務陷阱。

Photo Credit: AP / 達志影像 2017年1月7日星期六，斯里蘭卡安巴蘭托塔Mirijjawila村工業區落成典禮外村民與警察發生衝突。村民抗議政府已與中國公司簽署了一份為期99年的漢班托塔港租約框架協議，中國擁有80%的所有權。

此後，歐美國家開始藉由貿易制裁，遏止中國持續擴大，抵制中國通訊設備龍頭—華為，使華為2021年全年營收下滑29%，華為董事長郭平則以「難以預測的商業環境」替未來寫下註解。

為了弭平中國通訊設備在全球中失去的市占率，北京當局於2月17日發布以中國東部為基礎，向西部展開的「東數西算」工程，以國家力量對外輸出數位基礎建設。《人民網》特別點出，未來將帶動數據中心產業發展，長期看好資通訊設備、信息通訊等領域。

歐盟反制「一帶一路」，4.7兆元銀彈協助非洲數位化

西方國家為了反制中國，去年開始草擬全球門戶夥伴關係歐洲戰略計畫，上週歐盟領導人和40位非洲領袖展開了2天的會議，初步承諾向非洲提供1500億歐元（新台幣4.7兆元）的協助。

《日經亞洲》報導稱，該草案側重5個領域：數位化轉型、綠能轉型、基礎交通、通訊產業以及金融貿易等。草案主旨中特別強調：「投資是可持續性⋯⋯實現符合歐盟價值觀，特別是民主、法治和人權。」

負責內部市場的歐盟專員布雷頓（Thierry Breton）對外強調，歐盟特別關注電信領域，未來將擘劃價值達68億美元（新台幣1904億元）衛星通訊網路，近一步強化非洲大陸的涵蓋率。

報導稱，歐美對中國在非洲的激進投資感到震驚，因為北京提供的貸款，是在不考慮國家償還資金的情況下提供資金，導致多國深陷債務困境，中國則順勢接管了基礎設備；另外，未附帶自由民主的但書下，中國的援助吸引了許多獨裁非洲領導人，對地緣政治造成威脅。

面對歐盟的大規模投資，經濟部工研院告訴《關鍵評論網》，台灣是民主世界可靠的夥伴，且在資通訊產業在衛星領域具有優勢，日前通過相關部會「低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫」，補助研發終端設備、車用設備還有半導體功率元件等，因應未來市場變化。

再加上，總統蔡英文以宣示將太空產業列為6大核心戰略產業，已經分別請科技部、經濟部同時推動。工研院強調，部分高頻印刷電路板材、射頻元件、天線材料、路由器及電源供應器等，已經成功進入國際第一波供應鏈名單，未來發展仍值得期待。

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核稿編輯：翁世航