野生王國——沙漠生還者：「不毛之地」何來水源、食物？

文：盧駿揚（香港中文大學通識教育基礎課程講師）

圖：香港電台

論到生態環境，沙漠絕對是其中一個最不利生存的地方。沙漠缺乏水源，植物稀少，日夜溫差極大，這些都並非容易適應的環境。不過仔細觀察的話，沙漠其實依然是生機處處的——不同物種均各出其謀的把這塵土飛揚、一望無際的戈壁沙洲當作家園。

《野生王國》第一集〈沙漠生還者〉正是介紹那些住在納米比沙漠（Namib）的居客。納米比沙漠位於非洲納米比亞西部，是地球上最古老的沙漠。Namib本來的意思就是「不毛之地」，可想而知當地環境是如何惡劣。

「納米比」意思為「不毛之地」。納米比沙漠看起來像是無盡的沙丘，然而卻有不少生物以此為家。

在沙漠第一大問題是如何獲得充足的水份。在水源貧乏的情況下，即使沒有捕獵者的威脅，生物也會在烈日中迅速缺水而亡。

其中一種適應了如何在沙漠中尋水的物種就是非洲草原象（African bush elephant）。非洲草原象在非洲各處均留有足跡，牠們主要是在林地或草原上流連。然而有一些非洲草原象卻走進納米比沙漠成為住客，人們稱牠們為沙漠象（Desert elephant）。為了尋找水源，這些沙漠象會橫跨荒漠數百里去尋找水源。但水從何尋呢？

納米比沙漠裡雖然沒有恆常的河流，一些暫時河（ephemeral river）卻會間歇性在沙漠中出現。這些暫時河就是沙漠象的救星。

沙漠象是其中一種在納米比沙漠裡生活的大型動物。沙漠象的壽命可長達數十年，因此牠必需具適當的生存技能才能在荒漠中保存性命。

暫時河顧名思意就是暫時出現的河流。節目中象群所尋找的就是納米比沙漠中其中一條暫時河——霍阿尼布河（Hoanib）——的河床。霍阿尼布河每隔數年才會出現一次，但每次出現均是曇花一現，在幾天內它便會銷聲匿跡。河川雖然表面上迅速滿失，但它帶來的滋養卻連綿不絕。

暫時河在短時間內所傳遞的大量水份會滲進沙土下的蓄水層。即使在乾旱時節時，這些水源仍能於地下存在，而象群則能夠藉挖掘這些地下水來獲得水份。除此之外，這些水源也促使眾多植物生長。這些植物就成為象群賴以為生的營養來源。

暫時河讓草木能在沙漠中生長。這些植物也是象群的主要糧食與水份來源。

納米比沙漠的另一住客黑犀牛（Black Rhino）則以其他方法來獲得珍貴的水份。納米比沙漠中雖然近乎寸草不生，但仍有些大戟屬（Euphorbia）植物能在那裡茁壯成長。這些植物的樹汁帶毒性。誤吃的話，牠甚至能把人類及動物殺死。

不過黑犀牛對此卻毫不在意，因為它的消化系統有能力叫牠不受此毒影響。當其他動物（如沙漠象）在苦苦尋找水源之際，黑犀牛卻能獨享大戟屬植物所提供的水份。這些大戟屬植物就是黑犀牛在納米比沙漠中的生存秘訣。

黑犀牛能夠進食具毒性的大戟屬植物。大戟屬植物為牠們提供不少水份。其他動物為免中毒也不會在此與黑犀牛競爭。

在沙漠中，水份固然重要，但食物也是不容忽視的。納米比沙漠的兩種小型哺乳類動物——鬣狗及狐狸——採取了不同策略來覓食。前者以被動方式尋找在沙漠中喪命的動物屍骸。鬣狗的嗅覺甚好，在遠處就能嗅出屍骸的味道。運氣好的話，若鬣狗能找到一匹斑馬的屍體，其中的肉可足夠讓牠吃上數天。

鬣狗會等待其他動物在艱難的沙漠環境下死亡，然後再吃掉牠們的屍骸來充飢保充體力。

另一邊廂，狐狸則是主動出擊的捕獵者。但牠所獵的並非其他哺乳類動物，而是埋藏在沙土下的蟲子。連綿的沙丘看起來像一片死寂的，但原來沙下卻住了各式各樣的蟲子。

納米比沙漠中的狐狸擁有大而靈敏的耳朵，牠憑聽覺就能斷定沙下蟲子的位置。在艱難的沙漠環境中，要填飽肚子絕非易事，而鬣狗及狐狸均發展出獨特的能力，叫牠們在當地仍有食物來果腹。

夜晚當蟲子開始活動時，狐狸就靠著大耳朵來聆聽蟲子的行動，再把牠們抓出來吃掉。

除了以上所介紹的動物，節目中還談到其他沙漠動物的有趣習性。感興趣的朋友不妨一看。

蜥蜴也是納米比沙漠的住客之一。牠們也是以蟲子為糧。蜥蜴間也會因爭地盤而大打出手。

納米比沙漠的西面就是大西洋。那裡是海獅及不少鳥類的居住地。

（香港電台外購紀錄片《野生王國》將於2月22日晚上10時在港台電視31播映。）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex