經驗迴避：我們該如何面對自己的「黑暗面」？

文：Dr. Lo @drlomentality



我們每個人都有一些「黑暗面」，這些「黑暗面」不一定是指那些惡性意圖，它們可能只是一些負面經驗，例如對自己的負面評價、感覺、或身體感受。簡單的例子可能有：對自己樣貌或能力上的不滿，導致自己總被自卑感籠罩；對別人比自己優秀這情況產生不滿，引發的妒忌心等等，這都可算是我們大部分人都會有的「黑暗面」，差別在於多或者是少。

除了擁有的「黑暗面」是多或是少的差別以外，面對「黑暗面」時，每個人怎樣去處理這些「黑暗面」也是截然不同。有些人面對自己一些弱點，會選擇去面對、去接受、然後繼而去改變它。這種狀態在心理學上稱為自我接受（self-acceptance）。自我接受是在心理幸福感（psychological well-being, PWB) 模型中的六大組成因素之一。其餘五個為人生目標（purpose in life)、對週邊環境的掌控（environmental mastery)、自主性（autonomy）、自我成長（personal growth）和人與人之間的正面關係（positive relations with others）。

既然自我接受為心理幸福感模型中的重要一環，大家都必定知道它對精神健康的重要性。為什麼面對「黑暗面」或自己最想逃避的面向時，接受它們會令我們的精神健康得得裨益呢？

當你接受一個問題是一個問題時，那就是你開始進步的開端。當你承認自己懶惰時，承認懶惰是一個問題時，你的下一步將會是想如何改進它；當你覺得對愛情不忠誠是一個問題時，你將會避開很多會令你變得不忠認的事物；當你承認自己身體的問題是嚴重時，你才會乖乖地去看病，這樣才有機會把病醫好。當我們接受自己的長處，也接受自己有弱點有缺陷時，其實能帶給我們一份更健康的勇氣。接受缺陷，令我們勇於面對缺陷，令我們更易介入處理掉缺陷。而介入問題、解決問題，就是清除因為問題帶來的壓力的最佳方法。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

主動面對及迎接內心的「黑暗面」是很好的。但是有另外一類人，他們採取的方法是截然不同的。在面對自己的「黑暗面」時，他們選擇的是逃避、選擇的是視若無睹、選擇的是壓抑。正如文章開頭所說，這是一種經驗迴避（experiential avoidance）。「黑暗面」、個人弱點等本應都是每個人都有的東西，是十分普遍的。對「黑暗面」迴避具有演化適應性（adaptive significance），因為接受個人弱點要太多勇氣，需要花大腦太多能量去思考，所以最省氣力的方法就是不去想、不理甚至拒絕接受。

根據很多輔導學理論及研究發現，面對「黑暗面」若有經驗迴避傾向的話，會和發展出各類精神情緒疾病有關。所以，當我們要處理「黑暗面」時，經驗迴避是有一種有害（toxic）的方法。

壓抑，本身就會誘發出更多想被壓抑的情感。也就是我們平常會說的，越不想去想就越想得多的狀態。這情況就像一個無底深潭，不去想並不能解決問題，反而讓問題施加的壓力更大。長遠來說你必身心俱疲。舉個簡單的例子，你有一樣工作十分不想做，所以你持續地逃避這種負面情緒，但由於工作一天未完成，施加到你身上的壓力都只會有增無減。什麼時候你能把這工作帶來的壓力或負面情緒清除掉？就是你把工作完成的那一天。

每個人都必定有優點及缺點，因為是自己的特質，我們都可以試著去接受全部的自己。接受越多自己的「黑暗面」，你將有更大可能從中找到力量，讓自己變得更好。

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Instagram。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin