Hit Fm 2021年度十大專輯出爐：兩大金曲歌后蔡健雅、魏如萱入榜，盧廣仲期待專輯內管樂都自己來

由Hit Fm聯播網DJ群選出的2021「Hit Fm年度十大專輯」昨（21）日公布名單，分別是：Karencici《99%Angel》、YELLOW黃宣《BEANSTALK》、icyball冰球樂團《我好斯文》、李權哲《愛情一陣風》、馬念先《Mama Jeans and Daddy Shoes》、韋禮安《I'm More Sober When I'm Drunk》、魚丁糸《池堂怪談》、蔡健雅《DEPART》、盧廣仲《勵志論》、魏如萱《HAVE A NICE :DAY！》。

Hit Fm年度十大專輯是由全台Hit Fm DJ群，包含台北之音、中台灣廣播電台、高屏廣播電台、宜蘭中山廣播電台、東台灣廣播，從2021年1月1日至12月31日，於台灣授權、代理發行之實體或數位音樂華語專輯進行票選，共計有100多張華語專輯，一人十票，加總最高之前十張專輯組成這份榜單。值得一提的是，華人歌手演唱之各語種音樂專輯及非華人歌手演唱之華語專輯，皆在評選範圍內。

當中不乏眾人熟知的音樂歌手，包含兩位金曲歌后蔡健雅、魏如萱；而金曲獎入圍名單常見的面孔，包含韋禮安、盧廣仲等人也在內；至於演歌雙棲的馬念先，打滾樂壇多年，去年才發行的首張個人專輯也入榜；「最資深的新人樂團」魚丁糸重新出發的《池堂怪談》也成為亮點，最後，近年崛起的新秀如Karencici、YELLOW黃宣、李權哲也都榜上有名。

對於入榜感言，根據《Hit Fm》指出，蔡健雅表示，謝謝Hit Fm的DJ及聽眾支持，這張專輯因疫情爆發而開始出發，每個人都要跟世界隔離，她在跟世界沒有接觸的自我空間裡，嘗試自己是否還能進行創作，甚至完成一張音樂作品，這是一項巨大挑戰，最後她將一切複雜變成簡單，用一把吉他訴說內心故事。

首度擔任製作人的盧廣仲，則說《勵志論》專輯的管樂樂器都是邀請國外樂手錄製，期望有一天，他專輯裡面的管樂都是自己吹奏的！也有可能辦不到，但就是要立志才會勵志，這就是人生！

推出全英文專輯的韋禮安則表示，非常感動且驚喜，因為這是第一次有全英文的音樂作品入選年度十大專輯，其實在發行前很緊張大家對這張專輯的想法，但很高興歌迷至今給的迴響都很棒，很感動，再次謝謝各位的喜愛與照顧，會繼續創作好音樂給大家。

而以《HAVE A NICE :DAY！》入榜的魏如萱，則希望今年的hito流行音樂獎頒獎典禮可以再次重啟，非常想站到舞台上唱歌給每晚陪伴她節目的聽眾粉絲們聽。

Photo Credit: Hit Fm聯播網提供 魏如萱（左）、韋禮安（右）

2021 Hit Fm年度十大專輯

歌手 專輯名稱 Karencici 《99%Angel》 YELLOW黃宣 《BEANSTALK》 icyball冰球樂團 《我好斯文》 李權哲 《愛情一陣風》 馬念先 《Mama Jeans and Daddy Shoes》 韋禮安 《I'm More Sober When I'm Drunk》 魚丁糸 《池堂怪談》 蔡健雅 《DEPART》 盧廣仲 《勵志論》 魏如萱 《HAVE A NICE :DAY！》

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範