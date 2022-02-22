2022/02/22,
理財

國泰世華銀行推出Gold Noise系列歌曲，官方YouTube頻道上線三週逼近30萬收聽次數

國泰世華銀行推出Gold Noise系列歌曲，官方YouTube頻道上線三週逼近30萬收聽次數
Photo Credit: 國泰世華銀行

我們想讓你知道的是

迎接年後開工，國泰世華銀行邀您ㄧ同品味「錢錢的聲音」，激發腦內芬多金！

「喜歡錢錢的樣子，那先來聽聽錢錢的聲音！」國泰世華銀行農曆春節前於官方YouTube頻道推出ㄧ系列Gold Noise歌單，並於2/17（四）在各大音樂串流平台上架此專輯，由各國鈔票數鈔的ASMR聲音，融合代表各個區域的曲風，編織成ㄧ首首輕快且療癒的音樂。

國泰世華Gold Noise ㄧ共有七首歌單，分別為手數鈔票、數鈔機數鈔票、新台幣、美金、日元、歐元，以及人民幣的聲音。於官方YouTube頻道上線三週後總收聽次數已逼近30萬次，近日也在各大音樂串流平台以及網路上引發討論，網友紛紛表示「原來數鈔的聲音也可以這麼療癒！」、「好洗腦的音樂，真有創意」。

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Photo Credit: 國泰世華銀行

國泰世華表示「國泰世華長期希望能貼近大眾的生活，不僅是金融服務的夥伴，也能成為休閒生活中沒有負擔的陪伴。因此在農曆新年期間，為了讓大家在做任何事時都能祈求有好意頭，才有此發想。

除了常見的發財金、發財水之外，今年別於以往，透過與大眾生活十分密切的音樂出發，構思了Gold noise ，希望大家隨時隨地都能聽到錢錢的聲音」。

國泰世華Gold Noise這裡聽

備註：Autonomous Sensory Meridian Response，縮寫為 ASMR，中文翻譯的意思是【自主性感官經絡反應】、【自發性知覺神經反應】。ASMR 被定義為一種受到特定聽覺、視覺或感官刺激所觸發的身心反應。


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