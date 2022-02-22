《拓墾與傳承》：「蚊子博士」連日清親身發現的蚊種約佔全球1%，可說是台灣瘧疾防治的國寶

文：蔡坤憲

國寶級的蚊子博士：連日清教授（節錄）

連日清（1927-2022）老師是享譽國際的蚊子博士，被學術界尊稱為蚊人（Mosquito Man）。他的蚊蟲研究成果卓著，親身發現的蚊種約佔全球1%，並命名台灣28種蚊蟲。 曾參與抗瘧防疫工作，見證台灣成為全球唯一根除瘧疾的國家，年近八十更遠赴非洲聖多美普林西比民主共和國執行抗瘧外交，使當地瘧疾盛行率大幅降低。連老師可說是台灣瘧疾防治的國寶。

受到日師大森南三郎賞識提拔的蚊蟲分類好手

連日清老師出生於1927年的大稻埕（現台北市大同區），為家中長子。十五歲時畢業於台北太平公學校高等科二年級，由於需負擔家計，經學校推薦至台北帝國大學熱帶醫學研究所熱帶病學科昆蟲研究室擔任臨時工，負責英文打字和英文文件處理。當時主管為大森南三郎教授，給他一本英打自修課本，要他看著課本自己練習。在無人指導的情況下，他認真練習英打，幾天後就學會。雖然速度還是有點慢，但當時自覺相當滿意且深具成就感。

連老師平時都在主管辦公室旁打字，主管不但不嫌吵，還交代他：凡有訪客來訪，就得暫停打字，並且仔細聆聽談話的內容。主管大森南三郎教授幾乎每天上午都有訪客，於是連老師每天都有聆聽學習的機會，從中獲得很多寶貴的知識。久而久之，連老師累積了很多有關蚊蟲生態、分類和瘧疾防治的理論與實務經驗。從此連老師眼界大開，儼然已是個年輕的專家了。

有一天，大森南三郎教授要出差去印尼擔任軍方的防瘧顧問，請來昆蟲專家森山忠光先生暫代昆蟲室主任。這位代主任要連老師協助他繕打博士論文稿件。歷經了數次的校閱、修改和重新打字，完稿之後仍有很多空閒時間。於是，連老師向代主任提出練習鑑定蚊蟲的要求。這是他第一次使用顯微鏡鑑定瘧蚊幼蟲的玻片標本，使用顯微鏡的技巧是從聆聽主管和訪客的談話中學習而得的。

連老師很順利地完成了十片標本的鑑定，將結果交給代主任確認。代主任一邊比對手冊，一邊感到驚訝，心想這孩子也許有研究蚊蟲的天賦吧！ 為了確認，代主任又遞了十片玻片給連老師，並在一旁觀看他的鑑定比對過程，結果確如預期，這十片的鑑定結果又完全正確了。代主任非常高興，就在大森南三郎教授回到台北時，立即告知他這件事。大森南三郎教授當下決定要連老師加入蚊子研究的團隊。

某日，連老師在池塘中採得一種褐紅色的孑孓，培養後蚊蛹具有二隻很長的呼吸角，幾乎與身長同等，後來連老師成功鑑別出那是呂宋妙蚊。當時，能夠成功鑑別出蚊子種類帶給他十足成就感，讓他立下決心要投入蚊子研究，希望能成為國際有名的蚊蟲分類及防瘧專家。

勤奮向學，捨高薪圓求學夢

1946年，連老師就讀私立延平學院法律系夜間部，後來受到二二八事件影響，延平學院被迫關閉。動亂時代下，熱帶醫學研究所也呈現停擺，好幾個月都發不出薪餉。連老師在家裡有眾多人口的生活壓力下，接連應徵台灣英文雜誌社和台灣水泥公司的打字員工作，皆獲錄取。從此，連老師有機會過著有交通車接送和公家配給白米的優渥生活。

然而，連老師想讀大學的夢想一直浮上心頭，為了能符合報考大學的資格，他利用晚上就讀省立台北補習學校夜間部高三。

1948年，連老師憑藉自身的努力不懈，以第一志願考取省立台灣師範學院英語學系。連老師說：「我知道要成為蚊蟲的專家，一定要把英文練好。」

連老師終於有機會一圓大學夢，便下定決心放棄台泥公司的高薪。然而這個重要的決定未與家人溝通，瞬間引爆嚴重的父子衝突，甚至讓連老師傷心氣憤地逃離家裡。後來友人規勸他，跟他說他的母親非常著急傷心，希望他趕快回家。連老師憶道：「我又不是壞孩子，我想要充實自己，我要好好規劃自己的未來，我不要一輩子做賺錢的機器。但是想到媽媽每天擔心我， 我於是就趕緊回家去了。回家之後得知媽媽已經哭了一天一夜，讓我非常自責。」

與蚊為伍的瘧疾研究所及美國海軍第二醫學研究所

1955年，連老師進入瘧疾研究所，為了成為蚊子專家，連老師憑藉堅強的求知慾和毅力，不斷累積經驗精進自身能力，並在國際學會發表研究成果。他於1958 年接受WHO的資助，前往英國倫敦大學衛生與熱帶醫學院（London School of Hygiene and Tropical Medicine）進修一年，並在布斯凡博士（Dr. J. R. Busvine）的實驗室研習蚊蟲對殺蟲劑的感受性之分析技術。

連老師於台灣省瘧疾研究所服務十二年，足跡遍及東南亞各國，期間採集多種蚊蟲經驗，更拓展他的見聞，堪稱是連老師醫學昆蟲研究的高峰期。他在服務期間野外工作非常頻繁，一共累積發表二十七種珍貴蚊種。瘧疾研究所的任務不僅執行瘧疾根除工作，同時也肩負培訓熱帶醫學和公共衛生專業人才。

連老師說：「昆蟲組的工作除了瘧疾防治，其他與昆蟲或節肢動物媒介的疾病都要研究，包括登革熱、恙蟲病等。我去過蘭嶼有十二次，曾感染過兩次恙蟲病。第一次感染恙蟲病因為沒有正確判斷，差一點就失去生命。從事野外工作一定要先認識相關傳染病的症狀和感染風險，一旦感染恙蟲病就要趕快服用四環素才會有效。」

1965年，台灣的瘧疾根除之後，瘧疾研究所改遷台北並更名為傳染病研究所。之後，他應高樂士博士（Dr. John H. Cross）的邀請進入美國海軍第二醫學研究所，並擔任醫學研究員一職，直到1979年台美斷交。連老師回憶道：「美國海軍第二醫學研究所的研究人才很多，研究設備和經費都很充足，可以做很多研究和採集。」