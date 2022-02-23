【影評】《尼羅河謀殺案》的服裝隱喻：當每個人都有可能犯案時，如何透過衣著打扮找出兇手？

享譽全球藝文界的英國「偵探小說女王」（Queen of Crime）阿嘉莎克莉絲蒂（Dame Agatha Mary Clarissa Christi, 1890-1976），緊張懸疑的犯罪小說縱橫文壇影視圈一世紀，廣為大眾讀者喜愛推崇的《東方快車謀殺案》與《尼羅河謀殺案》，在1974年由名導薛尼盧梅（Sidney Lumet, 1924-2011）以及1978年約翰吉樂明（John Guillermin）等人改編至大銀幕亮相。

至於千禧年後的版本則由演、編、導三項全能的英國才子肯尼斯布萊納（Kenneth Branagh）操刀，自導自演，集結亮眼卡司，運用廣角運鏡、唯美色調與華服美景反襯眾多嫌疑犯角色間的複雜性格與愛恨情仇。

《尼羅河謀殺案》的前世今生

1937年11月英國出版的《尼羅河謀殺案》實則是名探主角白羅（Hercule Poirot）海外辦案三部曲中的首篇。埃及任務之後，比利時名探抵達了中東兩河流域的考古挖掘地點，也就是《美索不達米亞謀殺案》的案發場景。案結，白羅搭乘豪華火車返鄉，途中「不巧」偶遇《東方快車謀殺案》（小說於1934年1月出版）。然而原著小說發行的日期，以及肯尼斯布萊納電影版本，卻和案情時間線前後對調。

1930年代，時過一戰爆發的大英帝國，見證1929年國際金融體系崩潰以及「大蕭條」（Great Depression）時期的經濟大衰退，導致全球廣泛的失業與貧困，以至納粹與軍國主義紛紛於歐洲本土與南美洲興起。

雖說以君主立憲體制而僥倖免於國內極權暴動，但在埃及與中東擁有廣大殖民地的英國皇室政府，也因當地興起的民族主義運動，撼動了自身殖民者的管轄威權。名探白羅海外辦案三部曲的時間場景，即英埃戰爭之後，七月革命[1]之前的埃及英治時期（1882-1952）。

在兩次世界大戰期間的英治時期，是全球貧困交加的年代，卻也是英國上流社會豪奢宴樂，藉此忘卻一戰、迎向改變的「瘋狂年代」（法語：années folles）。所以，蓋兒加朵（Gal Gadot）飾演獲龐大遺產繼承權的新婚富家女Linnet Ridgeway，對著參加尼羅河蜜月之旅來賓們發下豪語：「豪華郵輪卡納克號（Karnak）上滿載『足以填滿尼羅河的香檳』之時，瞬間悄悄引爆人客們之間「上流／下流」的階級鬥爭意識。

無分男女老少，英國社會階層涇渭分明，除了官階稱呼、地產、馬匹與僕人多寡之外，窮富之間最明顯的表徵，就在於頭飾、配件與衣著打扮了。

Photo Credit: 《尼羅河謀殺案》

《尼羅河謀殺案》的服裝隱喻

2022年，肯尼斯布萊納執導電影版本的《尼羅河謀殺案》，請來曾以《悲慘世界》和《丹麥女孩》兩度入圍奧斯卡的服裝設計師帕可戴爾加多（Paco Delgado）為角色們量身定制服裝，參考當代名流的復古華服，暗示嫌疑犯間的階級意識與愛恨情仇。

上流富家女Linnet Ridgeway在爵士夜總會巧遇艾米漢默（Armie Hammer）飾演的愛人Simon，情慾流轉時的閃銀飄逸晚宴服，頗與1930年代派拉蒙影業當家天后，於1934年飾演《埃及艷后》的克勞黛考白（Claudette Colbert ,1903-96）出席各大頒獎典禮的風格，相互呼應。

無獨有偶，深髮棕眼，纖細高䠷的蓋兒加朵在《尼羅河謀殺案》中身著金碧輝煌的古埃及貴族黃袍、頭戴金飾，迎接賓客登船，讓新婚丈夫目不轉睛的華麗現身，恰恰置入行銷了由蓋兒加朵編劇主演、影片還在前置階段的新版《埃及豔后》。

而上流富家女Linnet Ridgeway與艾瑪麥姬（Emma Mackey）飾演的閨蜜Jacqueline，在學生時期的小爭執，正正是因為莎士比亞舞台劇《安東尼與克麗奧佩拉》（Cleopatra另一別稱為埃及艷后）中，因「艷后選角」風波（Jacqueline從艷后降職為女僕，Linnet拔擢為女主角艷后）而有了心結。

無論是在豪華郵輪迎賓身著半透明紗質純白洋裝、在埃及當地市集閒逛時的嫩粉絲質開襟襯衫搭配卡其色七分褲，或是與新婚丈夫Simon在遊歷阿布辛貝神殿時那情慾撩人的短袖Polo衫搭純白長裙，隱喻沙漠炙熱下的慾火激情、與愛人共舞時的淺粉打褶輕飄禮服，搭配亮黃鑽石頸鏈，都在在顯示Linnet那天真、無憂、無慮、喜悅的少婦姿態。

但或許正是這一份的喜孜孜好運，讓家財萬貫、華服頻換又美豔動人的上流富家女，輕忽了好些希冀「寄生上流」的低階賓客們的意圖不軌。然而在登船前的晚宴，Linnet海水藍V字褶皺晚禮服，暗示了看似純潔無辜的Linnet，拐跑閨蜜Jacqueline的未婚夫Simon，也曾向名探白羅透露夜夜得仰賴安眠藥物、不信任身邊任何人的焦慮，深藏了「女人心、海底針」的不為人知。

氣質優雅的蓋兒加朵裝扮宜古宜今，宛如名模般的膚色與身形比例，確確實實出眾動人，可惜以色列口音的英語無法突顯大英帝國上流階層的身份，太過與在《神力女超人》相似的不解眼神，無法使觀者在觀賞本片時跳脫英雄（雌）角色的連結想像。

Photo Credit: 《尼羅河謀殺案》

至於神似女小丑瑪格羅比（Margot Robbie）的艾瑪麥姬（Emma Mackey），飾演Jacqueline則中規中矩，在爵士舞廳與男友Simon的那高度性暗示、探戈式貼身熱舞時身著低胸膨袖艷紅開高衩晚禮服，耳戴白鑽星形耳環，近似小麥色的肌膚與燙捲棕髮，神似西班牙南部安達魯西亞自治區的舞蹈女伶。