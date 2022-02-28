年輕人與新住民如何看待二二八？詮釋歷史當然不能只用「快轉模式」

學生：「老師，二二八的故事是怎麼樣？」

這是最近和即將大學畢業的學生在聚會時，他在話題無意間聊到而問我的問題。學生問我這問題之前，當然他知道有些人是受到二二八迫害而死亡，先前他也曾在歷史博物館看到相關介紹，也明白國定假日亦是因為此故而紀念。雖然他已有些微概念，但仍會反問但我這問題並不意外，因為二二八這詞彙與他們這個世代沒有太多生活共鳴，所以他們也較難有一個系統去理解整件事情的發展脈絡。

或許不少人會感到訝異，尤其被冠上「天然獨」印象的年輕人，感覺這應該會是他們在意的東西。但是平心而論，還真的不少年輕人對這個這個歷史名詞無感，即便社會上總有一群人認為現行課綱意識形態強烈（事實未必），但是不理解二二八事件的年輕人仍多的是。課堂授課與課本雖然有提及，但是往後不同世代在共鳴漸少的背景下，二二八對他們而言也如過眼雲煙，尤其在這訊息量爆炸的時代，更多人選擇的是略過。

一、「省籍衝突」視角下的二二八詮釋

老年族群或中壯年族群，可謂是經歷二二八事件的第一代與其後代，這類群體在看待二二八事件時，不論是本省籍或外省籍，有不少人仍是存在著「省籍衝突」的情節。但也因為從省籍衝突的角度詮釋二二八，難免帶有嚴重批評、歧視與對立的情境，甚至帶了些悲情色彩，故而有些人會反感於討論二二八，因為一討論就被認為是在撕裂族群。故而每年到二二八這一天時，就算單純和平紀念也會無心挑弄到部分人的敏感神經。

然而若用「省籍衝突」的角度看二二八，年輕人更只會理所當然地無感，因為年輕人並不會刻意區分自己是本省人或外省人，這對他們已無存在意義，他們只有理所當然地認為自己是台灣人，所以他們眼中看到的其他人也都是台灣人。他們不見得是排斥，更不見得熱衷政治，僅僅在於與日常生活無感，故而用狹義政治定義的中國人或台灣人之爭，對他們又是更遠的東西。反過頭來看，或許年輕人們也很不解老年與中壯年族群在吵什麼吧？說不定年輕人才是看得更清楚的局外人？

二、「新住民」視角下的二二八詮釋

在台灣的族群分佈上，近二、三十年不斷增加的新住民自是不容忽視的族群，根據內政部統計2019年的統計，已取個本國國籍及身分證的新住民已超過65萬人，人數已實際超過原住民。然而當這些新住民在台灣結婚成家後，他們的下一代雖然也是台灣人，但是他們在自身成長環境與新住民爸媽的概念中，二二八更是相對遙遠無感的詞彙，他們更沒有非得認識的理由。

或許部分年輕人是二二八遺眷的後代，他們有其緣由去認識歷史脈絡；又或者在省籍衝突的前提下，部分年輕人會因為漢人身分而想去理解事件過程。以上原因對於新住民及其下一代而言，根本上就不存在著想去瞭解的動機，既然如此，我們又要用什麼樣的詮釋角度來與他們談二二八？尤其在學校課堂內愈來愈多新住民下一代，我們教育者又將要用什麼角度切入來與他們共鳴，這亦是值得深思的問題。

三、網路影音資訊的依賴與暴增

就算現在年輕人並非新住民後代，他們內心也不存在著省籍意識，但是他們仍舊可以對二二八無感，只因為網路影音存在著更有趣的東西來吸引他們，當然這情境不僅只限於二二八，各類事件議題皆包括其中。近來在學校與學生互動時，可以發現學生很喜歡看抖音影片，而且搞笑無厘頭（或其他重口味）影片佔多數，有時候學生也會問我是否看過某某某的影片，老實說那些人事物都是我沒有聽過的，那些人事物也不會讓我感到值得花時間投入，就算我已是學校裡相對年輕的老師，與學生的相處代溝應是相對較少，卻不能否認我與學生的共鳴也愈來愈少。

網路影音氾濫的問題，讓年輕人更容易將心力投注在他們覺得有興趣的影音，撇除年輕人的依賴，許多中壯年族群亦會習慣在群組分享搞笑影片，亦是一樣的道理。所以學校課堂教學談了再多東西，老師在歷史課堂講了再多二二八相關的東西，他們也少有想瞭解的動力。

想起前陣子在課堂播放侯孝賢導演的電影《悲情城市》，播放過程我也不斷穿插講解，但是學生仍舊可以看到想睡，甚至播放結束後還對我說：「看不懂在演什麼。」我明白他們不是厭惡這部片，真的就是沒有共鳴和提不起興趣。

搞笑無厘頭或重口味影片或許吸睛，觀看快速、好懂又方便，但也無形中使得人們更難花長時間投入脈絡的理解，長文閱讀暫且不論，當我聽到有人追劇會用「快轉模式」而以為是單一個案時，殊不知這已經是現行風氣下許多人都有的現象，即便不解也只有尊重。

然而回到一開始的討論，我們在詮釋歷史當然不能用「快轉模式」，過程脈絡也無法一言以蔽之，因為這之中也涉及不同史觀認定與切入角度，甚至需要不斷地對話、反思與討論，任何歷史事件都是如此，二二八詮釋更是如此。

每年一到二二八這天總是很熱鬧，一批人堅持「莫忘二二八」，一批人認為在「消費二二八」，一批人認為在「撕裂族群」，一批人認為在搞「意識形態」，一批人主張要落實「轉型正義」，好多批人都發出了好多聲音。撇除上述好幾批人所堅持的定見，更多的是無感且不在意的人，而且隨著世代推進又更多這樣的人，既然愈來愈多人都不在意，那其他人的堅持又有何意義？

重點在於「共鳴」，讓不同世代的人都能夠串連起的共鳴。歷史雖然會因為不同身分立場而有不同詮釋，但歷史事件的發生已是事實，然而我們政府單位、民間社會、教育工作者、歷史文化工作者等等這些人，我們要如何立基在這個事實基點來詮釋出讓大家有共鳴的議題？而台灣人歷經悲慘後回首過往，我們又創造出什麼能引以為傲的價值信念，讓前後為此信念而努力的人能承先啟後，繼往開來，而非一味被陳舊的二二八包袱給束縛，這已是我們面對新世代所必須深思的課題。