國內野生動物買賣、園方不當飼養問題何解？動保團體：可思考用VR、影像達到教育目的

日前媒體報導，三立電視台主持人李天怡與丈夫郭人杰等人涉幫「頑皮世界」野生動物園進口動物時，浮報25萬美元（約新台幣700萬元），檢調前（21）日搜索兩人與友人李吳達合資的亞太印象公司及李天怡夫婦等3人住居所共5處，並已約談李天怡夫婦及李吳達等人到案釐清案情。

三立集團自前（2020）年入股南台灣最大野生動物園「頑皮世界」，集團總經理、三立影城董事長張榮華委託李天怡接洽動物引進事宜。《中央社》報導，檢調懷疑，李等人所經營的公司於民國109年至110年間，受託進口非洲動物時，涉嫌抬高進口報價從中獲取不法所得，初估約美金25萬元。

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國內野生動物買賣、園方不當飼養的問題早已不是一兩天的事情。台灣動物社會研究會去（2021）年的文章指出，位於台南學甲的「頑皮世界」，共飼養約300種、2000隻動物。然「頑皮世界」爭議不斷：2014年被評為全台10大惡劣動物展演場所之一，頑皮世界在過去10年先後飼育的5隻長頸鹿，目前僅1隻倖存，2018年長頸鹿「宵順」甚至在遊客面前死亡，飼養能力遭外界質疑。

野生動物進口一直讓不少動保團體反彈，台灣動物社會研究會研究主任林岱瑾指出，野生動物獵捕過程可能就會造成動物死傷，更遑論動物需要經過長時間運輸。

Photo Credit：中央社 頑皮世界野生動物園自非洲引進18隻長頸鹿等野生動物計畫，在經過多次與動保團體溝通後，認為與「長頸鹿復育基地」初衷不同，終止引進計畫。圖為2019年新引進的兩隻長頸鹿。

大型野生動物飼養爭議層出不窮，除了「頑皮世界」外，桃園市的水族館「Xpark」曾遭動物保護團體控訴未妥善對待動物、春天農場去年傳出馬匹受虐死亡、台南占地2000多坪、曾因獅和虎「混種」彪而轟動一時的「世界蛇王教育農場」也曾經惹上飼養環境不佳爭議。

《動物展演管理辦法》及《免經許可之動物展演類型條件方式或場所》規定所有在公共場所或公眾得出入之場所，以動物供展示、表演或與人互動，需提供營運計劃書接受審查才得以設立。其中《動物展演管理辦法》第十八條也規範場所必須提供符合動物習性的飼養環境，但實務上還是有很多大型動物被飼養在不合適的場所。動保團體「鳥語獸躍」創辦人林婷憶說，問題在於地方動物保護處動物保護檢查員人力不足，使動保在實務上難以落地執行。

林岱瑾說，引進和飼養野生動物的成本和專業知識都很高，可思考以VR、影像等替代方式達到教育目的。目前台灣在展演動物專業、知識都還很不足，該如何保障大型野生動物在展演場所的生存權益？林岱瑾表示，首先要從展演場所確實依據動保法規範申請許可開始。

參考資料

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：楊士範