《大東亞戰爭肯定論》：美國設了陷阱，珍珠港是為了讓日本先發動最初一擊的誘餌？

文：林房雄（はやし ふさお）

帕爾博士的「日本無罪論」

有關大東亞戰爭史，不必重新講，那完全是敗戰。後世的歷史學家會把日本軍隊的勇敢戰鬥與毀滅，寫成英雄史詩流傳下去吧。然而，被稱作是在世界戰史上史無前例的「戰爭初期階段的豐碩戰果」，在僅僅一年以內就被逆轉，之後三年期間留下了一百五十萬名戰死者、三十五萬因為轟炸而犧牲的後方國民、全數覆滅的聯合艦隊、被擊沉了三十五艘商船、化為焦土的都市（其中兩處被用於原子彈實驗）以及營養完全失調的國民。昭和二十年（一九四五年）八月十五日，日本投降了。

之後，占領持續了七年期間，在當中進行了「東京審判」。

作為理所當然的順序，我在這裡必須先談帕爾法官（Radhabinod Pal）的《日本無罪論》。或許現在已經有很多人忘記了，帕爾博士以印度代表身分，參加東京審判，論證這場審判不值得被稱為審判，只是「儀式化的復仇」，是唯一一位主張全體被告無罪的法官。

根據田中正明所說，這份判決文篇幅比其他十一個國家的法官的判決文加起來還長，但是「當時，日本的報紙不知道因為什麼原因，只有刊登用幾行字寫『只有印度法官主張全員無罪，做出與眾不同的判決』這樣程度的報導」。

因此，我們知道有帕爾博士的《日本無罪論》，卻無法知道其內容。幸好，我的手邊有帕爾博士的朋友，深懂帕爾博士想法的田中正明的著書。田中這麼認為：

「東京審判『日本進行了侵略戰爭』的方針，原封不動、無條件地獲得認同，現在孩子們依然在受那樣的教育。日本進行的戰爭是侵略戰爭還是自衛戰爭，這應該是交給後世的歷史學家批判，沒有必要把戰勝國的判斷或是戰時的宣傳不加思索，照單全收。在腦裡被塞了『日本就是幹了沒臉面對世界的侵略戰爭的首謀』這個罪惡意識的期間中，日本不可能會有真正的繁榮。」

基於上述觀點，田中正明在昭和二十七年（一九五二年），發表帕爾博士判決文中重要部分的摘譯，又在昭和三十八年（一九六三年）八月出版了題為《帕爾博士的日本無罪論》這本加上作者意見的新著作，所以靠著這兩本著作，我才能向讀者介紹帕爾博士的意見。

有關法律，特別是國際法，我幾乎一無所知，只記得在大學學過叫做「不溯及既往原則」的原則，就是「法律不溯及既往」的原則。然而東京審判中卻以「開羅宣言」與「波茨坦宣言」的條款為法律基礎，讓不可溯及既往的法律溯及既往。

開羅宣言寫道：

「三國之宗旨，在剝奪日本自一九一四年第一次世界大戰開始後，在太平洋上所奪得或占領之一切島嶼，及日本在中國所竊取之領土，如東北四省、台灣、澎湖列島等歸還中華民國。 其他日本以武力或貪欲所攫取之土地，亦務將日本驅逐出境。我三大盟國（美國、英國、支那）稔知朝鮮人民所受之奴隸待遇，決定在相當時期使朝鮮自由獨立。」

接著，波茨坦宣言第八條內容是，

「開羅宣言之條件必將實施，而日本之主權必將限於本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。」

因為東京審判不管怎樣是弄成了審判的形式，所以，雖然沒有辦法把東鄉平八郎元帥或是乃木希典上將都弄成戰犯，但溯及到十五年前的滿洲事變，製造了許多戰犯。帕爾博士的抗議、辯護人清瀨一郎的辯護，都遭到無視。

而且，以開羅宣言、波茨坦宣言為根據，強加給日本的和平條約，甚至溯及一百年以前。他們公開說，要「把日本推回明治維新前的狀態」，也照著所說的實行了，這證明了我的「大東亞戰爭是東亞百年戰爭最後樂章」的假說。或許他們沒有意識到，在密蘇里號上簽訂的投降條約，證明了「太平洋戰爭」是「薩英戰爭」與「馬關戰爭」的延續。

東京奧運的旗幟

日本的確被推回四座島嶼之中，形狀就是明治維新前的原樣，但是任何力量都不可能把歷史本身給推回去。圍繞著太平洋的各個島嶼與國家的樣貌，也如同前文所述，跟一百年前截然不同。簽訂敗戰條約後，經過二十年的日本，絕對也已經不是明治維新前的日本。

聽起來或許非常唐突，我在電視上的奧運開幕典禮與閉幕典禮，清清楚楚地看到了這個「無法推回去的歷史」的身影。有九十幾面國旗在這裡飄揚，其中將近三分之一是「大東亞戰爭」後成立的新興國家，把這些加上中共、印尼、北越、北朝鮮的國旗來想的話，應該就能理解我想說的是什麼事情了吧。

我不會說這些新興國家全是「大東亞戰爭」生的兒子，那是各個低度開發國家自身民族主義的成果，蘇聯共產主義中的反殖民主義，對此可能也有大力幫助吧。只是如果拋棄沒用的自卑來說的話，在那場「民族祭典」上，以令人驚訝的增幅示人的新國旗，是獻給帝國主義與殖民主義的悼旗。若是讀史之人，是不會說出「日本持續百年的苦戰對此什麼貢獻都沒有」這種話的。儘管民族分化、獨立、再次整合的過程應該會進一步持續、反覆進行，但只有透過這個過程，地球國家才會慢慢形成。

美國設了陷阱

通往日美開戰的事情經過——《通往太平洋戰爭之道》第七卷，詳細描寫了日本國內情勢與到開戰為止的外交史。

開戰前（昭和十四年，一九三九年）成立的米內光政內閣，其首相米內光政海軍上將，是一位強硬的不介入歐洲戰爭論者，反對日德義三國同盟，特別是致力於堅持不對美國開戰的方針。

米內光政首相在內閣會議上，以海軍大臣資格斷言說：「沒有贏得對美英海戰的可能性，日本海軍本來就不是為了要進行與美國、英國為敵的戰爭而建設的。」

宮中相關人士與財經界支持米內光政的方針，天皇也對此感到高興，《原田日記》 記載：「儘管天皇在近來歷任內閣總理謁見時經常心情不悅，但最近米內光政總理謁見時，天皇心情非常愉快，總理也說這很罕見，覺得不可思議。」

把天皇寄予深厚信任，採取不戰方針的米內光政內閣「直接推翻的——是陸軍與木戶孝一內大臣。木戶呼應近衛文麿與平沼騏一郎冷眼看待米內光政內閣的行動，陸軍有一半是因為德國的閃擊戰失去心理平衡，一半是因為被以法屬印度支那問題為餌的德國外交操作控制，雙方都想要把不對美國開戰的方針在這任內閣任內解決掉，最後開啟能夠通往對美國戰爭的道路，但是其實是美國自己進一步間接參與最終行動，排除不對美國開戰的米內內閣」。