警政署聯手藝人共同宣導詐騙防範，民調8成盼加重詐騙犯罪刑責
我們想讓你知道的是
中正大學教犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，多數人希望加重刑罰，他認為加重刑罰可能會有嚇阻作用，但研究顯示重典未必能夠治亂世，再怎麼重仍會有人因為貪念挺而走險，應同時加強社會教育。
政府近來積極打擊日益猖獗的詐欺行為，日前臺灣高等檢察署成立詐欺犯罪督導中心，而行政院昨日訂頒「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」；警政署今（5）日下午舉辦「全民反詐 藝起發聲」記者會，由白冰冰、洪榮宏、翁立友、康康、張秀卿等42位藝人共同提醒民眾提高警覺，防範詐騙，藝人們也分享自身相關經歷。
其中白冰冰在記者會當場多次疾呼要「判重刑」，嚇阻詐團犯案，引發不少共鳴。今天早上草根影響力文教基金會也公布一份民調，民調結果顯示有8成2的民眾認為目前詐欺罪的刑責過輕，應該加重刑責；不過也有學者指出，再怎麼重仍會有人因為貪念挺而走險，應同時加強社會教育。
警政署統計每年有將近2.5萬件詐騙
警政署統計，國內近6年來的詐欺案件，平均每年約2萬4900多件，平均每年詐騙財損的金額多達50.9億元，自2020年起，受到疫情影響，網路購物興起，嫌犯利用簡訊、電子郵件、詐騙網站等網路詐欺案件創下新高；至於去年到今年4月，詐欺發生數前3名的類型，依序為網路購物詐欺、假投資詐騙、解除分期付款詐騙。
行政院長陳建仁表示，行政院責成警政署，未來除持續提升偵查能量外，指示各轄區分局依據詐騙趨勢研析、分齡分眾規劃防詐宣導，使宣導能量能夠漸進、地毯式普及，並責請各警察機關自製宣導素材，運用各種媒體管道宣導。
陳建仁指出，打詐不只是警察責任，相信全民共同防範更有效，行政院推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」1.5版，集結跨部會力量，無論是從源頭堵詐，或包含投資、求職等廣告採實名制管理，或修法提高詐騙刑度等，希望發揮嚇阻效果。
林右昌致詞表示，去年成立打詐國家隊，截至目前，共查獲1405件詐騙案件、逮捕1萬3023名犯嫌，查扣不法所得37億餘元；內政部將持續結合其他政府機關，或結合民間團體辦理實體活動，使宣導多元化，讓防詐知能深入社區、訊息全面普及，形成全民反詐意識，加強查緝能量。
白冰冰高喊「重判」，民調結果顯示多數民眾認為詐欺罪刑責過輕
今天記者會上，白冰冰多次提及，現在的詐騙集團太過猖獗，他也遇過；他認為問題就是處罰過輕，沒有嚇阻效果，多次高喊「要重判」。
根據草根影響力文教基金會今天早上公布的最新民調，逾5成民眾不滿意政府打擊詐騙表現，7成以上人認為詐騙氾濫已成為國安問題。而有8成多民眾認為台灣現行法律對詐騙犯的刑責過輕，近9成認為加重刑責對減少詐騙案件有幫助。對於行政院提出「打詐3法」，則有超過7成民眾認為對防堵詐騙有幫助。
銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎認為，多數民眾對打詐無感，且依理性選擇理論來看，刑責可能太輕才會導致詐騙集團不斷成長，無論性別有逾5成民眾皆擔心受到詐騙，要讓詐騙集團會怕及痛，「斷金流很重要」。
中正大學教犯罪防治學系教授鄭瑞隆表示，多數人希望加重刑罰，他認為加重刑罰可能會有嚇阻作用，但研究顯示重典未必能夠治亂世，再怎麼重仍會有人因為貪念挺而走險，應同時加強社會教育。對於再犯者，可考慮用監護處分的方式，強制治療、做職業安排。
草根基金會也提出訴求，認為政府應即時公布詐騙集團的詐騙手法，可委託專家學者研究並提出防止民眾受騙的可行方法，並研擬更嚴格的刑罰，以達嚇阻違法之目的，避免民眾受害。
草根基金會本份民調委託TVBS民意調查中心，針對「蔡政府打擊詐騙，人民有感嗎？」議題，於4月18日至21日期間進行電話民調，共計1071位有效民眾受訪，抽樣誤差為正負3.0個百分點。
目前詐騙行為如何罰？
目前根據《刑法》第339條（普通詐欺罪），意圖為自己或第三人不法之所有，以詐術使人將本人或第三人之物交付者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。第339-2條 （違法由自動付款設備取得他人之物之處罰），意圖為自己或第三人不法之所有，以不正方法由自動付款設備取得他人之物者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。
後來2014年增訂《刑法》第339條之4（加重詐欺罪），若是冒用政府機關或透過網際網路等方式詐騙，可處1年以上7年以下有期徒刑，併科100萬元以下罰金；2015年《刑法》修正為一罪一罰，假如詐騙者一直重複詐騙，刑度會再往上提高。假如詐騙集團涉及組織犯罪，也可用《組織犯罪條例》中的相關規定來罰，首腦有可能可以關到10年以上。
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核稿編輯：翁世航
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