沙灘車是「網美式旅遊」新商機，但對海洋生態與小動物來說卻是惡夢

自從山林／水域解放，台灣的旅遊開啟了新的一頁，業者也開始探索可能性，許多處女地正被開發，而沙灘車業者就是特別積極的一群，花蓮業者更開發「天空之鏡」這套拍攝方式，乘上網美式旅遊的風潮，玩出新商機。

那麼，就來說說我對台灣「沙灘車」類型活動的看法（含一般體驗、飆沙、越野）。

個人認為，沙灘車是很有趣的體驗，也能活絡地方觀光⋯⋯嘿，以為這是業配文嗎？幸運的是，在TNL寫文章可以說真話，真話是我要勸業者，罵消費者：業者，遊客安全、生態環境和永續發展，多少還是要顧一下，好嗎？消費者，你們才是拯救台灣觀光業的關鍵，而你們卻選擇玩這東西？

遊客安全：沙灘車和潛水，在危險程度上有什麼不一樣？

先看看下列幾則新聞：

「哪裡不死人？你是潛水教練吧，潛水也會出意外啊！」是的，沙灘車和潛水都會出意外，那差別何在呢？我覺得最大差別是由「監督管理機制」所維繫的穩定品質。

「你不懂！我們沙灘車很專業啦，任何產業都有老鼠屎，你們潛水教練也一堆很爛的啊！」字面上並沒有錯，然而一鍋粥裡有老鼠屎，跟一鍋老鼠屎還是有差別的。何況一項商業服務，在經過具有公信力的教學輔導、考核認證，並持續多方檢驗，才能長期提供品質穩定的商品，而不是維繫於人治，甚至維繫於人情關係。

在前面短短幾句話背後，我可花了30萬元長期接受專業訓練，考了10張全球通用的證照，在白金課程總監底下實習，每一項動作背後都是國際沿用數十年並持續更新的安全規範，從和客人簽合約那一秒鐘開始，看似輕鬆寫意的服務，背後是經過千錘百鍊的，大多數的「突發狀況」對我們來說都有標準作業可排除。

即使如此，我仍時刻擔心安全問題，例如：客人自身有狀況隱瞞、未遵照SOP、自然環境變化都可能造成危險，我們只能努力提高專業，盡可能將風險降至最低。

而沙灘車呢？它就像早期的潛水業，缺乏「實用」的輔導、經營、監督機制。

Photo Credit: 中央社

台灣政府的輔導認證能力很爛，這點無論沙灘車或休閒潛水都一樣，但休閒潛水並不指望那些不入流的玩意。因為潛水市場已趨成熟，品質口碑就是命脈，國際間幾家著名的休閒潛水協會都很嚴格，無論是入門證照或是專業教練證，都被國外知名潛點帛琉、馬爾地夫、澳洲的店家承認，這就是公信力，至少整體而言是有品質的。

所以潛水很貴，體驗將近3000元，考一張基礎證照就要15000元，而我要噴個幾十萬，才能拿那一張教練證走跳江湖，這背後都是一層層的專業堆疊起來的信用保障。

而台灣的沙灘車則呈現相反情況——亂七八糟的居多，有品質保障的則是鳳毛麟角，其保障只能靠業者摸著良心做事——然而就算業者摸著良心，整體產業缺乏系統性，就難以確保底下教練、設備一直維持高品質，這也是台灣傳產的通病之一。

從事觀光相關產業多年，自然坐過各地的沙灘車，小台自己開、大台教練開、叢林、海岸、河床......沒有一趟我認為足夠安全。我們都知道遊客很笨，不管平常在職場上多精明，進入觀光狀態後通常智商會下降30%，缺乏基本的判斷能力，需要仰賴觀光業者的照顧和把關。然而看過太多沙灘車業者，收了錢卻把客人置於高風險中，試問晚上睡得可安穩？

至於咱們的花蓮國，其沙灘車的監督、專業品質會高於台灣平均水準，能推翻文中的批判，打臉我嗎？

我真心希望能。

生態環境：你知道有多少被沙灘車輾過的小動物屍體？

如果「安全」是我質疑沙灘車的大義，那「生態」就是大義加私怨了。

我在保育單位從事志工活動多年，早對沙灘／越野活動積怨甚深，至於是什麼事？例如下列這則新聞：

「花蓮又沒有梅花鹿！不會影響生態啊！幹嘛拿墾丁的業者來比？」花蓮壽豐的山上，有一間標榜尊重自然環境的「梯田山民宿」，它有一項有趣的規定：晚上10：00熄燈，伸手不見五指，半夜只能打手電筒或循著月光走路。

為何要這樣做？

因為要留給動物喘息的空間，「光害」對牠們而言是生存壓力。

Photo Credit: 中央社

那麼回到主題，你認為沙灘車的油煙、噪音、天天輾過自然棲地，對當地生物而言是多大的壓力呢？我寫出這些彷彿不食人間煙火，吹毛求疵的文字，但你知道這雙打字的手，又清理過多少被沙灘車輾過的小動物屍體呢？何況，這只是沙灘車的普遍情況，花蓮沙灘車的問題遠不只如此。

讓我來分享一下我昨天做夢聽到的故事，是個很正面的小故事哦：

從前有一處秘密海岸，岸上有漂亮的原始林，地底有神秘的史前遺跡。

漁民來了，他們帶著手網，在冬夜的浪濤聲中捕撈鰻苗。

青年來了，他們開了民宿，用自然共生的觀念接待旅人。

學者來了，他們採集文物，視若珍寶地研究和保護遺趾。

軍人來了，他們挖了壕溝，建立小範圍工事來保衛國家。

業者來了，他們將森林夷為平地，將遺址化成一片黃土。

動物消失了、森林消失了、遺址消失了，只餘黃沙滾滾，沙灘車在山頂和海岸呼嘯。

遊客毫不知情，也毫不在意，他們開心地拍著網美照。

等等，這故事哪裡正面了？欸嘿！在花蓮國，這就是正面。（具體事件和相關討論，可參考李志芬在「花蓮同鄉會」發布的討論串）

永續發展：哪一類的觀光活動，才能永續經營？

公共財是不具備「排他性」和「敵對性」的資源，講白了就是大家都享受得到，我使用也不會讓你用不到，例如燈光、國民教育。而不考慮相關法律的情況下，前段提到的海岸風景、森林動物都屬於「準私有財」，也就是資源雖然是大家的，但我有機會獨佔它（敵對），大家各憑本事（不排它）。

「所以就是先搶先贏囉？」

對，台灣人最擅長把這種小便宜佔到極致，盡可能把準私有財通通變成私有財，並且將其價值消耗殆盡，很少考慮到永續和共享，其思考模式大致是：這些資源我不用完，別人也會用完，那我不就虧了？所以趁能用時大力消耗，免得吃虧。

而我認為，這類不考慮永續的觀光業經營思維，長遠看來統統不值得鼓勵，因為消耗環境賺快錢，就是在害死下一代。