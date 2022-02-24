英國WWF發售NFT替瀕危物種募款，遭轟「高碳排」後急下架，同時激怒環團跟幣圈

環境資訊中心綜合外電；姜唯 編譯；林大利 審校

英國《獨立報》報導，世界自然基金會（World Wildlife Fund，簡稱WWF）2月初推出大猩猩和犀牛等13種瀕危物種藝術品的NFT（Non-Fungible Token，非同質化代幣），以為環保工作籌措資金，但卻遭到其他環團強烈抨擊，因此推出不到48小時便急忙下架。

WWF稱每筆交易碳排等同一杯自來水，遭研究打臉

WWF希望透過在「環境友善」的區塊鏈上出售數位藝術品，可以讓大眾進一步認識日益惡化的生物多樣性危機，並為保育工作籌措資金。但此舉立即引起公憤。

NFT是一種代幣，買家購買NFT的同時也等於買下數位資產的所有權，而WWF出售的是圖像的所有權。NFT透過區塊鏈的加密技術追蹤數位資產的所有權，以一種難以或不可能被更改、破解或偽造的方式記錄資訊，運作方式類似加密貨幣。

加密貨幣對環境的影響已經被充分證明。創造加密貨幣需要非常高的演算能量、消耗大量能源。

但WWF聲稱他們使用的NFT技術，能讓數位藝術品交易更加環保。「由於我們是在環境友善的Polygon區塊鏈上發行NFT，我們每筆交易的碳排放量相當於一杯自來水。」WWF在推特上寫道。

雖然Polygon的碳排比其他能源密集型區塊鏈要低，但它仍然會用到高度能源密集的加密貨幣區塊鏈技術「以太坊」（Etherium）。以太坊目前的碳足跡比整個瑞典還高。

科技網站《Digiconomist》上週的研究發現，Polygon每筆交易的碳足跡接近430克二氧化碳，幾乎是WWF樂觀估計數字的2100倍，顯示Polygon遠不像聲稱的那樣永續。

截圖自OpenSea

環團譴責聲浪四起，反對WWF使用「自然資本」

WWF的作法引來環保界的譴責聲浪，不僅是因為區塊鏈技術往往直接影響環境，也因為它是不受監管的市場。

大多數環保組織持反對態度，認為不受監管的市場是導致不良環境作為的關鍵因素，並拒絕使用將自然環境商品化的方式（即「自然資本」）來減少碳排。不過，WWF似乎熱衷於探索這個領域，且還有其他的計畫正在醞釀中。

WWF的一位發言人告訴《獨立報》： 「這項與NFT的合作計畫是在嘗試新的募款方式。」

「我們與合作夥伴同意在4日結束這項作業。我們認知到NFT備受爭議，而且我們對於這個新市場還有很多需要學習的地方，因此我們將充分評估這次嘗試所造成的影響，並反思更好的創新方式，以吸引我們的支持者。」

根據媒體《氣候之家》，WWF突然決定停止銷售NFT，已經引起支持該計畫的加密貨幣社群的不滿。一位參與數位藝術品創作的網友在Twitter上寫道：「我仍然對他們可以同時激怒環團跟幣圈感到不可思議。」

參考資料

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航