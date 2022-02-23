2022/02/23,
展覽

美術館販賣梵谷耳朵造型橡皮擦、向日葵主題香皂、情緒急救包，消費精神疾病炎上犯眾怒

美術館販賣梵谷耳朵造型橡皮擦、向日葵主題香皂、情緒急救包，消費精神疾病炎上犯眾怒
Photo Credit: Courtauld Gallery

我們想讓你知道的是

倫敦科陶德美術館舉辦了梵谷特展，卻因為近日美術館販售了梵谷的相關文創商品後，焦點被轉移到文創品之上，收到了大量嚴厲的批評，然而遭到炎上，砲火則越演越烈。

文：博物館吧The Museum Bar

事件起因

倫敦著名的科陶德美術館（Courtauld Gallery）自本月3日至5月8日止，舉辦了一場以梵谷（Vincent Van Gogh）自畫像為主的特展《Van Gogh. Self-Portraits》，展覽精選了16幅梵谷自畫像，包含了科陶德美術館自身的館藏名作《耳朵包著繃帶的自畫像》（Self-Portrait with Bandaged Ear）。

1645527485602
Photo Credit: Courtauld Gallery

這些畫作在本次特展中一次展出，讓觀眾可以一口氣飽覽梵谷自1886年早期到1890年去世前的最後一幅自畫像，不僅僅是呈現了梵谷生命歷程中的情感轉變，也是近25年來最大規模的梵谷自畫像展覽，一開展就獲得了許多報導的高度評價，當然，各界也非常期待這次的展覽。

只是，這檔精彩的展覽，卻因為近日美術館販售了梵谷的相關文創商品後，焦點被轉移到文創品之上，收到了大量嚴厲的批評，然而遭到炎上，砲火則越演越烈。

美術館遭告砲轟的原因是，販售了三項以梵谷「精神狀況」有關的文創品，分別是以下商品：

  1. 梵谷左耳造型的橡皮擦（6英鎊，約台幣227元）
  2. 梵谷向日葵主題的香皂（5英鎊，約台幣190元）
  3. 情緒急救包（16英鎊，約台幣605元）

其中，耳朵造型橡皮擦「Earaser」，因設計開發商Fred在其廣告標語上寫著：「我們都會犯錯，無論是藝術還是其他方面⋯⋯像梵谷一樣，把事情掌握在自己的手中，拿起你的橡皮擦，把有問題的部分切斷！」，這個商品和標語，被認為是無視梵谷當時精神狀態的痛苦，簡單來說，就是拿當事人的傷口當玩笑賺錢。

1645527362519
Photo Credit: Courtauld Gallery
1645527410162
Photo Credit: Courtauld Gallery

再來是向日葵主題的香皂，其盒上用標語寫著：「能讓飽受折磨的藝術家享受蓬鬆綿密的泡泡」，更讓不少民眾看到直接傻眼，表示這樣的標語不但沒有為商品加分，還讓看的人覺得心理不舒服。

1645527447862
Photo Credit: Courtauld Gallery

最後是標榜能夠為20種心理狀況提供緊急建議的情緒急救箱，這項商品設計同樣讓部份民眾感覺是種對藝術家，甚至是對精神疾病的諷刺，與前面兩件商品共同形成了鮮明的譏諷。

各界炮轟與美術館的道歉

事件至此，這幾件文創商品的爭議越演越烈，一些知名藝文界人士紛紛抨擊美術館，表示：「自殺和精神疾病並不是玩笑」、「這種幽默非常無趣而且膚淺，更缺乏同理心」、「這種文創概念對於有類似梵谷痛苦經歷的人來說，無疑是在傷口上撒鹽」、「如果辦佛烈達卡蘿（Frida Kahlo ）的展覽，難道你會賣義肢造型的鉛筆嗎？創意不應該傷害到他人」。

排山倒海的批評湧入了科陶德美術館的社群媒體和信箱，儘管本次展覽有關梵谷的部分商品僅是美術館代售，然而，面對這樣的炎上議題，美術館仍舊緊急發出了一份聲明，表示：「我們非常重視心理健康⋯⋯我們從來沒有打算透過這些物品來對心理、精神疾病傳達漠不關心或不屑一顧的態度⋯⋯有鑑於外界的疑慮，我們將不再販售這些商品。」

不過，目前科陶德美術館仍持續遭受猛烈的抨擊。

小結

這些文創品的問題，真正在於它們輕描淡寫了精神疾病、自殺的嚴重性、以及當事人承受的痛苦，而這些問題直到今日的現代社會依然存在著世人之間，甚至因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響，有更加嚴重的趨勢。

如今美術館單位爆發這種顯而易見的炎上風波，再再顯示了美術館對於有關議題的關注度及敏感性較為不足，可惜了一檔大展，焦點也被轉移至這些不洽當的商品之上。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。