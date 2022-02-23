美術館販賣梵谷耳朵造型橡皮擦、向日葵主題香皂、情緒急救包，消費精神疾病炎上犯眾怒

文：博物館吧The Museum Bar

事件起因

倫敦著名的科陶德美術館（Courtauld Gallery）自本月3日至5月8日止，舉辦了一場以梵谷（Vincent Van Gogh）自畫像為主的特展《Van Gogh. Self-Portraits》，展覽精選了16幅梵谷自畫像，包含了科陶德美術館自身的館藏名作《耳朵包著繃帶的自畫像》（Self-Portrait with Bandaged Ear）。

Photo Credit: Courtauld Gallery

這些畫作在本次特展中一次展出，讓觀眾可以一口氣飽覽梵谷自1886年早期到1890年去世前的最後一幅自畫像，不僅僅是呈現了梵谷生命歷程中的情感轉變，也是近25年來最大規模的梵谷自畫像展覽，一開展就獲得了許多報導的高度評價，當然，各界也非常期待這次的展覽。

只是，這檔精彩的展覽，卻因為近日美術館販售了梵谷的相關文創商品後，焦點被轉移到文創品之上，收到了大量嚴厲的批評，然而遭到炎上，砲火則越演越烈。

美術館遭告砲轟的原因是，販售了三項以梵谷「精神狀況」有關的文創品，分別是以下商品：

梵谷左耳造型的橡皮擦（6英鎊，約台幣227元） 梵谷向日葵主題的香皂（5英鎊，約台幣190元） 情緒急救包（16英鎊，約台幣605元）

其中，耳朵造型橡皮擦「Earaser」，因設計開發商Fred在其廣告標語上寫著：「我們都會犯錯，無論是藝術還是其他方面⋯⋯像梵谷一樣，把事情掌握在自己的手中，拿起你的橡皮擦，把有問題的部分切斷！」，這個商品和標語，被認為是無視梵谷當時精神狀態的痛苦，簡單來說，就是拿當事人的傷口當玩笑賺錢。

Photo Credit: Courtauld Gallery

Photo Credit: Courtauld Gallery

再來是向日葵主題的香皂，其盒上用標語寫著：「能讓飽受折磨的藝術家享受蓬鬆綿密的泡泡」，更讓不少民眾看到直接傻眼，表示這樣的標語不但沒有為商品加分，還讓看的人覺得心理不舒服。

Photo Credit: Courtauld Gallery

最後是標榜能夠為20種心理狀況提供緊急建議的情緒急救箱，這項商品設計同樣讓部份民眾感覺是種對藝術家，甚至是對精神疾病的諷刺，與前面兩件商品共同形成了鮮明的譏諷。

各界炮轟與美術館的道歉

事件至此，這幾件文創商品的爭議越演越烈，一些知名藝文界人士紛紛抨擊美術館，表示：「自殺和精神疾病並不是玩笑」、「這種幽默非常無趣而且膚淺，更缺乏同理心」、「這種文創概念對於有類似梵谷痛苦經歷的人來說，無疑是在傷口上撒鹽」、「如果辦佛烈達卡蘿（Frida Kahlo ）的展覽，難道你會賣義肢造型的鉛筆嗎？創意不應該傷害到他人」。

排山倒海的批評湧入了科陶德美術館的社群媒體和信箱，儘管本次展覽有關梵谷的部分商品僅是美術館代售，然而，面對這樣的炎上議題，美術館仍舊緊急發出了一份聲明，表示：「我們非常重視心理健康⋯⋯我們從來沒有打算透過這些物品來對心理、精神疾病傳達漠不關心或不屑一顧的態度⋯⋯有鑑於外界的疑慮，我們將不再販售這些商品。」

不過，目前科陶德美術館仍持續遭受猛烈的抨擊。

小結

這些文創品的問題，真正在於它們輕描淡寫了精神疾病、自殺的嚴重性、以及當事人承受的痛苦，而這些問題直到今日的現代社會依然存在著世人之間，甚至因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）的影響，有更加嚴重的趨勢。

如今美術館單位爆發這種顯而易見的炎上風波，再再顯示了美術館對於有關議題的關注度及敏感性較為不足，可惜了一檔大展，焦點也被轉移至這些不洽當的商品之上。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航