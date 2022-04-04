我們看不懂達達主義、看不懂現代藝術，正如我們看不懂今日的愛情

1916年，「獨立藝術家協會」決定要辦場展覽。它們的規章制度是：第一不設立評審委員會，第二沒有排名，第三更沒有個人獎項，藝術家愛拿什麼畫來展覽就拿什麼畫來展覽。協會規定，任何人只要繳納一美元的費用，就可以成為會員；再多交五美元，就可以獲准隨意帶兩件作品來參展。

當年的紐約住著一個來自法國布蘭維爾-克勒翁（Blainville-Crevon）的畫家，他聽到消息之後露出了一個邪惡但聰明的微笑。知道情況後，這位神仙開開心心的去五金店買了一個小便斗，附上簽名R. MUTT，接著就臉不紅氣不喘的交作品去了。

這件作品，就是藝術史上大名鼎鼎的《噴泉》；而這個搗蛋鬼的名字，則叫做馬塞爾·杜象（Marcel Duchamp）。這位公子對世界發動了一場藝術的恐怖攻擊，這件恐怖攻擊的思想根源，來自「達達主義」（Dadaism）。

達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達達。

什麼是達達主義？

達達主義就是，達達主義什麼都不是。

這不是繞口令，達達主義的創始人之一，羅馬尼亞裔法國詩人卓斯坦·查拉（Tristan Tzara）就在他的「達達主義宣言」裡鄭重其事的寫到：「達達沒有任何意思」（Dada Means Nothing）。

達達主義簡單來說，他們反對任何的實證理性。無論是相對論還是量子力學，也無論是微積分還是分析哲學，他們的答案都是：「達達達達達達達達達」。你們的研究，根本沒有意義。表現在藝術上，也就是任何的作品，都沒有什麼意義。

既然沒有意義，那就惡搞吧。

達達主義是對孔德（Auguste Comte）實證主義的反叛。這麼精確的測量，這麼理性的計算，這麼確切的方程式，最後也都是被人類拿來研發在戰場上殺人如麻的武器而已。既然如此，我們這麼追求理性，有意義嗎？

達達達達達達達。

達達主義是一場高級的葬禮，在達達主義鑼鼓喧天的吵雜面前，燃起的是藝術家失魂落魄的棼煙。

海明威的小說《太陽照常升起》的結尾則是這樣一段話：

「我們喝一杯吧。」

「再喝一杯再走。」

「我們再來一瓶里奧哈酒吧！」

「我們再要兩瓶吧。」

海明威的20年代是垮掉的一代。戰爭給予了這群年輕人太多了苦難與衝擊，理性帶給人類的不是文明，而是更精確的殺戮。理解了這一點，才能理解海明威的小說，為什麼主角們一直喝酒。

他們的情緒糟透了，只好再來一杯。

反應到繪畫上，同時代的畫家也在思考人類的理性究竟出了什麼問題。因此，反對邏輯的達達主義才應運而生。

Public Domain 1920年國際達達展的紀錄

同時，時代也變了

陳丹青在《局部》裡有一篇文章叫做《杜象的決定》，就把這個問題敞開來談。說的很懇切，也側面反應了當代藝術家遇到的一個困局：

「二戰後形形色色的現當代藝術，各有脈絡，我不會說全是受了杜象的影響。可是追溯源頭，他是先覺者、先行者。到了晚年，他只顧自己下棋。人問他還畫畫嗎，他說不會。『你又不欠社會一幅畫。』他隨口說道——這句話既是反諷，也是大實話，往大處看，道出了繪畫的功能，已告終結。」

「是啊，除了人口萬萬分之一的收藏家、有錢人，當今世界，誰要你畫畫？ 誰等你這幅畫？」

怎麼辦？藝術家必須捫心自問：藝術是什麼、自己是誰、我們為何創作。

藝術家們坐在一片精神荒原上，抽著菸，流露出一股後現代主義的落寞。

法蘭克福學派的華特·班雅明（Walter Benjamin）在他1935年的著作《機械複製時代的藝術作品》（Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit）裡就頗富先見之明的指出了當代的工業化生產對藝術產生的毀滅性打擊。

班雅明提出了四點別出心裁的觀察：

第一，藝術作品的大規模複製摧毀了原先的權威性。

文字和圖畫不僅僅是傳播資訊的工具，它們更是一種權力的象徵。

工業時代的生產力打破了傳統知識精英對信息的壟斷。在古代總有一群嚴肅的政治與社會菁英負責把關創作的內容，他們化身甲方爸爸，決定藝術的表現形式。貴族與神權的沒落雖然解放了藝術家，但當代的藝術家需要面對的卻是一種讓人恐懼的自由：

當甲方成為了整個市場，當原先代替畫家決定意識形態的菁英中介消失了，畫家就必須自己承擔起思考的義務，自己成為權力，自己為自己的作品立法。

第二，圖像的展示功能超越了膜拜功能。

藝術，尤其是繪畫，一開始是作為酬神的謝禮存在的；宗教時代的繪畫在大部分時間裡忠實的履行著自己教化民眾、散播神啓的職責。然而，複製導致了權威性的喪失，作品價格開始下跌，成為一張張明信片和桌布，莊嚴的膜拜成為了歷史，畫家因此必須重新為自己的作品定位。

第三，基於個人品味的欣賞讓位於集體的震驚。

藝術的供給在工業時代呈現出過飽和的趨勢，作品的稀有性不存在了，因此只有足夠激進與誇張的表達才能抓住眾人的眼球，也才存在交易價值。用班雅明自己的話來說，就是：「（圖像）變成了一枚射出的子彈，擊中觀賞者。」圖像的形式與思想開始變得越來越暴力，在圖像氾濫的疲勞裡，畫家下的藥必然越來越猛，越來越驚世駭俗。

第四，受到波特萊爾（Charles Baudelaire）的啟發，班雅明認為藝術作品的永恆價值已經被工業時代的浮誇擊垮。

藝術只剩下了短暫且易朽的交易價值，過去的藝術承載著一定的神聖性，它們宣揚宗教的純潔與人性的光輝（甚至是自然的美麗），而當代的藝術卻成為了一種對世界的迷茫。