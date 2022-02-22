台灣奧迪ft. P. LEAGUE+新北國王隊 凝聚熱血球迷進化動力

籃球競賽中令人熱血沸騰的高張力與爆發力深受年輕族群歡迎，而高性能與帥氣外表兼具的跑車同樣是熱血球迷們嚮往的坐駕；今日，聚集新世代焦點的兩大品牌宣布攜手合作。台灣職籃聯賽P. LEAGUE+本賽季加入全新隊伍「新北國王籃球隊」，年輕、高顏質、勇於突破框架，甫登場即吸引眾多球迷關注，而近年來推出多款高性能創新車款而成為年輕世代憧憬的Audi品牌，更在持續推出新世代電動車、打造純電生活圈概念，以及台灣奧迪積極對企業永續發展投注資源的努力下擄獲年輕世代的心。台灣奧迪贊助新北國王隊，無疑成為「青年向」的夢幻組合，想必能為台灣球迷及車迷們帶來精采的爆炸性表現。

Photo Credit: Audi

創新與性能為奧迪的品牌核心，除深耕台灣新創圈，更將在地化理念積極與新世代消費者溝通。台灣奧迪總裁安薩瑞(Rahil Ansari) 表示：「我們很興奮能與新北國王隊結盟，就像奧迪作為電動車的引領者，並將其永續發展的精神拓展至台灣，激發強大的進化能量，齊向新生代族群發聲，共同喚醒對未來的熱情，也鼓勵挑戰現狀的積極心態，展現新世代的熱血態度。」

Photo Credit: Audi

新北國王隊總經理由籃球界指標性人物毛加恩擔任，過去曾二度以國手之姿代表台灣出戰瓊斯盃，在高掛球衣後以經營管理者的身分重返籃球界，為球壇佳話，新北國王隊執行長陳信生振奮地表示：「新北市是擁有全台最多籃球觀眾的城市，十分樂見企業投入台灣職業籃球，奧迪與新北國王都讓新世代充滿激情，共同凝聚雙北奧迪車迷們與籃球愛好者的熱情，新北國王與奧迪跨界聯手，將創新精神、勇於自我挑戰的態度，在奧迪與觀眾的支持下蓬勃發展。」

Photo Credit: Audi

新北國王隊作為本賽季最具潛力與高話題性的隊伍之一，由楊敬敏、簡祐哲、李愷諺、戴維斯（Quincy Davis III）、湯瑪士（Thomas Welsh）等實力球星坐鎮新莊體育館城堡，亦支持偏鄉與弱勢孩童的籃球教育回饋社會，創造產業的良善循環，與奧迪一同匯聚新世代能量擴大影響力。