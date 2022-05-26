中國有意與10太平洋島國簽署區域協議，密克羅尼西亞警告：加劇地緣政治緊張，開啟「新冷戰」局面

中國再度將觸角伸向太平洋地區，根據外媒取得的外交文件，中國有意與10個太平洋島國簽署涵蓋警務、漁業、教育以及資訊安全等方面的區域協議。但也有國家表明反對，警告這是中國當局爭奪區域控制權，並且改變地區「遊戲規則」的手段。

協議草案顯示中國有意籌辦警務培訓，企圖擴大與太平洋島國之間的執法合作，共同打擊跨國犯罪。另規定簽署國家必需「堅決遵守」一中原則，對於其他國家公開中國人權紀錄的批評行為也必須保持「不干涉」的態度。

中國同時提出「中國—太平洋島國自由貿易區」的構想，除了制定海洋漁業計畫外，也希望加強資通訊網路合作。過去，華為曾多次試圖向太平洋島國提供海底電纜以及行動網路等基礎建設，不過最終都因美、澳主張威脅國家安全而屢遭挫敗。

此外，中國希望能夠建立孔子學院。這一組織以往在海外大力投資推動外國人學習中文以及中國文化，被視為北京增強「軟實力」的手段，但近年來被指控干預學術自由，進行情報收集等工作等。

另一份「五年行動計畫」中，中國承諾未來將提供太平洋島國獎勵措施，包含提供上千個獎學金名額、培訓青年外交官、額外資助200萬美元並派遣200名醫護協助抵抗Covid-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），以及協助各國應對氣候變遷。

中國外交部長王毅將於今（26）日至6月4日期間，接連訪問索羅門群島、吉里巴斯、薩摩亞、斐濟、東加、萬那杜、巴布亞紐幾內亞、東帝汶等8國；同時也將於5月30日，在斐濟與太平洋島國共同召開外長會議。

中國大力拉攏太平洋島國無疑是為了尋求更多盟友，並為自己開闢一條能更加接近這些在地緣政治中，往往能發揮戰略作用的島鏈，更重要的是對抗美國近日加強亞太地區聯盟的動作。

日前，中國與索羅門群島欲簽署的安全協議已在國際間掀起一番波瀾，該草案內容允許中國船艦停靠該國，包含澳洲、美國、日本以及紐西蘭在內的國家都擔心中國會因此擾亂地區安全並在太平洋獲得軍事立足點。

根據《紐約時報》，迄今為止的外交模式，基本上一次只針對一個國家。然而，中國這次想一口氣囊括10國的策略卻有可能適得其反，地區協議往往需要花費數年才能敲定，北京突然在王毅訪問各太平洋島國前一週提出如此複雜的協議，將會受到許多領導人的質疑。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）向21個太平洋國家領袖發布的信中警告，這些文件完全反映出中國為了「接近和控制」太平洋地區所費的心力。

帕努埃洛先是說明自己的國家不會支持這次的計畫，並認為簽署協議可能會加劇地緣政治的緊張局勢並威脅區域穩定，甚至開啟中國與西方國家之間的「新冷戰」局面。

他也提到公報內容將會讓太平洋島國與中國「本質性地將雙方的經濟與社會連結起來」，使中國得以控制各國的通訊設施、安全空間、海洋領土與海洋資源，影響各國主權。

「這是我們一生中最能改變太平洋地區遊戲規則的一項協議。」帕努埃洛說道。

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責任編輯：黃皓筠

核稿編輯：翁世航