林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑，纏訟16年歷經3次逆轉終於無罪定讞
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林金貴的案子纏訟16年反覆逆轉3次，關鍵在於兇嫌的頭髮長度與林金貴當時不符，林金貴之前被判刑坐監9年共計3116天，若依國家補償每日3000元到5000元計算，最少可獲得934萬到1558萬不等的金額。
男子林金貴被控槍殺計程車司機，遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審又改判無期，再審更二審去年改判無罪，最高法院昨（11）日正式駁回檢方上訴，全案定讞。
全案起於，2007年5月9日晚間9時35分許，高雄鳳山一起計程車司機遭開槍殺害，5個月後警方逮捕林金貴，認定林金貴涉案，但林金貴手機發話訊號在案發後65分鐘雖，出現在距案發現場77.5公里的台南市佳里區，但是警方不採信林金貴的不在場證明，依目擊證人指證等事證移送，林金貴當時無法提出不在場證據，案經高雄地方檢察署依殺人等罪嫌起訴。
根據平冤協會的案情整理，檢方主要依據是現場2名男子與1名未成年秘密證人的指認，以及1名並未出現在案發現場的按摩女子證詞，該女於警方詢問時，透過查緝專刊監視器畫面指稱該人為林金貴。本案兇槍並未扣案，車上所採集的指紋排除林金貴，毛髮也無從證明為林金貴所有，林金貴也通過測謊。
林金貴遭逮捕到案後，始終喊冤不認罪，表示自己不曾開槍殺人。
纏訟16年，歷經3次逆轉關鍵在「頭髮長度」
地方法院、高等法院都認定林金貴殺人罪成立，歷審均依殺人等罪判處林金貴無期徒刑，最高法院2010年間駁回上訴定讞，林金貴也因此遭到關押。
林金貴聲請再審，台灣高等法院高雄分院認為，本案凶嫌的「頭髮長度」為關鍵，林金貴提出案發前2個月的大頭照等事證，未經原確定判決審酌而屬新證據，並足以動搖認定事實的基礎，於2017年4月18日裁定再審開啟並停止刑罰，林金貴關押9年餘獲釋。
高雄高分院再審於2018年間判決林金貴無罪，理由包括經檢視林金貴2007年1月申請換領國民身分證所附照片、2007年3月間拍攝的大頭照，可見林金貴當時髮長僅止於耳上。判決指出，依醫院鑑定，林金貴當時拍大頭照到案發的2007年5月間，頭髮不可能那麼快，變成披肩的長髮，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌不符，且該影像模糊不清、證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。
不過案經檢察官上訴，最高法院發回更審。高雄高分院再審更一審，依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實林金貴有槍、案發時蓄髮和緝凶畫面相符等證據，2020年12月間逆轉判決，再次判林金貴為無期徒刑。
林金貴不服，再提起上訴，最高法院2021年11月撤銷再審更一審判決，發回更審。再審更二審認為，更二審認為，林金貴3月到相館拍攝半身照，髮長都在耳上，按頭髮生長速率，5月案發時頭髮不可能長到凶嫌長度；且目擊證人於案發後五個月才指認林為凶手，不符指認程序，認定林金貴不是凶嫌，判決無罪。
再審更二審並指出，法務部調查局、刑事警察局比對相關照片，均無法認定案發現場監視器影像中的凶手就是林金貴，且無法認定凶手是否戴假髮；警方在案發現場蒐集的扣案槍彈、毛髮、指紋等跡證，也都難以認定與林金貴有關。
再審更二審採信林金貴的不在場證明，也認為2名目擊凶嫌逃逸的證人是案發後5個月才指認林金貴，但指認程序不符規定，且2人偶然追趕凶手並受亮槍威嚇，因受「凶器聚焦效應」而未能清楚聚焦看清凶手長相、特徵，指認恐因未與真實相符；全案證據不足，改判無罪。
根據最高法院新聞稿，檢察官始終未能提出客觀跡證以證明被告確有出現在案發現場，提出不利被告的供述證據，經再審更二審審理，發現蒐證程序有諸多嚴重瑕疵或內容不實，無從作為對被告不利認定的依據。最高法院表示，欠缺積極證據，又有堅強的不在場證明，自不得為不利被告的認定，以免造成冤獄。
再審更二審依無罪推定原則，適用嚴謹證據法則，詳予調查釐清，合乎法律規定，因此駁回檢察官的上訴。
- 2007年05月09日：案件發生，5個月後林金貴遭到逮補關押
- 2010年：最高法院駁回林金貴上訴，林金貴無期徒刑定讞
- 2015年02月05日：林金貴第一次再審聲請
- 2016年03月17日：林金貴第二次再審聲請
- 2017年04月21日：再審開啟，林金貴獲釋
- 2018年08月07日：再審判決無罪
- 2020年12月03日：再更一審改判有罪
- 2022年08月30日：再更二審再次無罪
- 2023年01月11日：最高法院駁回檢方上訴，無罪確定
平冤協會：堅持清白與家人支持才能成功
一路協助林金貴的冤獄平反協會表示，林金貴於2007年遭逮捕後，始終喊冤，入獄服刑也未放棄，積極為自己清白而努力，在獄中四處求援，而家人堅信林金貴的清白，本案關鍵的不在場證明，再審之新證據「林金貴半身照」，正是林金貴胞姊於2015年發現，因而開啟救援的契機。因為有林金貴對清白的堅持與林大姊對家人的付出，本案才有機會在今日無罪確定。
《三立新聞》報導，而冤獄平反協會執行長羅士翔表示，昨天無罪判決的結果出爐時，林金貴正在工作中並未多談，口氣聽起來相當平靜，對於法院最終判決無罪表達感謝之意，後續也會由律師團繼續協助聲請刑事補償；林金貴之前被判刑坐監9年共計3116天，若依國家補償每日3000元到5000元計算，最少可獲得934萬到1558萬不等的金額。
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核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪 】生物炭跨域應用品牌提升生態系，廢材循環重生的炭綠生活提案
我們想讓你知道的是
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。
生活在都市叢林裡，人與林木的關係，還可以多親密？在台中西區中興一巷裡的綠光計劃文創街區，有一場企圖改變人類生活的材料實驗，正在進行。
陽光照映在室內的炭作灰牆上，榻榻米的藺草香瀰漫在空氣中，由老屋改造的「綠光小炭屋」在2022年夏季開幕。
「在這五坪大空間中，蘊藏著近六百公斤的各式天然生物炭。」盛發生物科技創辦人陳偉誠表示，不論外面是日曬蒸溽、還是連日大雨，即使戶外濕度飆升至95%，小炭屋的濕度永遠保持在舒適宜人的50％到60％之間。
這是全台第一個由老屋改造的生物炭實驗場域，舉凡炭磚、炭盆栽、炭塗料、炭榻榻米……，甚至牆上的藝術品，都是由木炭與竹炭構築而成。1991年，政府宣布禁伐天然林，在台灣林業與周邊產業委靡30年後的今天，木炭之子陳偉誠集結台灣30家廠商與職人組成跨域生態系，提出零廢棄的林業生活解決方案，要讓台灣林木以循環經濟之姿，回到我們的生活當中。
台灣每年的廢棄果樹、校園樹木、行道樹、公園修枝而來的林業廢材，初估一年超過一千廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個萬公噸，多數私有林的廢料不是回收進焚化爐，就是私下焚燒，被當作廢棄物處理。
這當中的轉換關鍵，就是「生物炭」（Biochar），一種在台灣發展不過十餘年的新材料，指生質原料（落葉、木材、農廢等）經高溫熱裂解（Pyrolysis）後的固體產物，像是木炭、竹炭、稻殼炭等都是，其多孔性與高「比表面積」（指一個固體在單位質量內所擁有的總表面積）的特性，開啟橫跨民生清潔用品、綠建材、藝術等產業的「生物炭多重宇宙」。
製炭很復古，卻是循環經濟
掌握「生物炭」宇宙核心關鍵技術的盛發生物科技，更為人所知的是木酢液洗劑品牌「木酢達人」，創辦人陳偉誠的名字，出現在地方創生、林業與青創等各大領域，甚至是2022年十大傑出青年。他如何從隨林業沒落的木炭廠裡走出來，從一個人到一群人，在荒廢之境裡走出新的道路？
「在我們新竹木炭工廠，有一座橋，我們工廠就在橋下。我23歲大學剛畢業，常常一個人在橋上看著夕陽，我的三個姊姊都嫁人了，木炭工廠剩我爸媽這對老夫妻跟我，有什麼未來？」2008年陳偉誠返鄉創業，面對看似沒有未來的產業，他說，沒有放棄是因為從父執輩一直在做的事當中，看到趨勢與理念。
回到炭的本質，就是一種經濟循環。「我父親跟我說，你看我們是收人家不要的木材做成炭，這是一個循環，是好事情。」陳偉誠表示，父親的年代沒有所謂「循環經濟」，但一生在做的就是「從搖籃到搖籃」（Cradle to Cradle，簡稱C2C）的事業。
木頭在燒製成木炭時，會產生有抑菌效果的「木酢液」，是循環經濟賜予的第一桶金，陳偉誠邀請三位大學同學共同創立「木酢達人」，與倍立德科技負責人暨實驗室主持人廖玲珍合作研發木酢液配方，再與江洋化工合作量產各式洗劑，去化湖口後山林木廢材。
「剛認識偉誠時，他是送木炭的，很辛苦。」廖玲珍表示，倍立德主要是研究材料應用的單位，因為木酢液而跟陳偉誠團隊展開合作，當時覺得這個產業需要有人衝在市場前面帶頭。
廖玲珍強調：「偉誠的團隊非常有衝勁，只要有機會都願意去嘗試，也漸漸讓大家認識了木酢液。」 透過網路行銷，「木酢達人」十多年來累積20萬鐵粉，成為後來在做生物炭市場應證的重要基礎。
走出第一階段的木酢液之路，「木酢達人」團隊對生物炭藍圖的起點，是一場2020年底與資策會顧問的燒腦會議。「我以為我的願景已經很大了，但他們說還不夠。」陳偉誠表示，團隊過去試著推動生物炭在台灣的應用，企圖學日本從農業切入，但礙於法規與產業特性，停滯多年。
知道這是好東西，一心想推動生物炭，卻發現自己用力用錯方向。「這很有趣。我發現如果把力氣放在一個沒有願景的發展上，那力氣是白花的。」陳偉誠說自己在會議上像打開了眼界，資策會顧問們認為生物炭有機會走進終端消費者的日常，打造一個人人都能參與的「零廢棄的林業生活解決方案」。
減碳綠建材，生物炭成建築裝潢夯品
面對所有人都很陌生的新材料「生物炭」，要找到生活中的多元應用，需要更了解材料技術與市場需求，參與經濟部中小企業處的「跨域生態系計畫」組隊找路，無疑是最佳解方。
要組建生態系，找到對的利基者共構，輔導團隊展開大量訪談，找到生物炭在不同產業的切入點。一找到需求，需要不同生物炭的相關數據，就是盛發團隊發揮研發力的時候，針對需求提供材料的測試報告，雙方根據材料的效能，探討以生物炭進行產品創新的可能性。
「盛發團隊是個很有動能的基石者，他的期限是一週，一個禮拜內一定會把事情做到一個程度。」負責輔導「生物炭跨域生態系」的策進會數位轉型研究院資深分析師潘啟銘表示，基石者與利基者們在計畫的第一年快速建立信任與默契，各領域的生物炭產品相繼問世，包括炭酢除臭分解垃圾袋、炭沐浴露、炭琉璃工藝品，及炭石膏板、炭磚、炭塗料等炭綠建材。
透過訪談，團隊意外發現生物炭的剛需，存在於建材與裝潢領域。「在淨零碳排的議題出現後，業者們正面臨綠建材創新研發的困境。」策進會數位轉型研究院分析師杜念庭表示，裝潢與建材業者對於不同生物炭的物理性、安全性，以及與異材質混搭後的吸濕、除臭、抗噪等功能表現相當關注。
看見產業界的好奇與需求，生態系在2021年年底，舉辦了「生物炭開發者大會」，現場湧入尋求新材料應用的各界人士，產官學研因為生物炭的可能性與減碳的使命而齊聚一堂。
建ReWood平台，跨域共創更多新品
打開了業界對生物炭的嘗試與好奇，如何將材質檢測與產品研發的能量保留下來，讓經驗能夠傳承，成果得以累積？於是，國內第一個跨域共創的生物炭商務平台ReWood應運而生，也展現了不同的樣貌與使命。
「ReWood是一個品牌，是由生態系夥伴跨域共構出的支持服務。」陳偉誠所詮釋的ReWood，可以搭配各種複合材料，與複合市場結合，轉變為下個新商品。
站穩微笑曲線的兩端，此時木酢達人多年累積的20萬鐵粉，成為生物炭新產品最好的驗證夥伴。「我們有能量可以把研發出來的新品，透過網路去曝光或銷售，驗證它適不適合量產，有沒有市場。」陳偉誠表示，這樣的能量對於生態系來說形成一個保護，「至少不會有夥伴是去貸款投入一個產品後，才發現市場不買單。」從研發到市場驗證都獲得支援與保護，也是生物炭跨域生態系能快速開花結果的原因。
而站在政策推動的角度，ReWood平台乘載著一個更長遠的業界使命⸺生物炭商情與開發成功案例共享。計畫協助生態系建立ReWood 平台，將生物炭的商業評估訪談內容、檢測測試、領域專家訊息內容，與國內外生物炭建材應用案例，都在平台上架，讓生態系大大小小的嘗試與努力，都能留下足跡，成為廠商或研究人員應用生物炭時的指南針或借鏡。
打造生物炭體驗場域，讓你直接感受
ReWood 除了以線上平台推動生態系前進，也在看得見的實體場域，讓更多人體驗生物炭的魅力。「我們一直在尋找生態保護與老屋改造當中的連結。」打造綠光計劃街區的范特喜微創文化創辦人鍾俊彥表示，生態系團隊成為當中的轉譯者，為老屋改造注入新技術與林木循環的新議題。
場景回到綠光計劃的小炭屋裡，敲歐創意的藝術家黃敬中運用竹炭與木炭創作的馬賽克作品《止於無窮》高掛在牆上；偉盛工作室的泥作師陳志偉運用倍立德實驗室研發的炭塗料油漆牆面；山門設計開發的炭磚，解決了造型及綠美化；木作師傅陳嘉進用校園疏伐的廢木做成木桌置於室中央，上面放著木酢達人開發的炭盆。
一個五坪大的小炭屋，匯集了十餘家生態系業者的看家本領，透過材料、工法與應用上的多元創新，呈現生物炭的各種可能性。「與其強力宣導大家愛用國產材，不如設計出一個空間讓你體驗。如果在老屋可以做到這樣，那這些材質一定也可以用在你的家裡。」范特喜微創文化的執行長潘冠呈表示，在小炭屋之後，范特喜與盛發生物科技正在洽談在東勢林業園區的合作，要把生物炭技術帶到更大的場域去驗證。
ReWood 的商品也正在打開國際市場的大門。透過經濟部中小企業處的中介，與資策會的市調與媒合，生物炭跨域生態系與馬來西亞寵物用品第一品牌Pet World公司合作，將ReWood 寵物清潔用品銷售至馬來西亞。
生態系如何走向國際，做為基石者，陳偉誠心中已有藍圖，第一階段把產品賣過去；第二階段為當地量身打造更多符合在地需求的產品；第三階段，將走向國際共構，以國外當地的林木，結合台灣生態系廠商的技術，推動在地的林木循環。
透過跨域共創，生態系正快速成長。共好與共利為構築生態系的重要基礎，團隊在創造新商業模式的過程中，選擇穩健踏出每一步。
【多元觀點】台灣生物炭跨域發展後發先至
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長 ── 黃中原專訪
日本生物炭的產業發展，走得比台灣早，應用大多圍繞著農業議題。早期生物炭在台灣也嘗試往農業方向發展，然而台灣的農業規模相對較小，生物炭的發展效能相對受限。如今，在生物炭以生態系跨域合作發展之後，在居家生活與綠建材等領域頗有成績，更有利基點從精緻化或高質化的角度與國際合作，這一點不但能與日本在技術面互補，對外輸出也更具優勢。
本生態系屬於「解決方案型」生態系，從最前端的調源、燒製到功能檢測，是基石者盛發科技重要的技術解決方案的一部分。未來在與中菱建材、環球水泥等利基者合作發展綠建材，將面臨量產上的挑戰，屆時可能不是現階段實驗性的一、兩噸，而是數十噸到數百噸的產品。
以廢棄林木來說，這個生態系需要掌握台灣在哪裡有哪些木材，疏伐的時程與量有多少。量體收完之後，還需要掌握各種木材以400度、600度、800度不同溫度燒製的炭，它的功能性到哪裡，去發展後端的料材應用。因此，整個產業鏈的完備，未來除了需要建構全台灣的「剩餘林木資產地圖」外，還需要掌握不同地區的樹種在燒製上的數據調研。
在生物炭領域發展「跨域生態系」之後，盛發科技跟加工製造廠商過去偏向單純的供應商關係，如今彼此會針對產品規格，以及料源的篩選上，有更多的討論，例如什麼炭要燒到多少度，最後會得到什麼結果，適合使用在綠建材還是民生洗劑上面。盛發科技也很樂意共享研發資訊，跟上中下廠商去共構新的合作關係，帶動周邊業者一起投入研發，共享成果。
(文/林欣婕、照片/林野)
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。