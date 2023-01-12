2023/01/12,
司法

林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑，纏訟16年歷經3次逆轉終於無罪定讞

林金貴被控槍殺計程車司機遭判無期徒刑，纏訟16年歷經3次逆轉終於無罪定讞
Photo Credit: 中央社。圖為林金貴2018年時被高分院判無罪。

我們想讓你知道的是

林金貴的案子纏訟16年反覆逆轉3次，關鍵在於兇嫌的頭髮長度與林金貴當時不符，林金貴之前被判刑坐監9年共計3116天，若依國家補償每日3000元到5000元計算，最少可獲得934萬到1558萬不等的金額。

男子林金貴被控槍殺計程車司機，遭判無期徒刑定讞，再審獲判無罪，再審更一審又改判無期，再審更二審去年改判無罪，最高法院昨（11）日正式駁回檢方上訴，全案定讞。

全案起於，2007年5月9日晚間9時35分許，高雄鳳山一起計程車司機遭開槍殺害，5個月後警方逮捕林金貴，認定林金貴涉案，但林金貴手機發話訊號在案發後65分鐘雖，出現在距案發現場77.5公里的台南市佳里區，但是警方不採信林金貴的不在場證明，依目擊證人指證等事證移送，林金貴當時無法提出不在場證據，案經高雄地方檢察署依殺人等罪嫌起訴。

根據平冤協會的案情整理，檢方主要依據是現場2名男子與1名未成年秘密證人的指認，以及1名並未出現在案發現場的按摩女子證詞，該女於警方詢問時，透過查緝專刊監視器畫面指稱該人為林金貴。本案兇槍並未扣案，車上所採集的指紋排除林金貴，毛髮也無從證明為林金貴所有，林金貴也通過測謊。

林金貴遭逮捕到案後，始終喊冤不認罪，表示自己不曾開槍殺人。

纏訟16年，歷經3次逆轉關鍵在「頭髮長度」

地方法院、高等法院都認定林金貴殺人罪成立，歷審均依殺人等罪判處林金貴無期徒刑，最高法院2010年間駁回上訴定讞，林金貴也因此遭到關押。

林金貴聲請再審，台灣高等法院高雄分院認為，本案凶嫌的「頭髮長度」為關鍵，林金貴提出案發前2個月的大頭照等事證，未經原確定判決審酌而屬新證據，並足以動搖認定事實的基礎，於2017年4月18日裁定再審開啟並停止刑罰，林金貴關押9年餘獲釋。

高雄高分院再審於2018年間判決林金貴無罪，理由包括經檢視林金貴2007年1月申請換領國民身分證所附照片、2007年3月間拍攝的大頭照，可見林金貴當時髮長僅止於耳上。判決指出，依醫院鑑定，林金貴當時拍大頭照到案發的2007年5月間，頭髮不可能那麼快，變成披肩的長髮，與案發時監視錄影器拍到的凶嫌不符，且該影像模糊不清、證人前後供詞不一，難以對林金貴定罪。

不過案經檢察官上訴，最高法院發回更審。高雄高分院再審更一審，依林金貴提出的短髮大頭照非原始檔、有證人證實林金貴有槍、案發時蓄髮和緝凶畫面相符等證據，2020年12月間逆轉判決，再次判林金貴為無期徒刑。

林金貴不服，再提起上訴，最高法院2021年11月撤銷再審更一審判決，發回更審。再審更二審認為，更二審認為，林金貴3月到相館拍攝半身照，髮長都在耳上，按頭髮生長速率，5月案發時頭髮不可能長到凶嫌長度；且目擊證人於案發後五個月才指認林為凶手，不符指認程序，認定林金貴不是凶嫌，判決無罪。

再審更二審並指出，法務部調查局、刑事警察局比對相關照片，均無法認定案發現場監視器影像中的凶手就是林金貴，且無法認定凶手是否戴假髮；警方在案發現場蒐集的扣案槍彈、毛髮、指紋等跡證，也都難以認定與林金貴有關。

再審更二審採信林金貴的不在場證明，也認為2名目擊凶嫌逃逸的證人是案發後5個月才指認林金貴，但指認程序不符規定，且2人偶然追趕凶手並受亮槍威嚇，因受「凶器聚焦效應」而未能清楚聚焦看清凶手長相、特徵，指認恐因未與真實相符；全案證據不足，改判無罪。

根據最高法院新聞稿，檢察官始終未能提出客觀跡證以證明被告確有出現在案發現場，提出不利被告的供述證據，經再審更二審審理，發現蒐證程序有諸多嚴重瑕疵或內容不實，無從作為對被告不利認定的依據。最高法院表示，欠缺積極證據，又有堅強的不在場證明，自不得為不利被告的認定，以免造成冤獄。

再審更二審依無罪推定原則，適用嚴謹證據法則，詳予調查釐清，合乎法律規定，因此駁回檢察官的上訴。

  • 2007年05月09日：案件發生，5個月後林金貴遭到逮補關押
  • 2010年：最高法院駁回林金貴上訴，林金貴無期徒刑定讞
  • 2015年02月05日：林金貴第一次再審聲請
  • 2016年03月17日：林金貴第二次再審聲請
  • 2017年04月21日：再審開啟，林金貴獲釋
  • 2018年08月07日：再審判決無罪
  • 2020年12月03日：再更一審改判有罪
  • 2022年08月30日：再更二審再次無罪
  • 2023年01月11日：最高法院駁回檢方上訴，無罪確定

平冤協會：堅持清白與家人支持才能成功

一路協助林金貴的冤獄平反協會表示，林金貴於2007年遭逮捕後，始終喊冤，入獄服刑也未放棄，積極為自己清白而努力，在獄中四處求援，而家人堅信林金貴的清白，本案關鍵的不在場證明，再審之新證據「林金貴半身照」，正是林金貴胞姊於2015年發現，因而開啟救援的契機。因為有林金貴對清白的堅持與林大姊對家人的付出，本案才有機會在今日無罪確定。

《三立新聞》報導，而冤獄平反協會執行長羅士翔表示，昨天無罪判決的結果出爐時，林金貴正在工作中並未多談，口氣聽起來相當平靜，對於法院最終判決無罪表達感謝之意，後續也會由律師團繼續協助聲請刑事補償；林金貴之前被判刑坐監9年共計3116天，若依國家補償每日3000元到5000元計算，最少可獲得934萬到1558萬不等的金額。

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核稿編輯：翁世航


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