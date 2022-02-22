香港晚報：三月全民強檢，染疫送隔離

1）香港三月全民強檢

特首林鄭月娥宣布三月實施全民強制檢測，每日採樣100萬次。市民要按出生年份，分批預約，每人要進行共三次。若發現染疫，將被送往隔離設施，以免感染家人。如果沒有檢測，當局會提出檢控。

林鄭月娥稱，現時香港隔離能力不足，但「仍是防疫政策目標」，並會在中央幫助下，於3月增加隔離房間至28000個。

她續指，「不可以因為有現行法律掣肘而不做應該做的事，這不是打仗的心態」。

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此外，目前社交距離措施延長至最遲4月底。而全港中小學、幼稚園將提早在3或4月放假，在復活節假結束前騰空校舍作防疫用途。懲教署則繼續延長暫停親友探訪至本月27日。

場所關閉和禁止食肆晚市的措施延至4月20日，食衛局稍後會公布收緊午市至2人一檯。

香港今日新增6211宗新冠病毒確診個案。

2）彭博報導中方官員曾建議港府封城

《彭博社》引消息報導，中國官員據自身經驗，向港府提出封城能更有效，在短期內控制確診數字。但港府表示難以做到，轉而建議額外的居家限制措施。知情者表示雙方曾頻繁會面，商討香港疫情。早前林鄭月娥曾表示「沒有計劃大規模封城」。

林鄭月娥在記者會上回應，指中央沒有指示封城及其他抗疫措施，僅支持港府和交換意見。

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3）香港居民離境周增兩成

入境處數字顯示，上週有25336名香港居民離境，按周增22%。其中72%從機場離開，其餘從兩個過境通道前往內地。

日本證券公司大和資本發表報告預計，未來兩年資金外流可超過1000億美元，大部份將在本年發生。去年，香港淨資金流出錄得480億美元。

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