新加坡防疫措施將化繁為簡，因疫情而生的「安全距離大使」將何去何從？

文：王震宇

新加坡16日宣布將安全管理措施化繁為簡後，最明顯、堪稱防疫道路上的「里程碑式改變」就是：

2月25日起，只要戴好口罩，無論在公共場所或社交場合，去親友相聚或是拍團體照等，都不必再保持一公尺的安全距離。

這個轉變讓不少新加坡網友在感到「大大鬆一口氣」的同時，也聯想到另一個問題：「究竟會有多少安全距離大使（Safe Distancing Ambassador）突然失業呢？」

網友拋出的這個隱憂乍看之下，似乎合情合理。畢竟，衛生部長王乙康16日在抗疫跨部門工作小組記者會上明確指出，今後座椅上、男廁小便斗、洗手臺等都不必再標記「X」，不讓人使用了。

換句話說，那些原本為了讓公眾保持一公尺安全距離而被「塵封」的公共設施，今後都可以解封了。

過去兩年一直出現在人潮擁擠的地方的「安全距離大使」，今後也不必在大街上和商場裡不斷提醒戴口罩的人們保持一公尺安全距離。

這麼說，那些三三兩兩、經常苦口婆心勸大家留意保持安全距離的「安全距離大使」，今後是不是就「無用武之地」而直接失業了？他們將何去何從？

Photo Credit：Reuters/達志影像 過去為避免群聚感染，新加坡各美食廣場規定客人必須保持安全的「社交距離」。

安全距離大使只為「疫情而生」

要試圖解答網友的疑慮，就必須重溫安全距離大使一職為何會「誕生」。

還記得2020年4月7日，新加坡實施兩個月的病毒阻斷措施嗎？ 「安全距離大使」就是當時為了防疫需求而被催生出來的崗位。

這個崗位還有另一層作用，就是幫助那些因疫情暫時失業的國人解決生計問題、渡過難關。這群人包括空服人員、導遊和一些自由業者等。

另外還有一部分的安全距離大使是「真材實料」的公務員，他們來自政府機構的非安全部門，在疫情期間被動員起來保障國人的安全。他們當中也有一群人擔任擁有執法權力的「安全距離執法人員」。

公共領域也與職總就業保障聯盟及雇主合作，調派超過3000名生計受影響的員工，擔任安全距離大使或醫院關懷大使等。

從新加坡政府招聘網站和其他招聘網上，我們可以了解到，「安全距離大使」職位都會清楚註明為「臨時崗位」（Temporary）或是合約工作（Contract），而且也會寫明聘期截至哪一天。有意思的是，工作類別是「公務員」哦。

據報導，自2020年4月起，新加坡每天都有超過3000名安全距離執法人員、安全距離大使等遍布全島，確保人們保持安全距離、戴好口罩。

安全距離大使一職，在新加坡已存在近兩年。雖未有官方統計本地迄今共有多少安全距離大使在「走街」，但相信人數不下數千人。

不誇張的說，這個崗位可能至今已為數萬名新加坡人在疫情期間解困，讓他們至少還有些收入可以繼續生活。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 疫情之下，新加坡民眾在進入小販中心前要登記才能入內用餐。照片攝於2021年11月3日。

「功成身退」重返本職

即便我們在疫情隧道中仍未看到盡頭，但新加坡經濟前景已逐漸復甦。隨著邊境逐步開放，許多國人也回到原本的工作崗位上。新航又開始招聘空服人員，是一個旅遊業復甦的正面信號。

新航去年7月提供的數據顯示，集團9成的飛機師（約2200人，包括酷航和勝安）已經復工，每月至少有一趟飛行。空服人員也有8成（約6500人）復工，每個月至少飛行一次。

新加坡正陸續與更多國家開通疫苗接種者旅遊通道（VTL），重開國門歡迎旅客來新。原本生計受影響的領域，如導遊等，如今也開始「迎來春天」。一些自由業者如攝影師、婚宴策劃者等，也開始忙碌起來。

Photo Credit：AP/ 達志影像 疫情之下的新加坡，圖中是旅遊景點魚尾獅雕像。

應該這麼說吧，今後那些安全距離大使不是飯碗不保，而是「功成身退」，完成這個「過渡性」職責，重返他們原本的專業領域繼續工作。

當然，也許有些安全距離大使，還需一段時日才能回到原本的工作崗位上。在等待的當下，他們應該還會被委任其他防疫職務，繼續在疫情當下保障國人的安全。

一名網友就提議，不如考慮把「安全距離大使」的職稱，改為「口罩大使」吧，這樣就能在新措施下強化新加坡人戴好口罩的意識。

Photo Credit：AP/ 達志影像 新加坡一間超市內，民眾排隊結帳時皆配戴口罩並保持社交距離。照片攝於2021年5月14日。

本文獲新加坡紅螞蟻授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：楊士範