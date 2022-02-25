冬天保暖五訣竅：不只要穿多層，更要懂得選對衣料材質

文：黎佳燊｜醫學審稿：賴建翰醫師

冬天保暖您做對了嗎？每當寒流來到，很多家庭都會紛紛開暖爐，有的住家也會有恆溫器（Thermostat）的裝備，好調高室溫溫度，但這可能會耗費很多電。以下舉出五個較省錢的撇步，包括一些要避免的迷思，提供給各位民眾參考。

溫馨提醒，冬天不僅在外要做好保暖，在家也不能掉以輕心，畢竟我們待在室內的時間相較會更長，只有讓身體維持在舒服的溫度，才不容易感冒或生病。

1. 穿多層保暖，吸濕排汗衣物最禦寒

有種冷叫作「媽媽覺得你冷」，面對寒冷天氣就多穿幾層衣服，其實這是對的，但每個人的體質不同，有的人很容易覺得冷，有的人對冷較無感。而多層次穿衣的好處就在於方便脫下，當覺得熱時，只需要脫下外層的一兩件即可。

當然，選擇保暖的衣服材質也很重要，天然纖維（Natural fibers）與吸濕排汗質料（Moisture-wicking fabrics）例如聚酯纖維，皆能有效禦寒；蠶絲（Silk）和羊毛（Wool）則屬於透氣纖維，除了保暖還能幫助身體排汗。

此外，法蘭絨布（Flannel）和羊毛絨（Fleece，又稱抓毛絨），也是禦寒熱門衣物之一，但不建議直接接觸於皮膚上穿，因為它沒有吸濕排汗的功能，稍微流汗就可能變得濕濕的，因此讓身體感覺更冷。

其實，只要穿上一般的素T，再加上一層能隔絕外面溫度的衣物，以及防風防水的外套，寒冷氣候就拿您沒轍了。請謹記，身體愈是乾爽，所能保留的熱能愈多，相較就會愈暖。

2. 頭和身體要保暖，在家穿襪子拖鞋

您可能聽過這樣的說法，人的頭散熱最快，所以只要頭部暖了，全身就暖了，但這不完全正確。頭部的確對禦寒較弱，但這並不意味著只要做好頭部保暖就沒問題了，當頭部受寒時，寒意會透過頭皮上大量的血管，傳送到身體部位，因此讓人覺得冷，所以身體和頭部的保暖一樣重要。

此外，戴上圍巾能讓胸部和頸部保暖，同時還可以幫助臉部防風，若還覺得冷，也可以戴上連指手套（Mittens）和耳罩（Earmuffs）。

如果在戶外活動，可以在鞋裡放鞋中底（Insoles），這有助於隔絕地面傳送至鞋子的寒冷。回到家後，記得要換穿另一雙襪子，因為我們的腳會排汗，汗水會讓腳部感到更冷。切記做到正確保暖，睡眠品質才會好。

3. 封住風口縫隙，房間中心最暖和

為減少暖爐的電費開銷，聰明的方法是封閉住家的風口，避免外面的冷空氣進入屋內，要留意的地方包括像門縫、窗口，以及屋頂。白天有太陽時，可以拉開窗簾讓陽光投射進家裡；晚上則要關緊窗戶，並用抹布或毛巾密封隙縫，而窗簾最好選擇能隔熱的材質，布料愈厚效果愈好。

腳踩在地板上覺得冷？在家除了穿拖鞋之外，也可以舖上地毯。此外，通常我們會將沙發和床位靠著牆放，但冬天時，因為其靠近外面，所以感覺會更冷，較溫暖的位置應該是屋子或房間的中心區塊。

4. 暖爐不會起痔瘡，身體保濕要兼顧

關於坐在電暖爐的電熱器（Radiator）上會長痔瘡（Hemorrhoids）的迷思，這是錯誤的資訊。同樣的，觸摸或坐在冷的表面上，皮膚也不會起痔瘡。但為讓室內空間的保暖，請確保暖爐的排風口沒有東西阻擋。

除了使室內環境升溫，保持環境濕度也很重要，空氣濕度過低，反而會讓身體失去過多水分，而透過空氣加濕器（Humidifier），或在桌上放一杯水，空氣中的水分就能鎖住熱能，使皮膚保濕。

5. 在家烹飪多運動，喝酒無法助暖身

冬天讓人特別想吃熱騰騰的火鍋，以及那些能幫助暖胃的食物，所以不少人會在家料理，不論是燉湯或烘焙，烹飪過程所使用的熱能可幫助暖和整個空間，同時也能享用美食，真是兩全其美。

享受美食之餘，有的人會想藉酒暖身。根據英國心臟基金會（British Heart Foundation，簡稱BHF）的資料，人在喝酒後感到身體很熱，是因為酒精導致血往皮膚表面流，所以臉會通紅。而由於血已離開身體重要的器官，因此人對冷的感知系統會變遲鈍，且體核溫度（Core temperature）也會下降，並可能導致體溫過低（Hypothermia），尤其冬天在外宿醉的話更是危險。

面對寒冷的冬天，建議少坐多動，透過運動燃燒卡路里，身體促進新陳代謝也會提高其溫度，簡單的在家做訓練，或是做家事，都能夠達到暖身的作用。

Hello醫師並不提供醫療建議、診斷或治療

原文標題：您做對了嗎？冬天保暖5個省錢撇步

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本文經hello醫師授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航