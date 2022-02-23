1966長照專線，值得信賴的照顧好幫手

家中有長期行動不便、失智或聘有外籍家庭看護工的親友，趕快拿起電話或手機撥打1966長照專線，就能聯繫各縣市長期照顧管理中心，提供長照服務專業諮詢及安排到宅評估，經評估符合長照資格者，接受長照2.0服務另可享有補助，陪您一起照顧失能、失智的家人。

因應每個長照家庭不同的照顧需求，長照2.0提供照顧(含居家服務、日間照顧、小規模多機能、家庭托顧)及專業服務、交通接送服務、輔具租借購買及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等多元服務。為幫助民眾快速取得且了解長照2.0可提供的協助，衛生福利部設置1966單一專線號碼，只要撥打1966，不需要自己研究、摸索，長照2.0的堅強照顧系統就會啟動，經評估符合長照2.0服務資格者，會由專業的照顧管理專員及社區整合型服務中心個案管理員，量身打造所需要照顧計畫內容；不符合服務資格，也會視情況協助轉介巷弄長照站、失智社區服務據點、家庭照顧者支持服務據點或其他民間服務資源。

正在使用長照2.0民眾，對於長照服務收費、服務調整、或有需反應改進事項，也可以多加利用1966長照專線。

1966長照專線，是您值得信賴的照顧好幫手

更多長照資訊看這裡：https://1966.gov.tw/LTC/mp-201.html

衛生福利部 提供