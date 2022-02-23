2022/02/23,
生活

110年住宿式服務機構補助方案

110年住宿式服務機構補助方案

我們想讓你知道的是

衛福部為利有長照需求的民眾申請及諮詢長照服務，已設置單一長照服務專線1966，提升民眾對於長照服務認識與了解。

衛福部為回應失能民眾照顧需求，針對居家式、社區式或機構住宿式之服務有不同之補助策略。為緩解入住住宿式機構者及家屬之經濟負荷，自110年10月1日開始受理民眾申請110年度住宿式服務機構使用者補助，至111年3月1日截止，凡110年度入住護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等7類機構，入住天數累計滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，予以年度一次性補助，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，採階梯性領取6萬元、5萬4,000元及4萬5,600元。109年度已有逾4萬人受益，占入住機構者近4成。

110年度「住宿式服務機構使用者補助方案」宣導單張

同時，衛福部對於身心障礙者、經濟弱勢失能老人，已依身心障礙者權益保障法及老人福利法規定，依個案及其家庭之經濟狀況與失能程度，最高每人補助每月2萬1,000元、2萬2,000元，109年度領有前開補助者達5萬6千多人，占機構住民人數逾5成。綜上，已有近9成入住機構者獲得政府相關補助。此外政府108年修正「所得稅法」第17條增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，對於住宿式服務機構使用家庭實際減輕負擔。

衛福部為利有長照需求的民眾申請及諮詢長照服務，已設置單一長照服務專線1966，提升民眾對於長照服務認識與了解。

衛生福利部 提供


猜你喜歡

Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。