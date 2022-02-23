110年住宿式服務機構補助方案

衛福部為回應失能民眾照顧需求，針對居家式、社區式或機構住宿式之服務有不同之補助策略。為緩解入住住宿式機構者及家屬之經濟負荷，自110年10月1日開始受理民眾申請110年度住宿式服務機構使用者補助，至111年3月1日截止，凡110年度入住護理之家、老人福利機構(除安養床外)、身心障礙福利機構、榮民之家自費養護床及住宿式長照機構等7類機構，入住天數累計滿90天以上，所得稅累進稅率未達20%者，予以年度一次性補助，補助金額按綜合所得稅稅率級距0、5%、12%，採階梯性領取6萬元、5萬4,000元及4萬5,600元。109年度已有逾4萬人受益，占入住機構者近4成。

同時，衛福部對於身心障礙者、經濟弱勢失能老人，已依身心障礙者權益保障法及老人福利法規定，依個案及其家庭之經濟狀況與失能程度，最高每人補助每月2萬1,000元、2萬2,000元，109年度領有前開補助者達5萬6千多人，占機構住民人數逾5成。綜上，已有近9成入住機構者獲得政府相關補助。此外政府108年修正「所得稅法」第17條增訂長期照顧特別扣除額，每人每年定額扣除12萬元，對於住宿式服務機構使用家庭實際減輕負擔。

衛福部為利有長照需求的民眾申請及諮詢長照服務，已設置單一長照服務專線1966，提升民眾對於長照服務認識與了解。

衛生福利部 提供