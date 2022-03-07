《有感的設計》：如何減少新科技產品的「阻力」，讓消費者不再擔心安全與隱私？

文：戴博拉．納斯

減少阻力

消費者經常抗拒新科技產品。這些產品的優勢尚未經過證實、可能出現意想不到的副作用，或者很快過時，消費者因此擔心購買和使用可能帶來的風險。

大部分阻力可以追溯到與購買或使用產品相關的各種風險，包括：實體風險，也就是擔心產品危害我們的健康、財產或環境；操作風險，擔心產品無法運作或不可靠；經濟風險，擔心產品與價值不符、需要維修或完全損壞；時間損失的風險，讓消費者投入時間和精力卻得不到滿意的結果。

其他較不明顯的風險像是社會風險，擔心旁人不認同產品及使用產品的人；還有心理風險，會擔心產品不符合個人的價值觀或自我形象。

若想透過產品設計減少阻力，就必須深入了解消費者的價值觀、信仰架構、需求、風險認知，以及他們對產品潛在缺點的看法。讓消費者參與整個創新過程，就能發現產品可能對消費者的生活、社會和地球造成什麼負面影響。

減少阻力不是說服消費者接納你的產品，而是開發更好的產品，讓消費者不必擔心，阻力變得較少。能夠在設計產品時預見並化解多少可能存在的阻力，將影響產品受採用的速度和整體的成功。這部分的設計策略會幫你找出這些阻力，你將發現，只要結合、運用減輕阻力的設計策略，就會變得更強大。

了解阻力能幫助你開發更好的產品，從而減少阻力。

維護人身安全

幾世紀以來，人們一直擔心新科技和新發明會造成傷害。1865年，英國頒布《紅旗法案》（Red Flag Acts），限制汽車的時速不能超過五公里，甚至要求一個人舉紅旗步行在車前，警告行人有車輛接近；今天，由於演算法無法有效識別所有膚色，可能導致死亡事故增加，因此有些人將自動駕駛汽車貼上種族主義殺人機器的標籤。

以下策略可以減少人們對身體或心理傷害的恐懼：

設計上包含自動安全措施

如果產品主打安全功能，就應該保障用戶安全，有些創新產品因此附帶防護措施，像是ABS系統等自動安全功能，現在是所有車輛的標準安全配備。ABS系統可以防止煞車時車輪被鎖死，並讓車輪重新產生摩擦力，已是今天所有新車的必備功能。

最近在歐洲興起的高速電動輔助自行車（Speed Pedelecs）也要有自動安全功能，這是一種時速可達45公里的新型電動自行車。荷蘭國會正在討論結合GPS的速度調節器，自動限制電動自行車在交通流量較大區域的車速。自行車公司Gazelle與台夫特理工大學合作，開發智慧轉向輔助系統，避免騎電動自行車時摔倒。只要偵測到騎士有跌倒的風險，手把的智慧馬達就會調整方向。

設計上包含不可能無視的警報

人為錯誤是導致交通事故的主因，雖然自動駕駛汽車可望減少事故，不過目前技術還稱不上完美。

特斯拉的自動駕駛模式，會不斷評估車子處理當下狀況的能力，如果認為電腦無法安全操控，就會用不可能無視的閃燈，和非常響亮的嗶嗶聲提醒駕駛「立刻接管」。為了確保駕駛保持警覺和清醒，速霸路（Subaru）採用攝影機和紅外線感應器監測眼球運動，只要檢測到駕駛睡著或沒有看路，車輛就會發出警報。

設計上包含吸引人的安全配件

許多人因為畏懼而不敢使用日常生活中的產品或服務。有些人擔心騎自行車受傷，騎電動自行車更是加深這樣的恐懼。雖然速度變快，讓我們更快到達目的地，但是也增加受傷的風險。電動自行車製造商可以在賣車時附上安全帽，減輕人們對事故的恐懼。然而，大多數人不喜歡戴安全帽，覺得那樣看起來很傻，而且會毀壞髮型。

瑞典Hövding公司，為騎自行車騎士開發的安全氣囊解決這個問題。把時尚的安全氣囊環繞在脖子上，幾乎不會引人注意，只有遇到緊急情況才會打開。套句Hövding的說法：「世上最安全的自行車安全帽不是安全帽。」他們運用感應器和演算法，讓用戶在高速騎行時感到安心，又無需戴安全帽。

Hövding把安全帽變得隱形，Livall則是設計得又酷又炫。他們的安全帽看起來十分高科技，非常適合科技宅。Livall Commuter配備許多智慧安全功能，附有遙控器，可以控制安全帽的方向燈，也能播放音樂和接聽電話，還會把GPS指引的路線唸給你聽，並為夜間騎行提供270度可見的尾燈。

如果安全帽的三軸陀螺儀檢測到車主跌倒，會通知預先設定的緊急連絡人。Livall安全帽的功能消除不騎車的理由、減少事故發生的機會。

設計上包含自我保護

雖然安全措施可以提升整體安全性，也有助於解決消費者不願使用產品的問題，卻往往讓一些人過度自滿。有些人認為有了自動駕駛模式，就可以完全不看路，可是自動駕駛技術還不夠完美，駕駛必須注意路況。

針對此點，特斯拉強制要求在自動駕駛模式下，駕駛至少要有一隻手放在方向盤上，方向盤的感應器會檢測駕駛有沒有施加輕微壓力，如果一段時間內沒有偵測到任何動靜，車子就會提醒駕駛「輕按方向盤」，以閃燈和越來越頻繁的嗶嗶聲來吸引注意，直到你照做為止。

三星的行車自動回覆（In-Trac Reply）app，會自動答覆駕車時收到的訊息。手機的感應器自動偵測用戶何時在開車或騎自行車，並自動開啟，然後以有趣的預設訊息回覆對方，表示你在到達目的地之前都無法回應。

設計上包含限制使用的安全裝置

消費者抗拒某些產品，是因為擔心使用後可能對自己或他人造成傷害。Quooker開發三合一廚房水龍頭，分別流出冷水、熱水和滾水，他們了解直接從水龍頭流出滾水可能讓父母擔心，因此在產品設計中解決這個問題。Quooker的兒童安全裝置包含複雜的按下和轉動設計，並且在水流中加入空氣，以擴散而非噴射式流出，避免造成嚴重燙傷。更重要的是，Quooker指出，水龍頭不會像熱水壺一樣翻倒，強調他們的產品比傳統水壺安全。

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