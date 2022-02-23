2022/02/23,
歐洲

北溪二號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？相關爭議一次看

北溪二號天然氣管線是什麼？與烏克蘭危機有何關係？相關爭議一次看
Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

美國、英國與俄羅斯鄰國波蘭和烏克蘭都強烈反對修建北溪二號，擔憂如果管線一旦啟用，俄羅斯在歐洲天然氣供應的壓制力會更大。

針對俄羅斯承認烏克蘭東部兩個分離地區為獨立國家，並派遣部隊以「維和人員」身分進入當地，德國已中止北溪天然氣二號管線（Nord Stream 2）的最終審查程序。

這條連結俄羅斯與德國的天然氣管線去（2021）年9月完工，但尚未開始運作。而它與俄烏危機有什麼關係，以下是英國廣播公司（BBC）的整理報導。

北溪二號是什麼？

北溪天然氣二號管線全長1200公里，是一條由俄羅斯聖彼得堡（St Petersburg）經波羅的海海底通到德國盧布明市（Lubmin）的天然氣管道。

這條管線耗費100億歐元（約新台幣3211億元／約港幣885億元）打造，去年9月竣工。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）提供一半的經費，其餘費用由殼牌石油公司（Shell Oil Co.）、法國Engie集團等西方能源公司出資。

北溪二號與現有於2011年啟用的北溪天然氣管線（Nord Stream），是兩條平行的管線。

相加起來，這兩條管線每年可向歐洲運送1100億立方公尺的天然氣，相當於歐洲聯盟（EU）國家每年用量的四分之一以上。

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北溪二號管路線｜Photo Credit: AP / 達志影像

烏克蘭危機對北溪二號未來發展的影響

北溪二號尚未取得營運許可，而在俄羅斯正式承認烏東兩個分離地區頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）為獨立共和國，並派遣軍人進入後，德國現在中止北溪二號案的審核程序。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）說：「有鑒於最近的情勢發展，我們必須重新評估局勢，尤其是關於北溪二號方面。」

美國總統拜登（Joe Biden）先前矢言，如果俄羅斯入侵烏克蘭就將關閉北溪二號，他還說：「我向諸位保證，我們能夠這麼做。」

誰反對北溪二號？

美國、英國與俄羅斯鄰國波蘭和烏克蘭都強烈反對修建北溪二號，擔憂如果管線一旦啟用，俄羅斯在歐洲天然氣供應的壓制力會更大。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）稱北溪二號是「危險的政治武器」。

英國首相強森（Boris Johnson，港譯「約翰遜」）說，歐洲必須「阻止北溪天然氣流入我們命脈」。

2006年，俄羅斯和烏克蘭曾鬧出金融糾紛，導致俄羅斯關閉行經烏克蘭的天然氣管線，讓中、東歐在冬季期間爆發能源危機。 因此，各界擔憂俄羅斯未來會因政治因素暫停天然氣供應。

美國之前試圖擋下北溪二號的興建，對參與工程的企業祭出制裁。然而，美國擔心破壞美德關係，因此制裁對象只包括俄羅斯公司，而非德國企業。

誰需要北溪二號？

俄羅斯想要提高其西部油氣田向歐洲輸出的供應量。

俄羅斯希望透過海底管線向歐輸出天然氣，而非仰賴經由波蘭與烏克蘭的陸路管線。這些管線網絡老舊、缺乏效率，還得向波、烏兩國繳交高昂過境費。

烏克蘭危機爆發之前，前德國總理梅克爾（Angela Merkel）大力推動北溪二號。

德國天然氣已有35％來自俄國，梅克爾認為，透過北溪二號這個管道，德國可直接自俄國取得更多天然氣。

北溪二號最早何時可開始運作？

德國今天中止北溪天然氣二號管線最終審查程序之前，這項計畫已面臨龐大的法律阻礙，不太可能可在2022年夏季前輸送任何天然氣。

由於俄羅斯天然氣工業公司擁有北溪二號50％的股份，行經管線的天然氣也全歸它所有，德國監管機關早已拒絕核發營運許可。

德國表示，若核發許可，俄羅斯在供應上會握有過多掌控。德方因此希望北溪二號的擁有權能過渡到另一家公司。

新聞來源

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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