美國奶粉荒：FDA將重啟亞培產線並開放國外奶粉進口，利潔時與雀巢等大廠加速供應
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在費城，也有一些家長成立互助組織，在奶粉短缺期間互相幫助尋找嬰兒配方奶粉。有家長在臉書成立群組，群組內成員會將超市的存貨量，各品牌資訊上傳，這些群組已經成為購買、銷售、捐贈未開封配方奶粉的非正式市場。
美國最近包發嬰兒奶粉缺貨危機，起因為奶粉大廠亞培疑因產品汙染，導致2名嬰兒死亡。美國FDA於16日和亞培達成協議，讓生產線在兩週內恢復運作，雀巢也在昨（17）日表示，將把嬰兒配方奶粉從歐洲空運到美國，以緩解美國的短缺。
由於市佔率達4成3的亞培奶粉，疑似因感染克羅諾桿菌造成嬰兒死亡，亞培因此在2月向全球大量召回問題產品，並暫時關閉了密西根廠。根據Datasembly的數據，截至上週，美國嬰兒配方奶粉有43％的缺貨，高於4月份30％和1月份的23％。
工廠關閉增加家長們的危機，他們爭先恐後的囤積配方奶粉，造成貨架上的奶粉空空如也，也有一些家長使用燕麥奶等替代品。但兒科醫師表示，以其他替代品或自行製作的配方奶幾乎不可能重建配方奶的營養成分。醫師表示，配方奶是專為嬰兒在不同階段的新陳代謝和營養需求訂製，燕麥奶缺乏嬰兒所需的蛋白質和礦物質，牛奶更會造成非常小的嬰兒出現腸道出血和腎臟損傷。
亞培將重啟工廠，利潔時和雀巢加速供應
《紐約時報》報導，美國FDA於16日和亞培達成協議，生產可能會在大約兩週內重啟，並表示將繼續從愛爾蘭的一家工廠運送配方奶粉。FDA官員梅恩（Susan Mayne）表示，將鼓勵國際配方奶粉製造商將其產品運往美國，她說放寬的進口限制將持續180天，可能需要數週時間才能將更多產品上架。
除了FDA，康乃狄克州的民主黨聯邦眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）16日表示，她計畫提出一項法案以簡化FDA監管從外國工廠進口嬰兒配方奶的過程。她還表示計畫在眾議院舉行聽證會，審查在亞培發現細菌的問題，德勞羅說明她已經邀請亞培在25日的聽證會上作證。
《路透社》報導，雀巢公司（Nestle）在昨日表示正在將荷蘭和瑞士的嬰兒奶粉配方空運到美國。雀巢說明：「我們優先處理這兩種產品，因為它們具有重要的醫療用途，可以適用於那些對於牛奶蛋白過敏的嬰兒。」這兩種產品已經在美國進口，不過雀巢將貨物量提高並透過空運以滿足現在的需求。
在美國市占率約為三分之一的利潔時（Reckitt Benckiser）也加速對美國供貨，利潔時正在將嬰兒配方奶粉產量提高約30％，並更頻繁地向超市送貨，以應對全美超市的短缺。
利潔時北美和歐洲營養部門高級副總裁克里夫蘭（Robert Cleveland）說明，該公司允許工廠「無限加班」，以利額外輪班，在減少一些需花費更多時間才能生產的產品後，利潔時將產品上架所需的時間減少了近一半，現在利潔時佔美國嬰兒配方奶粉總供應量一半以上。
費城家長成立互助群組，捐贈配方奶粉和母乳
在費城，也有一些家長成立互助組織，在奶粉短缺期間互相幫助尋找嬰兒配方奶粉。
《費城詢問報》報導，有家長在臉書成立群組，群組內成員會將超市的存貨量，各品牌資訊上傳，這些群組已經成為購買、銷售、捐贈未開封配方奶粉的非正式市場。費城的哺乳顧問也在圖書館設立捐贈箱，讓不使用配方奶的哺乳期母親可以將多餘的母乳捐贈。
專業的哺乳顧問弗朗西斯（Briggs-Francis）等人，以社區配方奶粉交換作為家庭安全互助的一種方式。她表示，他們扮演媒人的角色，追蹤哪些家庭需要配方奶，哪些家庭可以使用母乳，哪些家庭可以捐贈或交易配方奶或牛奶，通常弗朗西斯自己負責運送的工作。
互助組織幫助了因為奶粉短缺而絕望的家長，有一位新手媽媽請群組成員留意某品牌的配方奶粉，幾分鐘內，就有好幾個人發布了它的庫存位置，一位家長甚至免費提供給她幾罐。
新聞來源
- Datasembly Releases Latest Numbers on Baby Formula（Datasembly）
- America's baby formula shortage: 8 key questions, answered（MPR News）
- F.D.A. and Abbott Reach Agreement on Baby Formula to Try to Ease Shortage（The New York Times）
- Exclusive: Nestle flies baby formula supplies to U.S. from Europe（Reuters）
- Enfamil maker Reckitt cranks up operations to put baby formula on U.S shelves（Reuters）
- These Philadelphia-area parents are helping each other find infant formula during the shortage（The Philadelphia Inquirer）
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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺
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年薪破百萬在台北買不起房？調整資產配置，買房不難！
我們想讓你知道的是
想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪
買房是很多人畢生夢想，許多上班族開始投資的動機，也是希望透過能扣除每月支出後、盡可能放大剩餘的存款，更快買到人生第一間房。但是看著房價不斷飛漲，媒體不斷報導百萬年薪工程師、醫師都無法在台北置產，讓很多人感到恐慌、甚至放棄買房念頭。
32歲的飛輪教練阿謙很努力賺錢，汲汲營營忙於工作，希望能買一兩千萬的房子，好安身立命。為了達成目標他相當努力培養技能，除了具有飛輪跟肌力教練資格外，平時也提供學員筋膜按摩服務。
因為服務口碑很好，目前團體加個人每月穩定都有100小時課程，即使前段時間疫情不穩定也只有少掉一成教練收入，月收入約為6至10萬。
對於未來目標，阿謙除了希望可以透過被動收入增加、改變目前靠時間及體力換取金錢的現況，也希望能夠買入兩間2000萬的房子，一間自住、一間出租賺取被動收入。
既有資產配置上，由於懷抱著買房夢，因此阿謙保留110萬活存現金，另外有一張台幣56萬的美元保單，投入美股58萬有不錯獲利。
買房對平均月收入8萬的阿謙來說是否為不可能任務？我認為，阿謙應該先拋掉想法便是：別為了賺頭期款而投資。
給阿謙的投資建議一：別為買房投資，要讓投資為你置產。
遇到像阿謙這樣懷抱著買房夢的學員，我都會先要他們反覆問自己：為什麼要買房？
如果從資產及投資角度來看，房子算是防守型資產，如果將房屋價值放進整個資產配置後，花在買房的錢就不能超過總資產50%，否則就會讓自己變成房奴，更會因為多數資產都卡在房子，而因為房價變化影響心態。
假設買房能為自己帶來安全感，那這想法相當好、也值得去達成這個人生目標，這時就可以思考如何利用投資來幫自己買房。
以阿謙希望買到2000萬的房這個目標來看，房價2000萬首購需支出頭期款為400萬，這時除了要因為固定支出增加房貸這一項，因此要提高保障型資產外，也要確保進攻型投資組合有400萬，並透過選擇權等投資方式妥善配置讓自己能利用每年10-20%投資報酬來支付房貸本金及利息。
給阿謙的投資建議二：想買房保障人生，別抱持保障心態投資
在與阿謙諮詢對談過程中，我也看到許多保守型投資人最容易落入的「陷阱」：認為是保障，其實處於風險中。
將錢投入投資市場，因為跌價造成損失，這是一種可視但未知的風險。但是如果將錢都投入到定存、活存現金中，每年因為通貨膨脹造成損失，加上失去將錢轉進保守型甚至進攻型投資組合中能產生的獲利，這是屬於容易忽略但已知的風險。
保障型資產是為了當有突發風險產生時，讓我們不用擔心生計並可渡過半年時間進行避險。就阿謙每月支出約5萬來說，保留30萬是足夠的。特別是在進攻型投資組合都握有許多高價值公司並有不錯獲利時，應該將額外80萬緊急帳戶資金及活存轉進進攻型投資組合，才能更快達成買房目標。
而究竟是否該買第二間房出租賺取被動收入，我也請阿謙好好想想：買第二間房的目的是什麼？
如果買房是為了投資，那麼比起將一大筆錢投入保守型資產，以阿謙還年輕並且收入相對穩定情況下，該如何積極進攻讓自己退休時可以擁有千萬甚至億萬資產，才是最適當思考方式。
這些建議也適合你：購買投資型保單前先停看聽
在阿謙現有投資組合當中，我也看到在許多學員資產配置中都會出現的「投資型保單」。這類同時具備投資及保險功能的保單屬於保守型資產，因此建議在購買時要注意投入金額加上其他保守型投資不要超過總資產20%外，更要先釐清以下關鍵。
首先便是保單報酬形式為何？是在一定年限後固定會發放股息給保戶，還是保險公司會每年將這些錢投入特定投資標的做為報酬？這些資產增長能否看得見，甚至是否穩定，必須先了解。
其次則是這些保單綁約年限，這會影響可動用資金及運用彈性。當然，既然是保險更要確認又是綁定哪方面保險，在自己真正需要時是否能夠降低醫療或意外造成風險。懂得從資產角度思考保單，可以讓你在投資道路上少走相當多冤枉路。
附帶一提，想在買房時擁有好的貸款條件，一定要趁有穩定好工作的時候申貸較佳。面對通膨升息時代的來臨，大家務必聰明善用資產配置成為人生最佳助力，而不是讓買房成為拖垮自己財務的稻草。
本文章內容由「VI College價值投資學院」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。