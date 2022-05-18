美國奶粉荒：FDA將重啟亞培產線並開放國外奶粉進口，利潔時與雀巢等大廠加速供應

美國最近包發嬰兒奶粉缺貨危機，起因為奶粉大廠亞培疑因產品汙染，導致2名嬰兒死亡。美國FDA於16日和亞培達成協議，讓生產線在兩週內恢復運作，雀巢也在昨（17）日表示，將把嬰兒配方奶粉從歐洲空運到美國，以緩解美國的短缺。

由於市佔率達4成3的亞培奶粉，疑似因感染克羅諾桿菌造成嬰兒死亡，亞培因此在2月向全球大量召回問題產品，並暫時關閉了密西根廠。根據Datasembly的數據，截至上週，美國嬰兒配方奶粉有43％的缺貨，高於4月份30％和1月份的23％。

工廠關閉增加家長們的危機，他們爭先恐後的囤積配方奶粉，造成貨架上的奶粉空空如也，也有一些家長使用燕麥奶等替代品。但兒科醫師表示，以其他替代品或自行製作的配方奶幾乎不可能重建配方奶的營養成分。醫師表示，配方奶是專為嬰兒在不同階段的新陳代謝和營養需求訂製，燕麥奶缺乏嬰兒所需的蛋白質和礦物質，牛奶更會造成非常小的嬰兒出現腸道出血和腎臟損傷。

亞培將重啟工廠，利潔時和雀巢加速供應

《紐約時報》報導，美國FDA於16日和亞培達成協議，生產可能會在大約兩週內重啟，並表示將繼續從愛爾蘭的一家工廠運送配方奶粉。FDA官員梅恩（Susan Mayne）表示，將 鼓勵國際配方奶粉製造商將其產品運往美國，她說 放寬的進口限制將持續180天，可能需要數週時間才能將更多產品上架。

除了FDA， 康乃狄克州的民主黨聯邦眾議員德勞羅（Rosa DeLauro）16日表示，她計畫提出一項法案以簡化FDA監管從外國工廠進口嬰兒配方奶的過程。她還表示計畫在眾議院舉行聽證會，審查在亞培發現細菌的問題，德勞羅說明她已經邀請亞培在25日的聽證會上作證。

《路透社》報導，雀巢公司（Nestle）在昨日表示正在將荷蘭和瑞士的嬰兒奶粉配方空運到美國。雀巢說明：「我們優先處理這兩種產品，因為它們具有重要的醫療用途，可以適用於那些對於牛奶蛋白過敏的嬰兒。」這兩種產品已經在美國進口，不過雀巢將貨物量提高並透過空運以滿足現在的需求。

在美國市占率約為三分之一的利潔時（Reckitt Benckiser）也加速對美國供貨，利潔時正在將嬰兒配方奶粉產量提高約30％，並更頻繁地向超市送貨，以應對全美超市的短缺。

利潔時北美和歐洲營養部門高級副總裁克里夫蘭（Robert Cleveland）說明，該公司允許工廠「無限加班」，以利額外輪班，在減少一些需花費更多時間才能生產的產品後，利潔時將產品上架所需的時間減少了近一半，現在利潔時佔美國嬰兒配方奶粉總供應量一半以上。

費城家長成立互助群組，捐贈配方奶粉和母乳

在費城，也有一些家長成立互助組織，在奶粉短缺期間互相幫助尋找嬰兒配方奶粉。

《費城詢問報》報導，有家長在臉書成立群組，群組內成員會將超市的存貨量，各品牌資訊上傳，這些群組已經成為購買、銷售、捐贈未開封配方奶粉的非正式市場。 費城的哺乳顧問也在圖書館設立捐贈箱，讓 不使用配方奶的哺乳期母親可以將多餘的母乳捐贈。

專業的哺乳顧問弗朗西斯（Briggs-Francis）等人，以社區配方奶粉交換作為家庭安全互助的一種方式。她表示，他們扮演媒人的角色，追蹤哪些家庭需要配方奶，哪些家庭可以使用母乳，哪些家庭可以捐贈或交易配方奶或牛奶，通常弗朗西斯自己負責運送的工作。

互助組織幫助了因為奶粉短缺而絕望的家長，有一位新手媽媽請群組成員留意某品牌的配方奶粉，幾分鐘內，就有好幾個 人發布了它的庫存位置， 一位家長甚至免費提供給她幾罐。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺