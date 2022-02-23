宜蘭縣長林姿妙涉貪污弊案遭聲押、80萬交保，國民黨呼籲：民進黨不要以司法追殺打選戰

宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，縣長林姿妙的家遭到搜索，林姿妙和女兒林羿伶與縣府農業處長康立和在凌晨被聲押，經過一夜偵訊後，今（23）日在上午林姿妙以80萬交保，林羿伶、康立和請回。國民黨昨天大動作成立律師團，並呼籲民進黨不要以司法追殺來打選戰；今天則呼籲司法單位毋枉毋縱，公正調查。

凌晨羈押禁見，漏夜問訊後才交保

（中央社）宜蘭地檢署偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，凌晨聲押縣長林姿妙、林姿妙的女兒林羿伶與縣府農業處長康立和，宜蘭地院今（23）日上午召開羈押庭，林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶、康立和請回。

檢方追查，這次偵辦除對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案繼續追查，辦案人員發現1月14日當時首波偵訊結束，被告林佑澤剛離開地檢署後，立即與被告楊吉雄（前國民黨籍立委）、還有楊吉雄胞弟楊耀火等，涉嫌共同藏匿相關案件證據。

稍早檢方表示，經檢察官訊問後，認為林姿妙、林羿伶與縣府農業處長康立和等涉犯貪污治罪條例中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，今天凌晨向法院聲請羈押禁見；宜蘭地院上午召開羈押庭，林姿妙新台幣80萬元交保，林羿伶、康立和請回。

宜蘭地檢署昨天再度傳喚被告林姿妙等。經檢方複訊後認為，林姿妙涉犯《貪污治罪條例》，還有財產來源不明，今天凌晨向法院聲請羈押禁見。

宜蘭檢方偵辦宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，昨天再度指揮法務部廉政署搜索縣長官邸等處，並傳喚林姿妙、林姿妙的二兒子林佑澤、女兒林羿伶與部分縣府一級主管到案說明。

宜蘭地方檢察署主任檢察官梁光宗今天清晨近6時召開記者會表示，承辦檢察官昨天傳喚、拘提包括林姿妙等20多名被告與證人，依法搜索6處有關處所，全部偵訊於凌晨5時結束。

檢方追查，這次偵辦除對宜蘭縣政府108年某羅東土地免徵增值稅貪污等弊案、若干疑似財產來源不明等案繼續追查，辦案人員發現1月14日當時首波偵訊結束，被告林佑澤剛離開地檢署後，立即與被告楊吉雄（前國民黨籍立委）、還有楊吉雄胞弟楊耀火等，涉嫌共同藏匿相關案件證據。

檢方表示，經檢察官訊問後，認為林姿妙、林羿伶與縣府農業處長康立和等涉犯《貪污治罪條例》中的圖利罪，林姿妙也另涉財產來源不明罪，罪嫌重大，有勾串、滅證之虞，且有羈押的必要，向法院聲請羈押禁見。

此外，縣府財政稅務局長盧天龍、縣府建設處都市計畫科長龍非池，涉圖利罪嫌，分別諭令新台幣15萬元交保；林佑澤涉犯刑法湮滅刑事證據罪，原本聲押禁見，後改諭知200萬元交保；楊吉雄諭知150萬元交保；楊耀火原本聲押禁見，後改諭知150萬元交保，其餘人員訊畢後都請回。

宜蘭縣政府疑涉貪污等弊案，檢方於今年1月13日首波指揮廉政署前往縣府等相關30餘處所搜索，約談30多人到案說明，其中，林姿妙等10人被列為被告，林姿妙當時被偵訊後無保請回，但縣府建設處代理處長吳朝琴及縣府農業處農務科長吳東原兩人遭收押，全案仍在偵辦。

國民黨成立中央律師團，批執政黨司法打壓

國民黨主席朱立倫昨日上午召開「2022中央律師團成立記者會」，號召全國各地80位律師，決心維護執政縣市所有首長的清白，捍衛藍營執政品牌，抵抗民進黨司法追殺。

國民黨表示，距離年底選戰還有近10個月的時間，然而許多國民黨執政縣市首長、從政人員，已頻遭到檢調單位、監察機關的「選擇性調查」，使社會上充斥著誤導、不實的言論。因此，國民黨特別邀請全國各地的律師正義之士，成立「2022中央律師團」，共同「反抹黑、護公義」。

朱立倫表示，司法是維護公義真理的最後防線，絕不能變成打壓反對黨、政治鬥爭的工具。近來，民進黨針對包括宜蘭、台中、雲林，以及傳聞其他執政縣市，動用「檢」、「調」、「聯」以及「監察」來進行各種調查，其目的不一定是訴諸刑法或是起訴，而是透過此一手段創造假象、抹黑國民黨執政縣市的政績，這是標準的「把司法當工具」；國民黨有堅定的決心，堅決捍衛從政同志的信譽。

昨天下午國民黨中央黨部則發出新聞稿表示，檢調在沒有具體證據的情形下，兩次大動作搜索林姿妙官邸，已經嚴重違背比例原則，更有違憲法上的「法治國原則」。此外，三番兩次的搜索，已經嚴重干擾縣政的正常推動、打擊縣府同仁為民服務的士氣，此舉影響宜蘭縣45萬縣民福祉甚鉅。

國民黨表示，近日來民進黨政府動用各種監察、警察、檢調打壓在野黨的作為不斷，年底就是地方公職人員選舉，令人不禁懷疑民進黨政府將檢、警、調，甚至監察等國家機器做為選舉工具，將原本應維護正義的機關，變成打擊異己、抹黑對手的黑手。國民黨呼籲綠營應儘速將政治黑手撤離司法，還給台灣人民一個公平、公正的司法環境。

由於林姿妙在凌晨被羈押禁見，《自由時報》報導，國民黨文傳會副主委林家興今天則表示，司法是公平正義的底線，林姿妙3年多的執政，獲到宜蘭縣民的普遍肯定，希望檢調單位要秉持公平、公正原則，充分對外說明案情，並且讓當事人有澄清與辯駁的機會，而非利用司法，影響年底選舉。

新聞來源：