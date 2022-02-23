10個QA看懂烏克蘭危機始末：俄羅斯「維和」烏東，等同於西方所稱的「入侵」嗎？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於今（2022）年2月21日承認，烏克蘭東部由親俄勢力控制的頓內次克（Donetsk）和盧甘斯克（Luhansk）地區為獨立國家，普亭更在宣布該項決議後下令軍隊進入這兩個「國家」，執行其所稱的「維和任務」，這也讓外界擔憂烏、俄的緊張情勢是否會再次升級。

Q1：烏克蘭危機是怎麼開始的？

烏克蘭於1991年宣布脫離蘇聯獨立，但仍與俄羅斯保持密切的經濟及文化連繫，然而近幾年烏克蘭不斷傾向與歐盟建立更密切的政經交流。

2013年末，烏克蘭親俄派總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych），因在俄羅斯的影響下拒絕與歐盟簽訂「烏克蘭－歐盟聯合協議」 （European Union – Ukraine Association Agreement），進而引發烏克蘭境內「反俄」人士大規模示威，亞努科維奇最終亦於2014年2月遭烏克蘭國會彈劾下台，該事件讓相信俄、烏兩國為「共享文化、歷史和語言」的俄羅斯深感不滿，並於同年佔領國際承認為烏克蘭主權領地的克里米亞。

此外，在蘇聯解體後，烏克蘭亦偏向加入由美國等西方國家主導的「北大西洋公約組織」（NATO）與歐盟，這些都挑起莫斯科當局的敏感神經，據《愛爾蘭檢查者報》（Irish Examiner）報導，普亭希望烏克蘭留在俄羅斯的勢力範圍內，繼續成為其「近鄰」，避免烏克蘭變成與歐盟和北約有過密聯繫的「西方民主國家」。

美國《國家公共廣播電台》（NPR）亦指出，俄羅斯近期集結了超過10萬兵力部署於烏、俄邊界，其目的便是要為侵略烏克蘭做準備，且俄羅斯軍隊還在與烏克蘭北部的白羅斯邊境參加軍事演習，這些都導致了兩國近期的軍事潛在衝突升溫。

Q2：俄羅斯原先的主張是什麼？

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，俄羅斯曾以國家安全為由，向以美國為首的北約成員國提出區域安全要求，從「堅決反對烏克蘭加入北約」、「北約須停止在東歐的所有軍事活動」，到「北約應將軍隊撤離波蘭、愛沙尼亞、拉脫維亞等盟國」皆是俄羅斯的訴求。

另外俄羅斯也曾主張，所有北約成員國亦不應在俄羅斯周遭、或與俄羅斯接壤的國家附近部署飛彈。

Q3：為何北約會成為俄羅斯談判的重點？

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）曾表示，俄羅斯在此次烏克蘭危機中的目標其實並非烏克蘭，俄羅斯於兩國邊境集結軍隊的行徑僅是要向北約和歐盟「釐清共存的規則」。

英國《衛報》（The Guardian）於1月28日的報導中提及，普亭認為美國及其北約盟國長期忽視俄羅斯在地緣政治中的國家安全問題。

普亭表示，俄羅斯與北約成員國、歐洲安全與合作組織（OSCE）的關係，應基於「任何國家都不應以犧牲其他國家為代價來加強自身安全」的原則為重，然而西方世界並沒有考量到北約勢力東擴對俄羅斯的威脅，且在烏、俄兩國邊境部署飛彈系統對俄羅斯亦造成一定程度的國安壓力。

對此，《英國廣播公司》駐莫斯科記者戴維斯（Caroline Davies）認為，莫斯科當局繼續將「北約威脅」擺在談判桌上，只會使雙邊協商變得更加困難，因為迄今西方世界和俄羅斯雙方都沒有顯示出任何讓步的跡象。

Q4：俄羅斯派兵至烏東地區，是否就是近期西方所稱的「入侵」？

歐洲政策分析中心（CEPA）俄羅斯分析師勞特曼（Olga Lautman）認為，俄羅斯的行為已構成入侵，且此舉可能是要為接下來的軍事行動奠定更穩固的基礎。

美國《沃克斯傳媒》（VOX）則轉述美國共和黨眾議員麗茲・錢尼（Liz Cheney）以及美國前駐俄羅斯大使麥弗爾（Michael McFaul）的看法稱「俄羅斯已經入侵烏克蘭」。

美國智庫「大西洋理事會」（The Atlantic Council）則指出，儘管現在俄羅斯派兵進入烏克蘭東部的行徑，與多數人對軍事入侵所預期帶來的「震驚」感受不符，但俄羅斯軍方於2月21日承認烏克蘭境內的兩共和國獨立，且迅速將俄軍及相關軍用裝備移轉到頓內次克和盧甘斯克之舉動，事實上很明顯就是「入侵」且「吞併」這些屬於烏克蘭的領土。

美國智庫「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）分析師利文（Anatol Lieven）的看法卻不盡相同。利文認為，俄羅斯目前的派兵舉措其力度還遠不及入侵，這僅能被看作是2014年以來頓巴斯地區有限度的衝突升級。

Q5：頓內次克與盧甘斯克的歷史背景為何？

頓內次克州與盧甘斯克州位於烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas），兩州曾是烏克蘭的工業重鎮，也是該國東部主要以俄語為母語的區域。

在烏克蘭親俄政權遭推翻後，俄羅斯便於2014年佔領烏克蘭克里米亞地區，並不斷支持烏克蘭東部親俄勢力擴張，烏克蘭的親俄勢力因此迅速延伸至烏克蘭邊境沿線及盧甘斯克、頓內次克，該武裝衝突不僅使烏、俄加劇敵對關係，也使烏克蘭政府軍與烏東地區的親俄勢力對峙直接升級為武裝衝突。

據《彭博社》（Bloomberg News）引用的數據指出，至2014年以來，該衝突已造成約1萬4000人死亡，超國140萬烏克蘭人民成為國內流離失所者。