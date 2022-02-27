日本動漫反映的社會現象（下）：架空世界釋放青年人對現實生活的不滿

文：赫倫

作品熱潮興起的狂熱化

由於現代社會的發展非常急速，人與人之間的距離沒有以往般親近，加上在社會中所面對的挫折感，娛樂文化的興起成為了眾多人們尋找心靈滋潤的地方。

日本動漫不單只有娛樂價值，也存在文化價值無形中影響到觀眾，作品也常被用於舒緩精神壓力和放鬆心情[1]。作品的同質化主要是基於商業化的模式而推動的，加上現代的接觸途徑和手法比過去更簡單和容易，更能產生市場效益。

理想的追求

有很多的作者過去也是讀者，加上有公司與編輯所做的市場調查，所以很清楚讀者希望在作品中追求的東西。由於現實存在很多的挫折，不少的轉生和異世界作品，展現出一些在社會中難以取得的東西，並讓主人公能在作品中不斷變強並得到成功，而這些內容吸引到觀眾的喜愛。

異世界和轉生類作品的重點，主要集中在主角身上——即個人的追求，這種做法也能給予觀眾有更好的代入感。由於這些作品把舞台放到現實世界以外的地方，加上屬於虛構的作品，能夠把一些個人的愛好與夢想，在那個舞台中得到實現的機會，這些地方能吸引到觀眾接受和仿傚，因此出現很多設定相似，故事內容相仿的作品。

異世界與轉生題材的作品主要是作為一個架空的世界，給予讀書與作者一個能夠實現夢想與理想的渠道，把那些心中所想的東西展現出來，作為現實世界中無法完成的替代品。

簡單易明的內容

由於日本動漫產業已經成熟，為追求利潤和高產量，而會忽略作品的獨特性和質量。在成為小說家、出版小說、動畫作品的市場驗證下，異世界與轉生類型題材能夠產生商業效益，因此而得到企業和市場的推廣，而在近年大量推出同類型作品。

然而，為了追求高產量化，以及更進一步擴大市場的佔有區域，作品的內容也不會非常深奧。由於觀眾以青少年為主，描寫手法也以配合他們年齡層的閱讀程度為主，大部分作品也選用第一人稱視角，能有更好的代入感，也容易觀看。

把閱讀的難度降低，同時放入一些主流的文化元素，能夠吸引到更多的觀眾，而內容的元素也是些耳熟能詳，如︰中世紀、魔法、冷兵器、奇幻生物等元素，由於都是些已多次使用的素材，對於觀眾來說都有著相當的熟悉度。

具可塑性能不斷變化的設定

大部分的異世界與轉生題材作品的主題，也是圍繞在中世紀、魔法、冷兵器、奇幻生物等元素中，都是些已經成熟的內容，但是經過不同作者適當的改良，就能創造出新的作品。

當中普遍的是加入現代的某些元素進去，並進行融合和結合，從而展開故事和劇情。故事的舞台由於是一個架空世界，雖然具有一些作為基礎的元素，可是卻在不斷的融合中產生出不同的創新，從而形成眾多吸引觀眾的設定與元素。

Photo Credit: 中央社

異世界與轉生題材類型作品興起對社會的啟示與建議

雖然這些只不過是屬於娛樂文化的一部分，大部分的觀眾只是用於消磨時間和舒壓等用途，可是動漫作品並非是界定為只有兒童觀看的作品，有不少的作品加入很多具深度的題材。

其中異世界與轉生的題材，有機會讓缺乏思考深度的低齡觀眾或缺乏冷靜的觀眾，進行過度的解讀，產生對虛構世界的嚮往，而產生逃避現實，甚至是自殺傾向的念頭，日本動漫也存在不少的負面影響[2]。

動漫作品中的異世界與轉生題材能產生吸引力，除了有著多元化的各類元素外，更重要的是，不少人能在作品找到某種親切感或既視感，大部分這類型的社會，也是以在與我們相仿世界的主角到別的世界開展話題，因此，很多時候所選寫的主角，會含有一般大眾所經歷的生活，因而使觀眾有較深的感觸。

從中也能反映出某些受歡迎的主角，可能就是較多觀眾的日常生活寫照，因此對角色有著較大的支持和接受度，從中能通過鑒賞作品可以觀察到現今社會中所存在的問題與現象，因為這些都是取自日常生活中的元素，雖然這些作品都是來自日本，社會結構會有所不同，但是值得這意的是，這些故事也能在中國、歐洲、美國等地也能產生回響和共鳴。

可以考慮當中所提及主角在現實生活中所面對的挫折和困難，也是現代人生活所要面對的事情。然而要警示的是，青年對社會的不滿不斷增加，無法得到解決時，會否把虛構作品中所使用的方法來追求生活的幸福——即通過死亡期望在新的人生中追求夢想和理想，由於發現現實無法得到實現的機會，轉而對死後未來出現寄託的情況，這是值得警示的事情。

由於現代人的生活壓力確實不斷增加，當遇到的情況無法得到改善，部分缺乏理性的觀眾，有機會產生相關的念頭。因此了解青年群組所面對的問題，通過了解他們在動漫作品中找到的共鳴，便十分重要，有助於了解如何能從根本中為他們改善和解決在現實生活中所遇到的不滿。當然，這並非要禁止他們觀看喜愛的作品，反而是要通過改善社會中不完善和落後的制度和環境，從根本改善現時社會中所潛伏的問題。

動漫作品的觀眾是以青年為主的年輕群組，動漫的觀眾非常廣泛，在各個年齡階層也都有，而動漫作品的角色大多以青年階層為主。因此研究動漫作品中吸引青年的元素和特色，也有助於了解現時青年的想法和思維模式。

作品反映出的不如意生活，也是表現出青年人對社會不滿的影射。雖然無力反抗，但能夠將更好的待遇和機會寄託在故事作品中。通過對現代流行作品的觀察，也能有助於了解和從根源中解決社會中所面對的問題，由於這些元素來自日常生活，加上觀眾大多以青年人為主，所以可以更深入了解他們現時所思考的困難和感受到的不滿，以此分析並找出解決青年人所要面對的困難和不滿。