本土+2：其中1例足跡兩週前與新北設計師重疊，指揮中心不排除其他染疫可能

中央流行疫情指揮中心今（23）日公布國內新增56例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為2例本土個案及54例境外移入（31例為航班落地採檢陽性）；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為1例男性、1例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲。

今日新增境外移入個案為32例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國（7例）、菲律賓及越南（各4例）、新加坡及日本（各2例）、瑞士、韓國、澳大利亞、土耳其、巴西、馬來西亞、印度、印尼及加拿大（各1例）移入；另26例調查中。

指揮官陳時中表示，境外移入個案的母國，從以往歐美為最大宗，逐漸轉為東南亞與中東為主，這方面是指揮中心未來注意的重點。

陳時中說明，今日的2例本土個案中，其中案20249是居家隔離轉陽性，是先前協會群聚案中是案19927、19926的同住家人所衍伸出的個案；另外一位新增個案，案20248則是設計師群聚案的同時段用餐人士。

另外，值得注意的是，案20248是在去（2021）年12月18日從中國返台，1月11日檢疫期滿陰性，到2月9日與設計師同地點用餐，2月23日被匡列採檢陽性。

陳時中說明因為2月9日與2月23日相隔天數甚多，但Ct值僅23，時間上配合不上，因此案20248只是因為與設計師的足跡確實有重疊，所以被劃入同一個關聯內，實際上的情況有待地方政府疫調來釐清。

製圖：中央流行疫情指揮中心

桃園遠雄前進指揮所結案報告

衛福部醫福會執行長王必勝說明，桃園遠雄前進指揮所在今（2022）年1月22日設立，至今一共32天。總確診人數達到175人（本國40人、外籍135人），總匡列居家隔離人數為1766人；總PCR篩檢人次為1萬2188人次，快篩則有9501人次。

王必勝補充，本案所遇到的困難是園區人數眾多、公司多、流程動線複雜。確診人數則大多集中在亞旭電腦公司中，確診人數152人，佔總確診人數的87％。

王必勝認為，未來態勢將會逐漸解封，匡列會採取有效且適當的匡列，而不會採取大量匡列，考量到生活經濟層面，盡量不讓工廠有停工的情況發生。以本案為例，中低風險的員工就採取居家隔離3天後驗PCR，後續以家用快篩試劑來進行追蹤，這個模式也可以提供給各地衛生局作為參考。

外籍移工的管理上，王必勝表示，應分層分流並執行落實，分層並非樓層而是不同層次上，譬如不同廠房的移工盡量不要有所接觸交流，或是居住環境上，應該分樓層或是分房間。

在遠雄自貿港園區後續處理層面，前進指揮所將會解編，並交由遠雄園區應變小組接手管理。王必勝也給出三點指引，包含加強廠區員工環境防疫作為、加強派遣員工管理，以及各公司及機構應設置「防疫負責人」。

製圖：中央流行疫情指揮中心

染疫後康復者照顧

中央流行疫情指揮中心今日表示，為提供COVID-19染疫康復者更優質的身心健康關懷整合機制，衛生福利部辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，以提供出現COVID-19急性感染後徵候群（Post COVID-19 Condition）相關症狀者之門、住診醫療服務、社會福利資源評估轉介及心理健康照護。

指揮中心說明，衛福部於去（2021）年12月13日公告辦理「COVID-19染疫康復者門住診整合醫療計畫」，針對COVID-19確診解除隔離後6個月內出現COVID-19急性感染後徵候群相關症狀者，提供跨科別整合門診及住院整合照護服務，由承作醫院定期評估日常生活功能、生活品質、呼吸、疼痛、心理、營養狀態及追蹤改善程度，並由社工師（員）評估家庭支持功能，協助轉介適當之社會福利資源，保障個案後續康復照護需求，提升COVID-19染疫康復者日常生活品質。

指揮中心指出，截至今年2月22日止，已完成核定81家向健保署申請擔任本計畫的承作醫院（臺北區21家、北區18家、中區14家、南區12家、高屏區9家、東區7家），各承作醫院之名單、整合科別、開診時段，網頁連結及諮詢窗口電話，均同步公布於「染疫康復者專區」。

2月22日COVID-19疫苗接種16萬5772人次，其中AZ接種1991人次，莫德納接種4萬7991人次，高端接種9121人次，輝瑞BNT接種10萬6669人次。

截至目前為止，累計接種4614萬6010人次，包含AZ接種1518萬6463人次，莫德納接種1428萬796人次，高端接種200萬7343人次，輝瑞BNT接種1467萬1408人次。COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑82.68％、第2劑76.41％、基礎加強劑接種率0.80％、追加劑接種率37.74％。

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責任編輯：溫偉軒

核稿編輯：羅元祺