認定入侵烏克蘭，歐美對俄羅斯祭出暫停北溪二號管、封鎖金融機構等經濟制裁

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）在22日承認烏克蘭東部的分離勢力頓內次克、盧甘斯克為正式國家，並宣布派兵前往兩個由分離主義份子掌握的地區「維持和平」，此舉隨即引發西方國家大力反彈，美國總統拜登（Joe Biden）直指俄羅斯派兵進入烏克蘭東部為「入侵的開始」，各國也紛紛表示將經濟制裁俄羅斯。

北溪二號管停止批准，歐盟限制俄國進入金融市場

德國率先宣布停止對俄羅斯的北溪二號天然氣管線（Nord Stream 2）批准程序，根據《BBC》報導，俄羅斯有40％的天然氣供應給歐洲，而這條耗費100億歐元的天然氣管線，過去遭到美國、英國、波蘭和烏克蘭的反對，如今德國的決議即便被評為姍姍來遲，還是歐盟國家對俄羅斯制裁行為的一聲巨響。

至於歐盟對俄羅斯的制裁，根據《美聯社》的報導，在俄羅斯國會國家杜馬中對頓內次克、盧甘斯克的承認投下贊成票的351名國會議員，以及國防、銀行相關的27名俄羅斯官員或機構，被限制進入歐盟的金融市場。

歐盟外交政策負責人波瑞爾（Josep Borrell）在巴黎主持歐盟外長會議後表示，這一系列制裁將會對俄羅斯產生很大的傷害。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）則指出：「我們會盡可能讓克里姆林宮難以推動它激進的政策。」

「入侵烏克蘭的開始」，拜登封鎖兩大金融機構

美國方面，拜登在普亭發布消息後，於白宮召開記者會時直言：「這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始。就如他所表明、並要求他的國會議員允許的那樣。」拜登表示，面對俄羅斯的行動，將以制裁手段做出回應。

拜登指出，若俄羅斯的行動又再升級，則美國的制裁也會跟著升級。首先，美國將對俄羅斯兩家大型金融機構國有開發銀行（VEB）與軍方銀行進行全面封鎖，並全面制裁俄羅斯的主權債券。主權債券指的是國家以自身主權為擔保向外的借貸，這意味著俄國不能再向美國籌措資金或者交易債券。

再來，在未來幾天，美國也會對俄羅斯的菁英和家人實施制裁，「他們分得了克里姆林宮的政策所帶來的腐敗獲益，那也應該要分擔痛苦。」

英國首相強森（Boris Johnson）則宣佈，要凍結俄羅斯5家銀行和3名億萬富翁的資產，這3名富翁也被設下英國的旅遊禁令。與拜登類似，強森指出，俄羅斯的行動相當於在2014年克里米亞危機後，「重新入侵」烏克蘭，而這是第一波制裁行動。

英國首相強森（Boris Johnson）｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

未來幾週，英國的公司也被禁止在頓內次克、盧甘斯克的業務，英國也強調，如果俄羅斯的行動在不降級，就會停止俄羅斯在英國的金融市場上發行主權債券。

除此之外，《POLITICO》的報導指出，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）表示，也將禁止加拿大人和頓內次克、盧甘斯克進行金融交易，以及購買俄羅斯的主權債券，「我們將對由國家支持的俄羅斯銀行實施額外的制裁，並阻止和他們進行更多金融交易。」

加拿大外長趙美蘭（Melanie Joly）指出，這些行動只是一個開始，讓加拿大人直接或間接提供資金給俄羅斯變成非法行為，並會瞄準更多俄羅斯金融部門進行制裁。

日本開亞洲第一槍，禁止在日發行俄國主權債券

日本則祭出出亞洲國家對俄羅斯的第一波制裁，根據《日本經濟新聞》的報導，日本首相岸田文雄在首相官邸向記者表示，基於俄羅斯承認烏克蘭東部親俄派頓內次克、盧甘斯克獨立等問題，將會針對該地區停止發放簽證，並禁止俄羅斯政府新的國債和政府機構債券等主權債券，在日本的發行和流通。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺