明日大嶼支持度再創歷史新低

中大香港亞太研究所2月22日發表嘅北部都會區最新民調，標題指近半市民支持北部都會。不過細心啲卻發現，在北部都會區與明日大嶼取捨下，明日大嶼既民意都在幾年間悄悄「靜態清零」。支持只推行明日大嶼嘅就只有4.2%，而支持同時推行北部都會區同明日大嶼，只得21.9%；即係話加起嚟明日大嶼人工島都只係得番約四份之一（26.1%）嘅民意支持。

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自從2018年林鄭月娥喺施政報告推出明日大嶼以嚟，民意都係四成左右，經過5年間既推銷，繼而縮水700公頃規模讓步，民意不單只沒有增加，反而更加消減，證明政府早前將反對明日大嶼意見歸咎於反對派阻礙，理由純屬虛構。按理今年明日大嶼會開始正式諮詢，相信都好難扭轉民望（除非造數）。

至於北部都會區，民調指未夠一半（49.1%）嘅市民喺呢個概念階段贊成，現時政府咁落力「推銷」北部都會，都未能獲大多數嘅支持。民調顯示北部都會區，56.9%嘅市民對政府財政表示擔心，當中有18.1%表示非常擔心。林鄭話「數字沒意思」唔公佈北部都會區嘅造價成本。原因相信一旦政府公佈北部都會區咁多基建嘅巨額成本，將會「嚇親」大家，未來北部都會區嘅民意支持度會唔會步明日大嶼嘅後塵？



參考來源：中大香港亞太研究所民調（2022年2月21日）新聞稿

本文獲授權轉載，原文可見於作者Facebook。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin

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