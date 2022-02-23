5項健保改革本週五討論，有望調整「停復保機制」使旅外台人在國外仍需支付健保費

全民健保自實施以來，財務面臨多次挑戰。衛生福利部全民健康健保會（健保會）本週五（25日）將開會，針對「全民健保財務調整措施」等議程討論。

這次全民健保調整包含旅外國人停復保、部分負擔調整方案、投保金額上限「擬加一級」、政府財務責任、補充保費等五項。其中「停復保制度」調整將使旅外台人在國外仍需持續支付健保，若成功實施，每年預估可增加約26億元健保收入。

據《三立新聞網》，衛福部社會保險司表示，除「補充保費」需修法外，若週五會議討論順利，最快一週後進入預告程序，可能預告後10天至30天後就會公告實施。

旅外台人須注意「停復保制度」，現行民眾僅需在出國前辦理停保就可免交保費，有需求就醫再回台復保，遭人詬病。據衛福部統計，2019年停保再復保者約9萬人，其中有6萬人有就醫，為落實公平性要重新討論，部分特殊情況如國家派駐在外因公出國、遠洋漁業工作者可停復保。《中央社》報導，根據推估，上述方案實施後，每年預估可增加約26億元健保收入。

停復保適用對象除了特殊職業外，也有聲音指出應維護出國的留學生權益。《三立新聞網》報導，醫改會執行長林雅惠指出留學生的家庭經濟狀況各有不同，到底還要保留那些特定族群，要再有進一步討論。

《中央社》報導，為了鼓勵民眾在身體不舒服時先到地區醫院、診所就醫，不要往大醫院衝，也將對地區醫院、診所訂有優惠措施，若是檢驗檢查費用低於一定金額，將免收部分負擔，醫師評估有必要轉診到大醫院時，部分負擔也能再減免。這次方案中也將恢復對慢性病連續處方箋收取藥品部分負擔，但到地區醫院、診所、藥局領藥者可免收，也是鼓勵落實分級醫療的方案之一。

《聯合新聞網》報導，部分負擔調整方案為五案中最優先，衛福部長陳時中曾指出希望今年上半年上路。

有關提高健保投保金額上限，現行最高級距為18萬2000元，根據《全民健康保險法》第19條規定，投保金額分級表最高一級投保金額與最低一級投保金額應維持5倍以上之差距，目前為7.2倍。雖符合規定，社會保險司長商東福昨（22）日表示，近年基本工資調整多次，但上限最高金額已長達12年沒有調整，考慮公平問題，上限應再做討論。

至於政府負擔部分，目前傾向政府多付一點。二代健保中規定政府應負擔保險經費36％，擬調整認定範圍，例如中低收入社福支出不算在36％內，政府須額外負擔保費。而補充保費現為就源扣繳制，由給付單位代為扣繳，在投保單位或扣費義務人給付所得時，即代為扣取2%補充保險費，未來擬改整年計算。

相關調整的後續仍待22日討論及各界凝聚共識，除「補充保費」需修訂母法外，其他都屬於法規命令，由衛福部完成預告、公告流程即可實施。

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責任編輯：陳禹蓁

核稿編輯：羅元祺