法官認為華山草原分屍案兇手陳伯謙「有教化可能」，最高法院判無期徒刑定讞

2019年震驚社會的華山草原性侵分屍案，台灣高等法院更一審去（2021）年9月認為兇嫌陳伯謙可矯正治療（有教化可能），判處無期徒刑。家屬不服上訴，案經上訴後由最高法院審理，今（23）日最高法院認定更一審判決無違誤，駁回上訴，全案定讞。

一度被判死，後來因符合自首規定改判無期徒刑

陳伯謙2019年5月在台北市華山草原搭建「野居草堂」，開班指導射箭等活動，高女於同年5月31日下午到草堂與在場的陳伯謙等人聊天及飲酒；6月1日凌晨0時30分左右，高女因酒醉昏睡。在同日凌晨4時左右，陳伯謙性侵昏睡且無力反抗的高女；被害人驚醒，極力反抗，陳男便以手勒住高女頸部，導致她窒息死亡。

陳伯謙擔心東窗事發，先將高女的屍體藏在「野居草堂」內的綠色塑膠箱，後來還用教學及展示用的刀子，將被害人屍體連同衣服，依序切割成13部位。6月4日，陳伯謙將7袋屍塊分別置入麻袋、運動提帶及後背包內，騎乘機車至陽明山棄置，並將被害人的左側乳頭及外陰部製成標本。家屬報案協尋後，警方循線懷疑陳伯謙，找上他時，陳認罪並帶警方至陽明山區找回遭他棄置的屍塊。

北檢認定，陳伯謙涉犯刑法強制性交故意殺害被害人罪嫌、竊盜罪嫌、毀壞屍體罪嫌及遺棄屍體罪嫌，2019年8月間起訴陳男，並建請法院處以最嚴厲之刑。

《自由時報》報導，一審台北地方法院審理此案時，陳伯謙突然改口表示，殺人犯是曾到草堂聊天的華裔人士Eric，但說不清楚此人身分，地方法院不採信，依強制性交故意殺人等罪，判處死刑。二審高院認定，陳男在警方約談時主動供出犯罪經過及棄屍地點，符合自首規定，改判無期徒刑；最高法院撤銷，發回更審。

去年9月高院更一審雖然改認定陳伯謙不符自首規定，且殺人手段惡劣，犯行令人髮指，屬兩公約所稱「最嚴重之犯行」，犯後捏造共犯誤導辦案，未顯悔意，可判處死刑；不過，對於有無教化矯正的合理期待可能性而言，依據「台灣司法心理學會」鑑定，認為陳具有中度矯正可能性、中度再社會化可能性、低度再犯可能，可藉矯正機關的心理治療、生命教育課程等，予以矯正治療，有教化可能性，因此仍量處無期徒刑，日後治療後須達再犯危險顯著降低程度，否則不得假釋。

《中央社》報導，高院更一審判無期徒刑時，被害人父親當場聆判後表示不服氣，「可惡的殺人魔，把人分屍並做標本，竟然沒判死刑，沒有天理」並提出上訴。

被害人的父親也強調，陳伯謙在台灣高等法院更一審期間，只承認有錯誤，態度仍是逃避不面對，且陳伯謙已脫產，一審判賠也沒賠償；另外被害人家屬也認為，台北巿政府管理華山草原有疏失，有提起國賠訴訟，一審敗訴，目前在二審的高院審理中。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：羅元祺