2022/02/23,
藝文

觀看Peter Doig：遊走魔幻與現實，風景魔法師

觀看Peter Doig：遊走魔幻與現實，風景魔法師
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我們想讓你知道的是

不隨波逐流，遊走真實與魔幻的邊界，Peter Doig默默堅持，以樸實對抗喧鬧。他專心傾情於風景畫，開拓了更多可能，其藝術之道是當代繪畫的罕見奇景。

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

偉大的藝術家，往往是孤獨追尋者，堅持崇高理想，鍾情超脫之美，必然異於常人。像叔本華的金字塔理論，高處總是不勝寒，此乃古今中外始終不變的定律。

西方藝術史，風景畫一直處於邊緣地位。十九世紀初才見以風景創作的流派，如印象派、巴比松畫派等，都是曇花一現。直到當代藝術，歷史依舊遺忘、忽視風景畫。

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圖片由作者提供

英國藝術家Peter Doig，孤高之人，他身處八十年代末，年輕英國藝術家（YBA）主導的概念、裝置藝術等衝擊英國藝壇，在這股新潮波浪，風景畫顯得更形無聊。

不隨波逐流，遊走真實與魔幻的邊界，Peter Doig默默堅持，以樸實對抗喧鬧。他專心傾情於風景畫，開拓了更多可能，其藝術之道是當代繪畫的罕見奇景。

觀看他的作品，常體驗到不同的空間：濕熱叢林，炎熱南美洲，加拿大的飛雪⋯⋯他雖生於蘇格蘭，游走各地多次遷徙，像加拿大、加勒比海南部、倫敦、紐約等，都住過不少年月。

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Peter Doig, The Architect’s Home In The Ravine, 1991, 200 x 250cm.

Peter Doig的繪畫，有不少重複的景像，如小屋和獨木舟、雪與倒影，都是他筆下的主角。這些一一緊扣着他在加拿大成長的回憶，其畫作從來不是架空，在於觀察人間。

早期的建築系列，刻畫樹影間的建築物，建築在樹枝的扭曲變形，雪花像調味，模糊兩者之間的界線，融合自然與建築，創造出前景和背景，永無休止的磨合鬥爭。這是他的作品，遊走魔幻與現實的秘訣。

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Peter Doig, Reflection (What does you soul look like), 1996, Oil on canvas, 295 x 200 cm.

我獨愛Peter Doig 1996年《Reflection》，誇張描繪水的倒映與反光，呈現夢幻之景。映照人影、樹枝、雪花與天空，配上白雪，分不清天上、地下，結合出奇妙的景像。

如題目所說：What does you soul look like。模糊的吸引力，在於抽象與具體間，融合兩者。另一相似此畫的前作《Blotter》，更為他贏得John Moores Painting Prize。

Peter Doig的繪畫是記憶、真實與照片的混合，常以明信片、唱片封面、電影海報等再創作，虛實相生，使其作品中帶着有神秘感、不確定，加上電影般的構圖編排，形成如同魔幻的觀感。

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Peter Doig, Ski Jacket, 1994, Oil paint on 2 canvases, R:295 × 160cm. L:295 × 190 cm.

如《Ski Jacket》，Peter Doig參考報章照片，描繪日本新雪谷滑雪場，松樹叢密集堆疊，層層迷霧的滑雪場，鮮豔衣服的人群，散佈在這分不清天地山雪的全新國度，冰冷的風雪，漸次幻化成溫暖的粉紅。

作品經常出現獨木舟，靈感來源1980年電影，《Friday the 13th》結尾，人影跌出獨木舟外的定格。獨木舟與其成長有關，也讓人想到加拿大的荒野，而名畫《100 years ago》則最體現出獨木舟的孤獨。

搬至加勒比海南部的特立尼達島，風格一轉，畫面亮麗，用色更為大膽，混亂卻有感染力。之前的雪花和樹枝，一轉為陽光與叢林，植物的綠，天空湖水，都融合出新的形態。

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Peter Doig, Grande Riviere, 2001/02, Oil on canvas, 230 x 360 cm.

《 Grande Riviere》則從構造、氛圍到色彩都掌握得十分細緻，其魔幻與現實的魅力在於，把畫面倒轉看仍是精彩，可謂眼睛的享受。

Peter Doig擅於揉合記憶和照片，把玩靜態影像，獨創出令人眼前一亮，迷人魅惑的風景畫，並直指現代人處境，諸種內心靈魂之孤寂。這是當代藝術的風景畫，無法遺忘的經典。

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圖片由作者提供
Peter Doig, Spearfisher (Red Moon), 2019, Oil on linen, 295 x 200 cm.

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium

責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin

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