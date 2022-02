觀看Peter Doig：遊走魔幻與現實，風景魔法師

文:戈登探長(德尼思化創辦人,希望讓文藝更加貼地)

偉大的藝術家,往往是孤獨追尋者,堅持崇高理想,鍾情超脫之美,必然異於常人。像叔本華的金字塔理論,高處總是不勝寒,此乃古今中外始終不變的定律。

西方藝術史,風景畫一直處於邊緣地位。十九世紀初才見以風景創作的流派,如印象派、巴比松畫派等,都是曇花一現。直到當代藝術,歷史依舊遺忘、忽視風景畫。

圖片由作者提供

英國藝術家Peter Doig,孤高之人,他身處八十年代末,年輕英國藝術家(YBA)主導的概念、裝置藝術等衝擊英國藝壇,在這股新潮波浪,風景畫顯得更形無聊。

不隨波逐流,遊走真實與魔幻的邊界,Peter Doig默默堅持,以樸實對抗喧鬧。他專心傾情於風景畫,開拓了更多可能,其藝術之道是當代繪畫的罕見奇景。

觀看他的作品,常體驗到不同的空間:濕熱叢林,炎熱南美洲,加拿大的飛雪⋯⋯他雖生於蘇格蘭,游走各地多次遷徙,像加拿大、加勒比海南部、倫敦、紐約等,都住過不少年月。

圖片由作者提供 Peter Doig, The Architect’s Home In The Ravine, 1991, 200 x 250cm.

Peter Doig的繪畫,有不少重複的景像,如小屋和獨木舟、雪與倒影,都是他筆下的主角。這些一一緊扣着他在加拿大成長的回憶,其畫作從來不是架空,在於觀察人間。

早期的建築系列,刻畫樹影間的建築物,建築在樹枝的扭曲變形,雪花像調味,模糊兩者之間的界線,融合自然與建築,創造出前景和背景,永無休止的磨合鬥爭。這是他的作品,遊走魔幻與現實的秘訣。

圖片由作者提供 Peter Doig, Reflection (What does you soul look like), 1996, Oil on canvas, 295 x 200 cm.

我獨愛Peter Doig 1996年《Reflection》,誇張描繪水的倒映與反光,呈現夢幻之景。映照人影、樹枝、雪花與天空,配上白雪,分不清天上、地下,結合出奇妙的景像。

如題目所說:What does you soul look like。模糊的吸引力,在於抽象與具體間,融合兩者。另一相似此畫的前作《Blotter》,更為他贏得John Moores Painting Prize。

Peter Doig的繪畫是記憶、真實與照片的混合,常以明信片、唱片封面、電影海報等再創作,虛實相生,使其作品中帶着有神秘感、不確定,加上電影般的構圖編排,形成如同魔幻的觀感。

圖片由作者提供 Peter Doig, Ski Jacket, 1994, Oil paint on 2 canvases, R:295 × 160cm. L:295 × 190 cm.

如《Ski Jacket》,Peter Doig參考報章照片,描繪日本新雪谷滑雪場,松樹叢密集堆疊,層層迷霧的滑雪場,鮮豔衣服的人群,散佈在這分不清天地山雪的全新國度,冰冷的風雪,漸次幻化成溫暖的粉紅。

作品經常出現獨木舟,靈感來源1980年電影,《Friday the 13th》結尾,人影跌出獨木舟外的定格。獨木舟與其成長有關,也讓人想到加拿大的荒野,而名畫《100 years ago》則最體現出獨木舟的孤獨。

搬至加勒比海南部的特立尼達島,風格一轉,畫面亮麗,用色更為大膽,混亂卻有感染力。之前的雪花和樹枝,一轉為陽光與叢林,植物的綠,天空湖水,都融合出新的形態。

圖片由作者提供 Peter Doig, Grande Riviere, 2001/02, Oil on canvas, 230 x 360 cm.

《 Grande Riviere》則從構造、氛圍到色彩都掌握得十分細緻,其魔幻與現實的魅力在於,把畫面倒轉看仍是精彩,可謂眼睛的享受。

Peter Doig擅於揉合記憶和照片,把玩靜態影像,獨創出令人眼前一亮,迷人魅惑的風景畫,並直指現代人處境,諸種內心靈魂之孤寂。這是當代藝術的風景畫,無法遺忘的經典。

圖片由作者提供 Peter Doig, Spearfisher (Red Moon), 2019, Oil on linen, 295 x 200 cm.

