歐美宣布一系列對俄制裁，油氣能源、大宗原物料價格攀高，黃金避險需求劇增

美國總統拜登（Joe Biden）宣稱俄羅斯是「入侵的開端」，協同歐美各國宣布一系列制裁，包含：羅列金融機構黑名單、限制俄羅斯官員在美資產、禁止新的主權債務交易，以及關鍵科技零件出口等，受到消息影響，全球能源市場、大宗原物料商品價格攀高，全球投資人避險需求增溫，黃金ETF持倉創再創新高。

歐美針對俄羅斯擬定系列制裁措施

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）於2月21日派遣軍隊進入烏克蘭東部2個分離主義地區，並承認它們已經是獨立國家。美國官員不斷對外聲稱，親俄分離主義人士的軍隊、坦克以及飛彈，均已準備好接管烏克蘭。

面對俄羅斯對烏克蘭進逼，美國總統拜登（Joe Biden）說：「我們（美國）已經準備好下一步行動⋯⋯如果俄羅斯繼續侵略行動，將會付出更大的代價。」

這些代價指得是，一系列的制裁措施，包含：羅列金融機構黑名單、限制俄羅斯官員在美資產、禁止新的主權債務交易，再加上關鍵科技零件出口。

金融機構黑名單中有，替俄羅斯軍方提供資金的Promsvyazbank基金和還有開發公司VEB，這兩家國有金融機構。此外，俄羅斯安全局局長Aleksandr Bortnikov和其子Denis Bortnikov（俄羅斯最大銀行VTB的副總裁），將被凍結在美所有資產，並禁止與其進行業務往來。

全球能源價格飆漲，油價接近每桶100美元

為了懲罰莫斯科承認烏克蘭東部2個分離主義地區獨立，德國表示已經停止開通北溪二號天然氣，由於歐洲大部分天然氣均從俄羅斯購買，用於取暖發電，本次停止輸送後，歐洲基準天然氣大漲10%，暫報80歐元／兆瓦（截至22日）。

另外，俄羅斯也是全球第3大石油生產國，國際能源市場報價不斷攀升，原油基準布蘭特原油（Brent Crude）期貨再度上漲1.5%，一度逼近每桶99.5美元，創下2014年以來最高水平。

分析師告訴《華爾街日報》，歐美各國因應俄羅斯入侵，第一輪制裁可能避免直接干預俄羅斯石油和天然氣出口。但儘管如此，他們仍擔心在其他市場的管制，也導致能源期貨產生波動，例如：貿易商無法替俄羅斯燃料貨物融資付款。

鎳鈀鋁鐵銅及白金受阻，產業動向成焦點

俄羅斯各類大宗物料佔比，以鎳出口最高，在全球達到49%、鈀金占42%、鋁占26%、白金則為13%、鋼鐵是7%，以及銅4%。其中鎳礦過去多用於不鏽鋼生產，但隨電動車興起，成為關鍵鋰電池的原料。

而鎳加工後為鎳鋼，用途廣泛多用來製造機器承受較大壓力、承受衝擊和往復負荷部分的零件，如渦輪葉片、曲軸、連杆等。

至於，鈀金是常用於汽車觸媒轉化器的金屬，同時也是半導體的原料之一，而近年的化學鎳鈀金技術，不僅提升線路密集，也能強化晶片效能。最後，其它如鋁銅、白金還有鋼鐵，則是基礎建設不可或缺的物料，將對各國大型基礎建設造成壓力。

倫敦金屬交易所（LME）3個月鎳期貨，上揚3.1%至歷史新高，暫報每噸2萬5095美元；鋁期貨也一度漲3.1%至每噸3380美元，接近歷史新高。鈀金期貨盤中漲2.9%，報每英兩2404.5美元。（截至22日）

經濟部貿易局告訴《關鍵評論網》，目前台灣自俄羅斯進口項目，以石油氣、煤還有鐵或非合金鋼之半製品為大宗。而根據經濟部於2021年出具報告顯示，台灣對俄羅斯貿易總額疫情前為成長態勢，2016年的34.73億美元，達到2019年，42.79億美元。

面對烏俄局勢，經濟部內部人員，表示將會密切關注國際局勢，若有相關舉措，相關部會將會對外公告，而廠商進出口影響則尋求各界意見，因應未來可能的變化。

避險需求升高，全球最大黃金ETF持倉量增加50噸

RBC策略師Christopher Louney認為，隨著戰爭態勢增溫，投資人開始尋求避風港，而黃金受益買盤強勁，推高了近期走勢。Louney認為，金價2022年將會落底，但短期內不排除再創新高。

全球股市、加密貨幣市場正遭到投資人拋售。Blue Line Futures市場策略師Phillip Streible強調，市場受到地緣政治影響劇烈，不過若局勢趨緩，各大市場就會回歸正常。

全球最大的黃金ETF——SPDR Gold Share，持倉量自2021年12月觸及20個月低點以來，至今已上漲逾50噸；亞洲黃金期貨2月21日觸高回落，此前一度突破1900美元，創下8月以來高點。

瑞銀分析師Joni Teves在報告中指出，交易短期內可能助長黃金突破1900美元的漲勢，下一個焦點可能在1920至1950美元等區間。

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核稿編輯：翁世航