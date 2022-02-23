烏克蘭危機波及全球半導體供應鏈，台經院：美國恐有斷鏈危機，台灣可望迎轉單效益

（中央社）俄羅斯、烏克蘭握有半導體關鍵金屬、氣體等供應能量，外界憂心俄烏衝突升溫將危及半導體供應鏈，專家指出，美國仰賴俄烏資源程度高，若衝突加劇，美國半導體恐有斷鏈危機，反觀台灣備有安全庫存與日韓替代來源，影響相對低。

烏俄：鎳、鈀、氖主要出口國，是半導體製程關鍵原料

普亭（Vladimir Putin）21日簽署行政命令，承認烏克蘭東部兩個分離地區頓內茨克人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Lugansk People's Republic）是獨立國，接著派遣部隊以「維和人員」身分進入當地。

俄烏衝突愈演愈烈，這不僅是政治議題，俄羅斯、烏克蘭天然資源豐富，地緣政治緊張更牽動能源、糧食等大宗物資價格；此外，作為鎳、鈀、氖主要的出口國，俄烏局勢一旦升溫，甚至可能引發全球半導體斷鏈危機。

台灣將半導體產業視為「護國神山群」，以經濟命脈形容也不為過。外界關注俄烏衝突升溫是否影響台灣半導體產業，台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真分析，對美國半導體傷害較大，台灣影響性相對低。

劉佩真解釋，俄羅斯跟烏克蘭是全球鎳、鈀、氖主要的出口國家之一，這些氣體及金屬在半導體製程扮演關鍵角色，在晶片製造雷射應用、感測器、記憶體，甚至曝光、蝕刻製程，都是重要的關鍵材料；烏克蘭與俄羅斯戰爭一觸即發，確實會為半導體供應鏈帶來高度不確定性。

不過劉佩真指出，俄烏若引爆戰事，對美國半導體產業影響較大，因為美國半導體供應鏈當中，有90%的氖是烏克蘭進口，35%的鈀靠俄羅斯供應；如果俄羅斯對美國回擊、展開制裁，將重創美國半導體供應鏈獲取關鍵金屬、氣體的管道，存在斷鏈疑慮。

美國面臨斷鏈危機，台灣半導體迎轉單效應

至於對台灣半導體產業的影響，劉佩真表示，廠商現在都還有些庫存，且並未像美國高度依賴單一來源，台灣業者若有需求，日韓也有供應能量，可提供製程所需；換言之，台灣半導體產業關鍵材料取得無虞，甚至可能因為美國面臨斷鏈危機，意外迎來轉單效應。

中經院副院長王健全則分析，俄烏衝突升溫的影響層面可概分為石油、黃小玉（黃豆、小麥、玉米）等大宗物資價格，以及工業用原料；工業用原料如氖、鈀是半導體的關鍵材料，部分學者抱有正面看法，認為台灣可迎來轉單效益，但也須留意大廠握有談判籌碼，較能從中得利，小型廠商仍可能受到影響。

王健全接著指出，一旦俄烏衝突升溫，造成原油價格飆漲，各行各業都會面臨成本上升的壓力，甚至有國際機構預估，國際油價可能飆上每桶150美元，屆時全球經濟成長可能從原本的4%左右，直接歸零。

「這對台灣是很不利的」，王健全直言，台灣是出口導向的小型經濟體，若全球經濟走弱、貿易量下滑，也將重傷台灣的經濟成長動能，因此後續俄烏局勢如何發展，仍是值得密切關注的議題。

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責任編輯：莊貿捷

核稿編輯：翁世航