此生未完：以關懷和愛心為藥的丹麥護老院

文：葉子

圖：香港電台

阿茲海默症是最常見的認知障礙症，屬神經退化性疾病，患者早期會喪失短期記憶，慢慢會出現語言、定向障礙，亦會因情緒不穩而出現許多行為問題，病人後期會失去自理能力，最終會漸漸喪失身體機能而死。

認知障礙症患者需要貼身及細心照顧，當病情轉趨嚴重，照顧難度亦會大大提升，因此很多人不得不將至親送往老人院。人手不足下，不少老人院只會向院友提供醫生處方的鎮靜劑、抗抑鬱、抗精神病等藥物以便照顧，甚少顧及病人心理上的需要。

雖然認知障礙患者未必懂得以言語表達自己，但絕對能感受護士的關愛。

丹麥女護士May十七歲時曾在一所老人院工作，她形容該老人院氣氛很差，院友不停叫喊都無人理會，四周彌漫難聞的尿味，令她十分難受，立志成為護士幫助長者。

後來May的爸爸因認知障礙入住同一間老人院，原本身體壯健的爸爸在五個月後，因為老人院嚴重疏忽照顧而離世。爸爸不幸離世，令May決意自行營辦護老院；她用七年時間儲蓄，買下一間舊木工場成為院舍，專門照顧認知障礙患者。

在丹麥一般院舍每天平均給予院友十種藥物，但在May的護老院主要提供止痛降溫藥撲熱息痛，其他「藥物」只有滿滿的關懷和愛心，是丹麥唯一以這種方式經營的護老院。

May儲蓄七年買下一所工場將其改建成謢老院舍，決心營辦以愛和關懷照顧認知障礙長者的護老院。

託基德與惠碧嘉是藥劑師，夫婦二人都患上認知障礙，但太太惠碧嘉情況較嚴重，已經不太懂得走路及表達自己；而病情較輕微的託基德則不大知道自己患病，入住護老院是希望太太能重新學習走路。

初初入住的託基德很不習慣，誤以為自己是院舍的屋主，有時更會情緒大爆發；護士們經常與他談天，給予行動自如的他很大自由度，讓他在院舍的外圍走動。幸好託基德漸漸適應新環境，會與其他院友說笑，當院友們為他與太太慶祝結婚周年紀念，喜愛清靜的他都樂意接受大家的祝福。

初入住的託基德十分不習慣，時會鬧情緒，護士們耐心安撫。

護老院的院友不多，護士們有足夠時間照顧院友，與他們傾談以了解每人的情緒及需要；雖然部分院友已失去表達能力，但當護士們輕輕撫摸頭髮安慰，或者送上溫暖的擁抱，他們臉上都會露出幸福的微笑。

與傳統老人院不同，May經常安排院友到郊外走動，與他們欣賞大自然美景，一起抱抱大樹；院友們展露的滿足神情，很難在被困傳統老人院的老人面上看到。

院舍經常舉辦不同慶祝活動，讓院友在輕鬆愉快的氣氛下生活。

護士鼓勵行動不便的院友抱抱大樹，他們都露出滿足的神情。

May經常與院舍護士及醫生開會，細心討論不同院友的狀況，例如有院友進入人生最後歲月，開始拒絕進食，大家經過訓練及專業評估後，會尊重院友意願，讓院友能有選擇、有尊嚴地渡過最後的人生。

May經常與護士及醫生開會，細心討論不同院友的狀況及應對方法。

傳統老人院的灰暗、絕望氛圍，令不少老人十分抗拒，寧死也不願入住老人院。如果有更多像May的有心人，將老人的感受及需要放在首位，將「護老」放在賺錢之上，相信定能扭轉老人院的負面形象。

經專業評估後，院舍會尊重院友拒絕進食的意願，讓院友有尊嚴地渡過最後的人生。

（播出：2022年2月23日，晚上十時，港台電視31）

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex