2022/02/23,
科技

臉書短影音功能「Reels」將拓展全球150國，大手筆提供10億美元獎金吸引創作者力抗TikTok

臉書短影音功能「Reels」將拓展全球150國，大手筆提供10億美元獎金吸引創作者力抗TikTok
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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為了因應TikTok在市場上的威脅，臉書在去年9月於美國公開發佈短影音功能，讓創作者能在臉書上分享短影音，或和Instagram帳號交叉發布。如今，短影音平台Facebook Reels的功能包含加入音效、分享到臉書限時動態等等，並會拓展到全球150多個國家／地區。

TikTok、Snapchat等能夠用來製作、發布短影音的App，近年在全球蔚為風潮，如今，Meta公司旗下的臉書（Facebook）也推出了短影音功能。Meta的新聞室指出，短影音平台Facebook Reels的功能包含加入音效、分享到臉書限時動態等等，並會拓展到全球150多個國家／地區。

根據《TechCrunch》的報導，為了因應TikTok在市場上的威脅，臉書在去（2021）年9月於美國公開發佈Facebook Reels，這項功能讓創作者能在臉書上分享短影音，或和Instagram帳號交叉發布Reels，以面向更廣泛的受眾。

Reels最初只是想透過Instagram的功能來與TikTok抗衡，但Meta隨即意識到，若把這個功能納入臉書中，將可以獲得更大的成效。儘管Reels目前的盈利低於其他種類的數位內容，但Meta相信這將隨著時間改變。

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Photo Credit:Meta

《The Verge》的報導指出，除了將把Reels功能拓展到全球150多個國家／地區，Meta還在臉書上新增編輯短影音功能。臉書用戶之後就能夠融合自己和其他人的短影音，並上傳最長60秒的影片，就跟原本的Instagram Reels一樣。

此外，使用Facebook Reels的用戶也能把編輯到一半的短影音儲存成草稿，未來幾個月中，Meta也會陸續增加新的剪輯工具。

廣告抽成45％，Meta投資10億獎金給創作者

Meta還提供Facebook Reels的用戶更多使用廣告盈利的模式，廣告格式分為兩種，橫幅廣告會以半透明的形式出現在短影音的底部，靜態廣告則可以由創作者放在短影音上的任何位置。Meta也提供創作者自動廣告投放功能，以及推出讓粉絲直接捐款的「Stars」。

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Photo Credit:Meta

根據《TechCrunch》的報導，Meta在試營運Facebook Reels廣告期間，是遵循其他廣告計畫的抽成，創作者能拿到55％、臉書獲得45％，未來可能會隨著測試而有所改變。未來幾個月，臉書還會在全球的Reels推出全螢幕和沈浸式廣告。

除了讓創作者能用廣告盈利外，Meta新聞室指出，會在Reels投注10億美元給創作者，只要是符合條件的創作者，每個月可以拿到最高達3萬5000美元的獎金。這些獎金讓著名的創作者，能夠試驗哪種類型的內容在Facebook上比較受歡迎，這項投資在未來幾個月中，也會擴展到其他國家／地區。

不過從去年7月宣布試營運的獎金機制以來，Meta始終拒絕告訴《TechCrunch》會支付給創作者的金額。

TikTok並非Meta唯一挑戰，臉書致力打造社交以外的功能

《TechCrunch》的報導指出，Reels是Meta對產品最大的投資之一，Meta也曾公開討論TikTok對他們造成的威脅，其首席執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）稱TikTok為「在巨大的基礎上以非常快的速度發展」的強大競爭對手。

不過，報導也提到TikTok並非Meta唯一的挑戰，臉書日前首次宣布，2021年第四季每日的活躍用戶減少，這代表人們不像以前那麼常使用臉書。同時，蘋果公司的隱私政策改變，限制了廣告的使用，並讓Meta的銷售額減少100億美元。

報導指出，Meta了解到，要讓臉書繼續成功，就得吸引創作者，並為用戶打造社交以外的其他功能，例如觀看影片、聽音樂或購物，近年Meta也在這些功能上進行了投資。

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責任編輯：李芯
核稿編輯：羅元祺


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