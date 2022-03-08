《翻轉首爾：叛民城市議題漫遊》：親中華民國的舊韓國華僑，性質與台灣的「外省人」非常相似

文：郭奎煥、南霄兒

【明洞華僑街：從國旗的世界，走向活著的世界】

（前略）

韓國華僑的命運

清朝在清日戰爭中兵敗，在朝鮮的版圖中退場；然而即便清朝勢力退出了朝鮮，華僑仍然留在朝鮮。人與國家的機制不同，一旦存在，就不會輕易消失。人際網絡同樣有別於國家，華僑的人際網絡不單單倚賴國家。1884年以降的十年間，清朝的租借地從仁川開始擴張；這段期間，華僑商人在朝鮮全境建立了自身的網絡與據點。

因此，日本併吞朝鮮後，華僑仍在朝鮮擁有立足之地，尤其是在1920年代，這十年間華僑的實力異常強大。華僑商人從中國輸入了絲綢、布料、棉花、辣椒、蒜頭等各種土產，在朝鮮各地販賣；此外，像是雜貨店、絲綢店、西裝店、理髮廳、餐廳等，也獲得了龐大的收益。日據時期下的朝鮮人面對這樣的光景，心裡難免有些疙瘩。

1931年7月發生的「萬寶山事件」，引爆了朝鮮人對華僑的不滿。事件的發生地不在朝鮮，而是在中國東北長春市近郊的萬寶山一帶。親日中國人將土地違法租借給朝鮮農民，而朝鮮農民在建造水渠的過程中與當地農民發生衝突；因事態愈發嚴重，日本軍警出動鎮壓中國人，過程中發生傷亡；中國人憤而揭竿，讓情勢更加複雜。當地的朝鮮農民、日本大使館的警察、中國籍的地主與農民間錯綜的衝突，雖然不久後便平息，然而伺機而動想入侵滿州的關東軍，卻將這起事件視為離間朝鮮人與中國人的大好時機。

他們在《朝鮮日報》散播「滿州的中國人正欺凌著朝鮮人」的假新聞，試圖誘發反中輿論。不實消息傳遍整個朝鮮半島引發眾怒，霎時間捲起拒斥中國人的運動，幾天內接連發生中國人的商家被襲擊、住家遭破壞，甚至有中國人被毒打殺害等事件。這場排華運動，在韓國與中國兩方的社會領導階層得知事件真相後，幾近努力才勉強平息下來。然而，華僑社群已受到相當大的打擊，原本接近7萬名的華僑人口，三年後銳減至3萬7千名，不難想見衝擊的程度。這起事件顯現出當時朝鮮、中國與日本之間盤根錯節的關係，也暗示了日後韓國華僑的命運。

在歷經日本帝國的衰亡、韓國政府的建立、中國的分裂與韓戰等事件後，韓國華僑的全盛時期落下了帷幕。韓國華僑利用日本退敗後既存的貿易網絡，獲得了短暫的成功，然而這也是最後的謝幕。1948年韓國政府建立之後，由於各種制度上的限制與差別措施，華僑經濟與華僑社會逐漸萎縮。1948年，韓國政府禁止外國人入國，此舉終止了華僑人口的流入。1949年中華人民共和國建立後不久，韓國政府也宣布禁止華僑返鄉，華僑社會與中國的連結被硬生切斷。

而最關鍵的莫過於韓戰前的倉庫封鎖令，以及限制外國人使用外匯。然而這一切還未劃下句點，朴正熙總統時期的制度性壓迫更嚴重。當時的政府藉由貨幣改革削弱了華僑的資本，並於1961年依《禁止外國人持有土地法》強制華僑低價拋售其不動產。1970年的《外國人取得土地暨管理法》更限制華僑只能持有一戶一宅一店鋪，住宅面積必須在200坪以下，店鋪則是50坪以下，同時禁止華僑出租土地、取得耕地與林地。

唐人街霎時被消滅。現在首爾市政府附近的首爾廣場酒店、韓華金融中心、韓華大樓這些高樓建物，從前曾是155名華僑的生活場域，他們經營著17家中國餐廳、理髮廳、中醫院、書店等。這裡曾是首爾僅存的最後一處自然生成的唐人街：小公洞。然而，1966年美國第36任總統林登．詹森（Lyndon Johnson）的訪韓之行，讓小公洞備受打擊。

事發經過大致是，當詹森在首爾市驅車巡遊時，世界各地的媒體都報導了小公洞的地景，而看到這一幕的美國韓僑，直呼祖國這落後的模樣實在丟人現眼，於是遞交陳情書要求「清理一下首爾市政府周邊的貧民窟吧」。韓國政府便以此為由，啟動了唐人街的再開發。

政府計劃拆除首爾市的老舊建物，同時對華僑祭以懷柔，承諾會新建一處「華僑會館」保障其居住，後於1971年10月18日啟動了為期五天的小公洞「除垢」工程。「一乾二淨」的敷地後來賣給了韓華集團，小公洞就這麼消失了。華僑也從此刻起紛紛離開韓國，移居台灣、東南亞、美國和其他地方，他們離開了家族幾代以來居住的韓國。韓國華僑人口從1960年代的4萬名，大幅縮減至2萬名左右。

國家之所以能持續壓迫華僑，主因在於韓國社會並無任何反彈，韓國社會集體默許國家對華僑採取差別政策。對於在朝鮮落地生根的華僑的憎惡，或許隱隱滲進了韓國社會。華僑在朝鮮的衰落時期，與國外勢力一同流入境內，也在日據時期的經濟榮景中受惠，這份憎惡的情緒必然塵封於某處。然而，韓國社會也慢慢有些改變，國家改善制度是變化的佐證。

1990年代後半，韓國政府開始改善昔日諸多不平等的規定，包括對外國人持有土地的限制。因此，原本持續衰退的華僑人口目前仍維持在2萬名左右。但本質上的問題依然存在。舉例而言，2009年11月，韓國政府在國會提出《國籍法》修正案，但法案中賦予複數國籍的對象並不包含華僑。解決國籍爭議是華僑長久以來的宿願，也是他們懇切的願望。此外，華僑雖然依法繳交賦稅，卻無法享有韓國的基礎社會福利措施，例如老人年金、身心障礙者的福利等。這些現實仍待適當的政策調整。